https://ukraina.ru/20240420/1054615637.html

Александр Сосновский: Теракт CБУ в Германии с руки Шольцу, чтобы закрутить гайки Украине

Александр Сосновский: Теракт CБУ в Германии с руки Шольцу, чтобы закрутить гайки Украине - 20.04.2024 Украина.ру

Александр Сосновский: Теракт CБУ в Германии с руки Шольцу, чтобы закрутить гайки Украине

Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал j том, зачем Бербок обвиняет Путина в терроризме, а ПАСЕ хочет "деколонизировать Россию".

2024-04-20T11:43

2024-04-20T11:43

2024-04-20T11:43

интервью

германия

россия

украина

анналена бербок

олаф шольц

ес

нато

теракт

пасе

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Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила подозрение, что Россия может готовить теракты на территории Германии. "Путин вербует в ФРГ агентов для совершения атак на немецкую землю. Это чрезвычайно серьезно. Мы не позволим Путину принести свой террор в Германию", — написала она в своей странице в сети Х.Ранее посла России вызвали в МИД ФРГ после задержания мужчин, подозреваемых в шпионаже на Москву. Немецкая генпрокуратура назвала их "германо-российскими" гражданами.— Александр, такие смелые обвинения со стороны Бербок — это оголтелая русофобия или очередная эскалация напряжения с Россией?— В первую очередь, это ограниченность и поверхность министра иностранных дел Германии. Анналена Бербок часто делает заявления, которые с трудом понимают не только иностранцы, в данном случае русские, но и сами немцы. В этой ситуации она имела в виду случай с арестом двух немцев-переселенцев, которые вроде бы готовили какие-то диверсионные акты на территории Германии.Утверждать что-то на этот счет пока рано, потому что мало информации. Но Бербок использует любой повод для того, чтобы кинуть камешек в огород России. Делает она это неумело, поверхностно и грубо, на мой взгляд. Собственно говоря, кроме вреда своей стороне, она ничего не приносит.Я предполагаю, что члены правительства Германии, слушая выступления главы своего МИД, точно так же, как все остальные, громко смеются.Ничего за этими словами Бербок нет. Понятно, что кроме нее выступают и будут это делать дальше министр юстиции, который говорит приблизительно те же самые слова, и министр внутренних дел. Это три человека, которые обязаны нести подобную околесицу для того, чтобы поддерживать уровень напряженности с Россией.То, что некие люди, приехавшие из России, собираются проводить террористические акты на территории Германии — старая песня. Много лет тому назад немецкий журналист-русофоб Борис Райфшустер, ставший позднее русофилом, выпустил книги, в которых подобные теории обозначены.Их распространяли различные неадекватные СМИ, которые говорили, что русские специально засылают в Германию спортсменов. Эти спортсмены якобы создают в школах группы для малолеток и воспитывают их бойцами — для того, чтобы в нужный момент дети могли выйти на улицы и устроить переворот в Германии. Или, что эти спортсмены якобы готовят специальные группы людей, которые по сигналу выйдут и проведут теракты на территории ФРГ.Я бы не воспринимал [серьезно] слова Бербок. Это типичный разворот на 360 градусов.— Как вы относитесь к версии, что СБУ готовят теракт на территории Германии, чтобы потом обвинить в нем Москву?— Теоретически, да, такое возможно. Мы убедились, что иногда в нашей жизни происходят вещи совершенно непривычные и непонятные. Однако я не хочу делать какие-то серьезные заявления по этому поводу, чтобы не быть голословным. Когда появятся какие-то факты и подробности по этому делу, мы их увидим и будем отслеживать.Смогут ли СБУ сделать это практически? Я думаю, что это будет достаточно сложно осуществить. Берлин при всей своей "любви" к Украине вряд ли допустит, чтобы украинские диверсанты что-то устроили на немецкой территории. Несмотря на кажущуюся слабость Германии, у нас сильные спецслужбы и полиция — когда они захотят, они "прикрутят гайки".А так, если говорить гипотетически, такой акт [теракт CБУ на территории Германии] был бы очень с руки господину Олафу Шольцу. Тогда он мог бы еще больше "прикрутить гаечки" Украине и сказать: Taurus мы уже не дали, а теперь не получите и остального.Я думаю, что, если в Киеве и задумывают подобное, то это люди, которые хотели бы навредить, в первую очередь своей стране. России такими обвинениями не удастся нанести ущерб — она и так под санкциями. Поэтому можно врать, что угодно — это бесполезно.Теперь о возможности провести какие-то террористические акты. После инцидента на "Северных потоках", после всех откровений, после происходящего на Ближнем Востоке — я думаю, что Украина, во-первых, не способна на подобного рода вещи. Во-вторых, считаю, что им сделать такое не разрешат.Если же украинцы совершат что-то самовольно, это будет конец помощи Украине — немецкой, по крайней мере, точно.— Олаф Шольц был с визитом в Китае. Как считаете, нашел ли немецкий канцлер рычаг влияния на Россию через китайского лидера Си Цзиньпина?— Нет, Шольц ничего не нашёл, ничего не добился. Поездка была абсолютно бесполезная. Понятно, что с самого начала визит был задуман как реализация возможности надавить на Китай, чтобы Си согласовал отправку китайской делегации в Швейцарию на так называемую мирную конференцию [по Украине].Этого не произошло. В Китае об этом даже не разговаривали. В Германии же встречу Шольца и Си представили как серьезную беседу между немецким канцлером и руководителями Китая, на котором указанный вопрос обсуждался. Я думаю, что на этом можно поставить точку.Да, вопрос обсуждался, никаких телодвижений не произошло. Поэтому, я бы сказал так: на поездку потратили огромные государственные деньги из казны, а результат - нулевой.— Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла 17 апреля резолюцию с призывом к "деколонизации России". Что значит принятие такого документа? Зачем в ПАСЕ открыто призывают к развалу России?— Что такое ПАСЕ? Это пустая организация. Она может писать какие угодно документы и делать любые резолюции. Они не имеет абсолютно никакого юридического и формального значения. К тому же Россия вышла из организации в марте 2022 года.Парламентская ассамблея может принять решение из серии: давайте завтра казним половину населения России, потому что они все агрессоры. Ну, и пусть принимает — это пустая болтовня.Пусть на меня не обижаются те, кто любит Организацию Объединенных Наций (ООН), но обсуждения в ПАСЕ сродни болтовне на Генеральной ассамблее ООН. Там можно говорить все, что угодно и принимать какие угодно революции. Но они не обязательны для исполнения. Это лишь выпускание пара.— Россия будет готова к нападению на НАТО через 5–8 лет, если решит это сделать, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер. Однако НАТО сейчас, о чем говорят многие эксперты, уходит в тень, а на его место по коллективной обороне претендует ЕС. Так, может быть, грядет большое противостоянии ЕС и России?— Я вижу, что дальнейшее существование Североатлантического альянса и Евросоюза находится под угрозой. Европейцы лихорадочно ищут пути создания каких-то новых блоков или путей нового развития.Европейский союз, если не в ближайшие 5–10, то в ближайшие 15–20 лет либо развалится, либо там произойдут серьезнейшие перемены. Эти реформации могут уменьшить размеры ЕС или появятся несколько разнообразных Евросоюзов — так называемых разных скоростей. Об этом когда-то говорил Герхард Шрёдер.Поэтому создание европейской армии и тем более противостояние ЕС с Россией — история из разряда фантастики. Такого быть не может. Армии у них пока нет, и она не может быть создана в ближайшее время.Здесь могут быть основаны отдельные военные союзы. Одним будет руководить Германия, другим — Франция. Такой сценарий теоретически возможен.Макрон хотел создать европейскую армию, это его старая идея. Вот и пытается найти компиляцию из того и другого и создать подобие какого-то нового блока. На Западе ожидают победы Трампа на президентских выборах в США, которая, по мнению многих экспертов, поставит точку в существовании НАТО.И тогда встанет вопрос: а кто и как будет защищать Европу? Все привыкли, что это делали Соединенные Штаты Америки. Они и будут это делать, даже если НАТО развалится, но только — за большие деньги.Вот этого в Европе боятся и пытаются, как я сказал выше, создавать какие-то параллельные [НАТО] структуры. Но от перемены мест слагаемых ничего не меняется. Европа все равно находится в состоянии противостояния с Россией. В ближайшие несколько лет ситуация не изменится. Напряжение будет нарастать.Чем все это закончится, увидим, наверное, в следующем 2025 году. Может быть — через два года.

https://ukraina.ru/20210922/1032302534.html

https://ukraina.ru/20240416/1054547913.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, германия, россия, украина, анналена бербок, олаф шольц, ес, нато, теракт, пасе, сбу