"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру
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"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ
"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру
"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ
Если классические подразделения ВС РФ попытаются преодолеть огромные минные поля, это приведет лишь к их уничтожению. Чтобы разрушить передний край ВСУ, нужны артиллерийские корпуса прорыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-04-19T04:40
2024-04-19T04:40
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Сейчас невозможно прорвать фронт крупными соединениями без должной подготовки. Там установлено слишком много минных полей и заграждений, рассказал эксперт.Если классические подразделения попытаются преодолеть эти заграждения, это приведет лишь к их уничтожению. Уже есть примеры, когда операторы дронов могли за один день вынести танковую роту. Решение этого вопроса лежит в русле военного искусства, добавил он.Чтобы разрушить передний край противника в войсках надо создать артиллерийские корпуса прорыва. Без этого провести крупную наступательную операцию большими силами не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240418/1054567234.html
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новости, россия, украина, всу, прорыв, наступление, сво, мины, танки, дроны
Новости, Россия, Украина, ВСУ, прорыв, наступление, СВО, мины, танки, дроны

"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ

04:40 19.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Если классические подразделения ВС РФ попытаются преодолеть огромные минные поля, это приведет лишь к их уничтожению. Чтобы разрушить передний край ВСУ, нужны артиллерийские корпуса прорыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Сейчас невозможно прорвать фронт крупными соединениями без должной подготовки. Там установлено слишком много минных полей и заграждений, рассказал эксперт.
Если классические подразделения попытаются преодолеть эти заграждения, это приведет лишь к их уничтожению. Уже есть примеры, когда операторы дронов могли за один день вынести танковую роту. Решение этого вопроса лежит в русле военного искусства, добавил он.
"Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке", - подчеркнул Орлов.
Чтобы разрушить передний край противника в войсках надо создать артиллерийские корпуса прорыва. Без этого провести крупную наступательную операцию большими силами не получится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру
Михаил Амерберг интервью
Вчера, 06:33
Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату Боевые действия в Приднестровье возможны только по принципу "сгорел сарай, гори и хата". Когда Запад поймет, что он проигрывает, он будет поджигать все, что только можно поджечь
 
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