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Боксеры стоят в клинче: военный историк о перспективах российско-украинского конфликта

Боксеры стоят в клинче: военный историк о перспективах российско-украинского конфликта - 20.04.2024 Украина.ру

Боксеры стоят в клинче: военный историк о перспективах российско-украинского конфликта

Летом российская сторона постарается дать войне еще один шанс, взять реванш за все и перейти в наступление. Такое мнение военный историк и журналист Евгений Норин выразил в интервью изданию Украина.ру

2024-04-20T10:40

2024-04-20T10:40

2024-04-20T10:40

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По словам эксперта, Россия в противостоянии с Украиной сейчас похожа на боксера, который дерется уже не один раунд. У него по-прежнему большие кулаки. Реакция у него несколько улучшилась из-за полученных синяков. Но из-за этих же синяков он смотрится немного контуженным, охарактеризовал ситуацию Норин."Если до СВО мы все переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу России, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Российскую армию стали недооценивать, а украинскую армию – переоценивать. Надо признать, что разговоры о натовской подготовке и западных танках звучали довольно убедительно даже для российских солдат и офицеров, с которыми я общался. Все они полагали, что в ходе контрнаступа противник как минимум пробьет первую линию нашей обороны. ВСУ до нее так и не дошли", - заявил он.Но поскольку отражение украинского контрнаступления для нашей армии тоже прошли не безболезненно, то сейчас наши боксеры стоят в клинче, добавил Норин.ВСУ выбросили энергию наступления в попытках занять руины Работино, ВС РФ устали после тяжелых боев в Марьинке и в Авдеевке. И теперь все застыли в ожидании летней кампании, считает он.Летом российская сторона постарается дать войне еще один шанс, взять реванш за все и перейти в наступление. Мяч на нашей стороне. Мы сделаем все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России "форточку", а Россия выбьет им минимум три "окна" вместе с "рамой" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, евгений норин, всу, вс рф, россия, украина, сво