Крушение Ту-22М3, дроны для удара по Сибири, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 апреля

На Ставрополье потерпел крушение Ту-22М3, ГУР МОУ заявило о своей роли в авиакатастрофе. Западные СМИ рассказали о дальнобойном украинском беспилотнике. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Утром 19 апреля Минобороны РФ сообщило о разбившемся в Ставропольском крае бомбардировщике Ту-22М3. Крушение произошло при возвращении на аэродром базирования. Лётчики катапультировались, отметили в оборонном ведомстве.Также сообщалось, что, по предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений не было.Позднее стало известно об одном погибшем."Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолётом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвёртого летчика продолжаются", — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Ранее он рассказал о найденных лётчиках."Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован ещё один летчик, живой. Ведется поиск четвёртого члена экипажа", — отмечал Владимиров.Крушение Ту-22М3 прокомментировали и на Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что именно оно сбило российский самолёт."В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, который сегодня запускал ракеты по Украине. Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами. Вражеский самолёт Ту-22М удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины теми же средствами, которыми раньше был поражён российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился", — отмечалось в сообщении ГУР МОУ.При этом средства не назывались, а украинские СМИ ранее заявляли о том, что ГУР и ВС ВСУ ранее якобы сбили А-50 при помощи ЗРК С-200. При этом российские СМИ, в т. ч. военкоры, указывали, что А-50 был сбит российскими силами ПВО по ошибке.Дальнобойные БпЛАКак сообщило британское издание The Economist, Украина игнорирует предостережения США относительно использования беспилотников на территории России и продолжает изготавливать "супердроны", которые уже могут достигать целей в Сибири − в 3000 км от украинских границ."С тех пор, как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удалённые цели. Сейчас их производят полдюжины компаний. Лучшая из новых моделей имеет дальность полета 3 000 км и способна достичь Сибири", - указывалось в публикации.По информации издания, программа по изготовлению подобных дронов была "рождена необходимостью" и уже создала угрозу российской нефтяной и военной инфраструктуре."Но Белый дом недоволен. Он подталкивает украинцев к прекращению ударов. Обеспокоенность Америки была разной: от роста цены на нефть до перспективы неконтролируемого "око за око", в чем Украина могла бы проиграть", − сообщило издание The Economist.По его информации, опасения относительно последнего возросли в конце марта, когда Россия нанесла удар украинской энергетической инфраструктуре."Атаки выявили пробелы в противовоздушной обороне и уязвимость перед новыми российскими крылатыми ракетами малой высоты Х-69. 11 апреля такие ракеты уничтожили Трипольскую электростанцию, расположенную в 40 км от Киева, хотя она находилась в зоне досягаемости столичных систем ПВО Patriot", − указывало The Economist.При этом, по словам авторов, Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов. Так, офицер украинской разведки с позывным "Детектив", ответственный за часть программы, говорит, что не получал инструкций по сворачиванию операций. Он указал, что цели на территории РФ постоянно меняются."Наши цели меняются с каждым днем. Мы не даем россиянам покоя", − отметил "Детектив".Один из производителей БпЛА заявил, что не все представители США на Украине соглашаются с официальными призывами о прекращении ударов по РФ. Так, он заявил, что американцы "подмигивали", когда передавали официальное предупреждение."Они в частном порядке говорят нам, чтобы мы продолжали", − заявил неназванный производитель дронов.По его словам, в ближайшее время украинская программа БпЛА будет расширяться, а Украина превратит европейскую часть России в выжженную землю.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 39 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на горловском направлении — 24 обстрела, на волновахском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 133 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 11 гражданских лиц, в т.ч. одного ребёнка.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 18 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Центрально-Городской район) - в результате обстрела "Станции переливания крови г. Горловка" пострадали ещё трое медработников: женщины 1970, 1977 и 1980 годов рождения. Таким образом общее количество пострадавших за 18 апреля составляет 14 гражданских лиц", - позднее уточнило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 18 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 4; Каховка — 3; Горностаевка — 3; Каиры — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Корсунка."В результате обстрела ВСУ города Алёшки Херсонской области ранения получил один мирный житель, в Новой Каховке киевские боевики нанесли удар по машине коммунальных служб на территории ЖЭКа, сообщили в экстренных службах", - позднее сообщил канал.Днём 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России за предыдущие сутки."В городе Белгороде после отражения средствами ПВО двух воздушных атак со стороны ВСУ пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в трёх частных жилых домовладениях, одной квартире многоквартирного дома, на 5 хозсубъектах. Также повреждены гараж и 13 автомобилей. В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в поселке Разумное и селе Таврово – с помощью БпЛА – по одному в каждом населенном пункте. Над селом Мясоедово системой ПВО сбито 5 БпЛА противника, над селами Беловское и Крутой Лог – по одному беспилотнику. После воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Тавровском сельском поселении – повреждены одна надворная постройка, автомобиль и линия электропередачи, в поселке Разумное пострадали одно частное домовладение, надворная постройка и 2 автомобиля, в Никольском сельском поселении – одно частное домовладение, в Беловском сельском поселении – одна надворная постройка. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет", - указывалось в сводке.В Губкинском городском округе в хуторе Михайловский в поле обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БпЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. В районе заповедника Ямская Степь в поле были найдены обломки беспилотника. Обошлось без последствий.В Ивнянском районе в селе Сухосолотино обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БпЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений нет.В Корочанском районе рядом с хутором Постников в поле найден и обезврежен взрывотехниками на месте совершивший падение беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий. В поселке Мичуринский в лесопосадке обнаружены и проверены специалистами обломки реактивного БпЛА – угрозы не представляют. В районе села Ломово в поле найден и обезврежен взрывотехниками БпЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет."В Краснояружском районе по территории между селами Графовка и Демидовка выпущено 5 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Теребрено с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате взрыва различные повреждения получили три частных жилых домовладения и три хозпостройки – выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы", - также указывалось в сводке.В Новооскольском городском округе в районе села Великомихайловка обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Прохоровском районе на окраине села Подольхи в поле найден и изъят взрывотехниками совершивший падение БпЛА самолётного типа. В районе села Плота, а также на территории между селами Подольхи и Большое обнаружены обломки беспилотников. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Старооскольском городском округе в селе Потудань обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. В городе Старый Оскол в промышленной зоне найден подозрительный предмет, похожий на метеозонд. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 8 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. После воздушной атаки ВСУ на территории округа разрушения выявлены в одном частном жилом домовладении, также повреждён один легковой автомобиль. Пострадавших нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

