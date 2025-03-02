Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ - 02.03.2025 Украина.ру
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Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ
Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ - 02.03.2025 Украина.ру
Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ
Так как Юнаковка в Сумской области Украины обеспечивает снабжение ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-02T05:15
2025-03-02T05:15
новости
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
всу
вс рф
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По его словам, чтобы взять Юнаковку, войскам ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня.Он также добавил, что, только смотря на карту, эти населенные пункты кажутся разбросанными между собой, однако на самом деле все эти деревни — часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои, подчеркнул военкор.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
https://ukraina.ru/20250226/1061362358.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ

05:15 02.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Так как Юнаковка в Сумской области Украины обеспечивает снабжение ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По его словам, чтобы взять Юнаковку, войскам ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня.
“Мы уже взяли Новенькое и сейчас идут бои за Басовку. Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а ВС РФ уже прорвались в Новую и Старую Сорочины”, — заявил Ермаков.
Он также добавил, что, только смотря на карту, эти населенные пункты кажутся разбросанными между собой, однако на самом деле все эти деревни — часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои, подчеркнул военкор.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 10:07
Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собой Так как ВСУ не успевают эвакуировать тела солдат с поля боя, командиры бригад приказывают военнослужащим самостоятельно ампутировать им пальцы и другие конечности для будущего опознания ликвидированных в Курской области. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказали бойцы российской группировки войск "Север"
Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
 
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