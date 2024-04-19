https://ukraina.ru/20240419/1054599502.html

"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского

"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского - 19.04.2024 Украина.ру

"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале новость о том, что на президента Украины Владимира Зеленского поляк готовил покушение

2024-04-19T11:34

2024-04-19T11:34

2024-04-19T11:35

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"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" - написал Медведев.Он проиллюстрировал свой пост фотографией Зеленского. Накануне, 18 апреля, представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали задержали жителя Польши, который, якобы, собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

https://ukraina.ru/20240418/1054592600.html

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новости, польша, запад, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия, покушение, сбу