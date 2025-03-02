Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Так как Юнаковка в Сумской области Украины обеспечивает снабжение ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По его словам, чтобы взять Юнаковку, войскам ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня.
“Мы уже взяли Новенькое и сейчас идут бои за Басовку. Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а ВС РФ уже прорвались в Новую и Старую Сорочины”, — заявил Ермаков.
Он также добавил, что, только смотря на карту, эти населенные пункты кажутся разбросанными между собой, однако на самом деле все эти деревни — часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои, подчеркнул военкор.
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