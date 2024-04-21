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Придется брать Гуляйполе: эксперт о том, как ВС РФ нужно действовать под Запорожьем

Придется брать Гуляйполе: эксперт о том, как ВС РФ нужно действовать под Запорожьем - 21.04.2024 Украина.ру

Придется брать Гуляйполе: эксперт о том, как ВС РФ нужно действовать под Запорожьем

Если российская армия хочет добиться успехом на Запорожском направлении, то ей придется установить контроль над несколькими важными населенными пунктами, заявил военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру

2024-04-21T04:20

2024-04-21T04:20

2024-04-21T04:20

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В ходе намечающегося наступления, ВС РФ проведут операцию в районе Славянско-Краматорской агломерации, а также попытаются сдвинуть линию фронта на южном направлении, считает Норин."Нам придется брать Орехов и Гуляйполе – узлы коммуникации, если мы хотим что-то делать в Запорожской области", - заявил он.По его словам, наверняка будут новые попытки взять Угледар. Раньше ВС РФ пытались решить этот вопрос безыскусным ударом в лоб, а теперь пытаются обойти его с севера в районе Марьинки. От самой Марьинки наступать тоже можно в разных направлениях. Самое очевидное – Курахово, полагает военный историк. Все перечисленные задачи тактические, добавил Норин. У сторон сейчас нет возможности проводить стратегические операции с решительными целями. Обе стороны пытаются возложить на противника побольше бремени войны, нанося удары по тылам и уничтожая живую силу поближе к фронту, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России "форточку", а Россия выбьет им минимум три "окна" вместе с "рамой" читайте на сайте Украина.ру.

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