"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
© AP / Bernat Armangue
Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы к процессу подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по линии боевого соприкосновения в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, рассказал политолог.
Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой, о чем уже заявлял ее президент Эммануэль Макрон, добавил историк.
"В европейской прессе нагнетается нарратив, что Украина вот-вот падет, [президент России Владимир] Путин придет, и следующими будут страны Прибалтики или Польши", - подчеркнул Калинчук.
Но если страны НАТО введут войска на Украину, это "развяжет России руки". Если Запад сделает первый шаг к расчленению "незалежной", то к России уже не будет вопросов, добавил он. "Тогда уже как раз бы мы защищали реальную Украину, ее реальный суверенитет", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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