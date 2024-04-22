https://ukraina.ru/20240422/1054616114.html

"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины

"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины - 22.04.2024 Украина.ру

"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины

Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы к процессу подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-04-22T05:10

2024-04-22T05:10

2024-04-22T05:10

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территория

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Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по линии боевого соприкосновения в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, рассказал политолог.Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой, о чем уже заявлял ее президент Эммануэль Макрон, добавил историк.Но если страны НАТО введут войска на Украину, это "развяжет России руки". Если Запад сделает первый шаг к расчленению "незалежной", то к России уже не будет вопросов, добавил он. "Тогда уже как раз бы мы защищали реальную Украину, ее реальный суверенитет", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054607024.html

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