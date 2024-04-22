"Враг тоже не дремлет": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ штурмуют города и ищут противоядие от ATACMS
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Раньше ВС РФ редко наносили удар по тыловым железнодорожным станциям и по пунктам временной дислокации. Но теперь результативных атак стало больше. Тем не менее враг тоже не дремлет. И надо быть к этому готовыми. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас российские войска штурмуют три города: Красногоровку, Белогоровку и Часов Яр. На данном этапе боевых действий это много. Но их освободят быстрее, чем Марьинку. Поточу что сейчас у ВС РФ больше опыта и планирующих авиабомб, лучше стала работать разведка, рассказал эксперт.
"Раньше мы редко наносили удар по тыловым железнодорожным станциям и по пунктам временной дислокации. А теперь у нас стало чаще результативных атак, как это было в Чернигове, где мы накрыли пункт управления оперативного командования ВСУ "Север". Тем не менее враг тоже не дремлет. И надо быть к этому готовыми", - отметил Евсеев.
На Западе утверждают, что якобы не передавали Киеву ракет ATACMS на 300 километров. Тогда возникает вопрос, чем противник наносил удар по аэродрому в Джанкое из Херсона? Когда Запад говорит, что "что-то передаст, это означает, что это уже передали", подчеркнул специалист.
По ракетам ATACMS работать сложно. У них высокая точность и короткое подлетное время. Для борьбы с ними нужны не средства ПВО, а средства ПРО. Но Россия найдет против них противоядие. И пусть Украина не надеется ни на западные деньги, ни на мобилизацию, заключил собеседник издания.
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