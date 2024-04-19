"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского
11:34 19.04.2024 (обновлено: 11:35 19.04.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале новость о том, что на президента Украины Владимира Зеленского поляк готовил покушение
"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" - написал Медведев.
Он проиллюстрировал свой пост фотографией Зеленского.
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
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Вчера, 19:23СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на ЗеленскогоЖитель Польши якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского, за что поляка задержали представители Службы безопасности Украины (СБУ), Офиса генпрокурора и органов правопорядка Польши