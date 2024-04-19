"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского - 19.04.2024 Украина.ру
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"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского
"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского - 19.04.2024 Украина.ру
"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале новость о том, что на президента Украины Владимира Зеленского поляк готовил покушение
2024-04-19T11:34
2024-04-19T11:35
новости
польша
запад
владимир зеленский
дмитрий медведев
россия
покушение
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"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" - написал Медведев.Он проиллюстрировал свой пост фотографией Зеленского. Накануне, 18 апреля, представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали задержали жителя Польши, который, якобы, собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.
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новости, польша, запад, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия, покушение, сбу
Новости, Польша, Запад, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Россия, покушение, СБУ

"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского

11:34 19.04.2024 (обновлено: 11:35 19.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале новость о том, что на президента Украины Владимира Зеленского поляк готовил покушение
"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" - написал Медведев.
Он проиллюстрировал свой пост фотографией Зеленского.
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
Накануне, 18 апреля, представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали задержали жителя Польши, который, якобы, собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 19:23
СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на ЗеленскогоЖитель Польши якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского, за что поляка задержали представители Службы безопасности Украины (СБУ), Офиса генпрокурора и органов правопорядка Польши
 
НовостиПольшаЗападВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевРоссияпокушениеСБУ
 
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11:34"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского
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