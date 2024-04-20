https://ukraina.ru/20240420/1054617571.html

"Перечеркиваем Украину прошлого". Украинские эксперты о переходе к "военному государству" и диктатуре

"Перечеркиваем Украину прошлого". Украинские эксперты о переходе к "военному государству" и диктатуре - 20.04.2024 Украина.ру

"Перечеркиваем Украину прошлого". Украинские эксперты о переходе к "военному государству" и диктатуре

На Украине продолжают обсуждать готовность (или неготовность) сограждан идти на фронт и думают, почему Владимир Зеленский обманул всех своими обещаниями

2024-04-20T11:20

2024-04-20T11:20

2024-04-20T11:20

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Совсем скоро закон об ужесточении мобилизации вступит в силу. "Человеконенавистническим" и "людоедским" назвал его экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. В очередном выпуске своего видеоблога он подчеркнул, что команда Зеленского в свое время прорвалась к власти "с абсолютно другой повесткой дня и обещаниями"."С обещания, которые давал Зеленский, когда шел к власти - что будет мир, развитие бизнеса, плюрализм, свобода, что будут просто молочные реки в кисельных берегах, и булки будут по ним плавать, все будет в шоколаде… Но получилось, что всё обман, абсолютный обман", - сказал эксперт."Повестка дня свелась к тому, что просто людей хватают на улицах и бросают их на линию огня, как мясо используют и все. По сути — диктатура", - продолжил он.По мнению экс-советника Кучмы, "долго это все не продержится", потому что поддержка власти падает, нарастает конфликт в обществе. Он отметил, что в стране более 60% мужчин настроены против мобилизации, и выразил мнение, что после этого закона против будут уже "все 85%, все 90%".Можно сказать, что закон об усилении мобилизации стал маркером отношения власти к обществу, к людям, к их правам, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он напомнил, что к законопроекту было подано около четырех тысяч поправок, из которых была учтена только 31.Но никто так и не решился заблокировать вступление этого закона в силу, ни один из депутатов не сделал этого хотя бы чтобы просто продемонстрировать свою политическую позицию, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам политолога, "это показывает, каким огромным было давление на парламент и со стороны наших (киевского режима — Ред.) союзников западных, и со стороны военных". Партнеры увязывали предоставление помощи с принятием закона, а военные говорили об огромном некомплекте в ВСУ.Почему людей не хватает? Бортник пояснил, что не только потери ВСУ являются проблемой, но "огромная проблема — списавшиеся", люди, уставшие от войны, которые и создают основной некомплект. Речь о сотнях тысяч. Отвечая на вопрос, где теперь все эти списавшиеся, эксперт сказал, что они - "дома сидят, по улицам ходят, часто в форме военной".Что касается закона о мобилизации, то его вступление в силу означает переход государства в новую фазу — от полу-гражданского государства к государству военному. Это "переход в фазу Запорожской Сечи", сказал эксперт. По его мнению, это также "переход в фазу тотальной войны, потому что этот закон позволяет потенциально в будущем мобилизовать всех".Бортник также отметил, что теперь то, что считалось превышением полномочий (задержания людей на улицах, разного рода санкции против уклонистов) — все это будет законным. Этот закон "просто перечеркивает Украину прошлого", подчеркнул он.Рейтинги власти теперь будут просаживаться. Поэтому Зеленский делает ставку на госаппарат, и именно из-за этого все в нём защищены от мобилизации, предположил эксперт. Однако, по его мнению, к полномасштабному кризису этот закон не приведет: он плох, но пока идет война, серьезных протестов не будет.Недовольство будут выражать, но дома и шепотом. А если кто-то будет особенно активен, тому могут напомнить о судьбе сержанта ВСУ Павла Петриченко, который призвал ограничить работу онлайн-казино и тут же погиб на фронте…Еще один прогноз от Бортника: государство Украина (но не общество) готово воевать долго, еще лет пять. Общество не готово, но его не спросят.Телеграм-канал "Легитимный" сообщает со ссылкой на свой источник, что "Зеленский обещал американским лобби-группам, которые продавят "кредит Украине", что за первые два месяца мобилизации "отловит" 100-300 тысяч человек, отправит их в учебки и осенью, под выборы в США, начнет встречное наступление ВСУ с огромным количеством живой силы, которая будет главным оружием атаки по всем фронтам".Авторы канала признают, что потери у ВСУ в таком случае будут огромны, но у Зеленского рассчитывают, бросив одномоментно 300-400 тысяч пехоты в атаку, забрать значительные территории у РФ. Если получится, то о цене никто спрашивать не будет, "у всех будет перемога (победа — Ред.) на ушах"."Летом будут массово хватать всех", - делает вывод "Легитимный"..Перед тем, как "хватать всех", Банковая старается окончательно зачистить информационное пространство. Идет борьба за Telegram, поскольку сегодня это самый популярный источник информации для украинцев.Власти пытаются "рисовать" выгодную для себя "картинку" дня. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП сообщает, что "Банковая спустила в СМИ и телеграм-каналы темник с запретом публиковать критические западные публикации про украинскую власть/мобилизацию/ситуацию на фронте. На Банковой считают, что такие материалы негативно влияют на рейтинг Зеленского и моральный дух ВСУ".* - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240418/1054559602.html

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, владимир зеленский, руслан бортник, леонид кучма, вооруженные силы украины, telegram, мобилизация, эксклюзив