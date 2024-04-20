Александр Сосновский: Теракт CБУ в Германии с руки Шольцу, чтобы закрутить гайки Украине
© SputnikАлександр Сосновский интервью
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Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал j том, зачем Бербок обвиняет Путина в терроризме, а ПАСЕ хочет "деколонизировать Россию".
Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила подозрение, что Россия может готовить теракты на территории Германии. "Путин вербует в ФРГ агентов для совершения атак на немецкую землю. Это чрезвычайно серьезно. Мы не позволим Путину принести свой террор в Германию", — написала она в своей странице в сети Х.
Ранее посла России вызвали в МИД ФРГ после задержания мужчин, подозреваемых в шпионаже на Москву. Немецкая генпрокуратура назвала их "германо-российскими" гражданами.
— Александр, такие смелые обвинения со стороны Бербок — это оголтелая русофобия или очередная эскалация напряжения с Россией?
— В первую очередь, это ограниченность и поверхность министра иностранных дел Германии. Анналена Бербок часто делает заявления, которые с трудом понимают не только иностранцы, в данном случае русские, но и сами немцы. В этой ситуации она имела в виду случай с арестом двух немцев-переселенцев, которые вроде бы готовили какие-то диверсионные акты на территории Германии.
Утверждать что-то на этот счет пока рано, потому что мало информации. Но Бербок использует любой повод для того, чтобы кинуть камешек в огород России. Делает она это неумело, поверхностно и грубо, на мой взгляд. Собственно говоря, кроме вреда своей стороне, она ничего не приносит.
Я предполагаю, что члены правительства Германии, слушая выступления главы своего МИД, точно так же, как все остальные, громко смеются.
Ничего за этими словами Бербок нет. Понятно, что кроме нее выступают и будут это делать дальше министр юстиции, который говорит приблизительно те же самые слова, и министр внутренних дел. Это три человека, которые обязаны нести подобную околесицу для того, чтобы поддерживать уровень напряженности с Россией.
То, что некие люди, приехавшие из России, собираются проводить террористические акты на территории Германии — старая песня. Много лет тому назад немецкий журналист-русофоб Борис Райфшустер, ставший позднее русофилом, выпустил книги, в которых подобные теории обозначены.
Их распространяли различные неадекватные СМИ, которые говорили, что русские специально засылают в Германию спортсменов. Эти спортсмены якобы создают в школах группы для малолеток и воспитывают их бойцами — для того, чтобы в нужный момент дети могли выйти на улицы и устроить переворот в Германии. Или, что эти спортсмены якобы готовят специальные группы людей, которые по сигналу выйдут и проведут теракты на территории ФРГ.
Я бы не воспринимал [серьезно] слова Бербок. Это типичный разворот на 360 градусов.
— Как вы относитесь к версии, что СБУ готовят теракт на территории Германии, чтобы потом обвинить в нем Москву?
— Теоретически, да, такое возможно. Мы убедились, что иногда в нашей жизни происходят вещи совершенно непривычные и непонятные. Однако я не хочу делать какие-то серьезные заявления по этому поводу, чтобы не быть голословным. Когда появятся какие-то факты и подробности по этому делу, мы их увидим и будем отслеживать.
Смогут ли СБУ сделать это практически? Я думаю, что это будет достаточно сложно осуществить. Берлин при всей своей "любви" к Украине вряд ли допустит, чтобы украинские диверсанты что-то устроили на немецкой территории. Несмотря на кажущуюся слабость Германии, у нас сильные спецслужбы и полиция — когда они захотят, они "прикрутят гайки".
А так, если говорить гипотетически, такой акт [теракт CБУ на территории Германии] был бы очень с руки господину Олафу Шольцу. Тогда он мог бы еще больше "прикрутить гаечки" Украине и сказать: Taurus мы уже не дали, а теперь не получите и остального.
Я думаю, что, если в Киеве и задумывают подобное, то это люди, которые хотели бы навредить, в первую очередь своей стране. России такими обвинениями не удастся нанести ущерб — она и так под санкциями. Поэтому можно врать, что угодно — это бесполезно.
Теперь о возможности провести какие-то террористические акты. После инцидента на "Северных потоках", после всех откровений, после происходящего на Ближнем Востоке — я думаю, что Украина, во-первых, не способна на подобного рода вещи. Во-вторых, считаю, что им сделать такое не разрешат.
Если же украинцы совершат что-то самовольно, это будет конец помощи Украине — немецкой, по крайней мере, точно.
— Олаф Шольц был с визитом в Китае. Как считаете, нашел ли немецкий канцлер рычаг влияния на Россию через китайского лидера Си Цзиньпина?
— Нет, Шольц ничего не нашёл, ничего не добился. Поездка была абсолютно бесполезная. Понятно, что с самого начала визит был задуман как реализация возможности надавить на Китай, чтобы Си согласовал отправку китайской делегации в Швейцарию на так называемую мирную конференцию [по Украине].
Этого не произошло. В Китае об этом даже не разговаривали. В Германии же встречу Шольца и Си представили как серьезную беседу между немецким канцлером и руководителями Китая, на котором указанный вопрос обсуждался. Я думаю, что на этом можно поставить точку.
Да, вопрос обсуждался, никаких телодвижений не произошло. Поэтому, я бы сказал так: на поездку потратили огромные государственные деньги из казны, а результат - нулевой.
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— Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла 17 апреля резолюцию с призывом к "деколонизации России". Что значит принятие такого документа? Зачем в ПАСЕ открыто призывают к развалу России?
— Что такое ПАСЕ? Это пустая организация. Она может писать какие угодно документы и делать любые резолюции. Они не имеет абсолютно никакого юридического и формального значения. К тому же Россия вышла из организации в марте 2022 года.
Парламентская ассамблея может принять решение из серии: давайте завтра казним половину населения России, потому что они все агрессоры. Ну, и пусть принимает — это пустая болтовня.
Пусть на меня не обижаются те, кто любит Организацию Объединенных Наций (ООН), но обсуждения в ПАСЕ сродни болтовне на Генеральной ассамблее ООН. Там можно говорить все, что угодно и принимать какие угодно революции. Но они не обязательны для исполнения. Это лишь выпускание пара.
— Россия будет готова к нападению на НАТО через 5–8 лет, если решит это сделать, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер. Однако НАТО сейчас, о чем говорят многие эксперты, уходит в тень, а на его место по коллективной обороне претендует ЕС. Так, может быть, грядет большое противостоянии ЕС и России?
— Я вижу, что дальнейшее существование Североатлантического альянса и Евросоюза находится под угрозой. Европейцы лихорадочно ищут пути создания каких-то новых блоков или путей нового развития.
Европейский союз, если не в ближайшие 5–10, то в ближайшие 15–20 лет либо развалится, либо там произойдут серьезнейшие перемены. Эти реформации могут уменьшить размеры ЕС или появятся несколько разнообразных Евросоюзов — так называемых разных скоростей. Об этом когда-то говорил Герхард Шрёдер.
Поэтому создание европейской армии и тем более противостояние ЕС с Россией — история из разряда фантастики. Такого быть не может. Армии у них пока нет, и она не может быть создана в ближайшее время.
Здесь могут быть основаны отдельные военные союзы. Одним будет руководить Германия, другим — Франция. Такой сценарий теоретически возможен.
Макрон хотел создать европейскую армию, это его старая идея. Вот и пытается найти компиляцию из того и другого и создать подобие какого-то нового блока. На Западе ожидают победы Трампа на президентских выборах в США, которая, по мнению многих экспертов, поставит точку в существовании НАТО.
И тогда встанет вопрос: а кто и как будет защищать Европу? Все привыкли, что это делали Соединенные Штаты Америки. Они и будут это делать, даже если НАТО развалится, но только — за большие деньги.
Вот этого в Европе боятся и пытаются, как я сказал выше, создавать какие-то параллельные [НАТО] структуры. Но от перемены мест слагаемых ничего не меняется. Европа все равно находится в состоянии противостояния с Россией. В ближайшие несколько лет ситуация не изменится. Напряжение будет нарастать.
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