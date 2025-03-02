https://ukraina.ru/20250302/1061447920.html

Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ

Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ - 02.03.2025 Украина.ру

Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ

Так как Юнаковка в Сумской области Украины обеспечивает снабжение ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-02T05:15

2025-03-02T05:15

2025-03-02T05:15

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По его словам, чтобы взять Юнаковку, войскам ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня.Он также добавил, что, только смотря на карту, эти населенные пункты кажутся разбросанными между собой, однако на самом деле все эти деревни — часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои, подчеркнул военкор.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

https://ukraina.ru/20250226/1061362358.html

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