"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины - 22.04.2024 Украина.ру
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"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины
"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины - 22.04.2024 Украина.ру
"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины
Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы к процессу подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-04-22T05:10
2024-04-22T05:10
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Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по линии боевого соприкосновения в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, рассказал политолог.Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой, о чем уже заявлял ее президент Эммануэль Макрон, добавил историк.Но если страны НАТО введут войска на Украину, это "развяжет России руки". Если Запад сделает первый шаг к расчленению "незалежной", то к России уже не будет вопросов, добавил он. "Тогда уже как раз бы мы защищали реальную Украину, ее реальный суверенитет", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, нато, эммануэль макрон, франция, польша, румыния, территория, война, сво
Новости, Украина, Россия, Запад, НАТО, Эммануэль Макрон, Франция, Польша, Румыния, территория, война, СВО

"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины

05:10 22.04.2024
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP / Bernat Armangue
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Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы к процессу подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по линии боевого соприкосновения в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, рассказал политолог.
Самостоятельно на Украину поляки не войдут, потому что тогда "гробы поедут в обратную сторону". Другое дело, если бы подключилась Румыния или Франция, которая является ядерной державой, о чем уже заявлял ее президент Эммануэль Макрон, добавил историк.
"В европейской прессе нагнетается нарратив, что Украина вот-вот падет, [президент России Владимир] Путин придет, и следующими будут страны Прибалтики или Польши", - подчеркнул Калинчук.
Но если страны НАТО введут войска на Украину, это "развяжет России руки". Если Запад сделает первый шаг к расчленению "незалежной", то к России уже не будет вопросов, добавил он. "Тогда уже как раз бы мы защищали реальную Украину, ее реальный суверенитет", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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