"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ
Если классические подразделения ВС РФ попытаются преодолеть огромные минные поля, это приведет лишь к их уничтожению. Чтобы разрушить передний край ВСУ, нужны артиллерийские корпуса прорыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Сейчас невозможно прорвать фронт крупными соединениями без должной подготовки. Там установлено слишком много минных полей и заграждений, рассказал эксперт.
Если классические подразделения попытаются преодолеть эти заграждения, это приведет лишь к их уничтожению. Уже есть примеры, когда операторы дронов могли за один день вынести танковую роту. Решение этого вопроса лежит в русле военного искусства, добавил он.
"Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке", - подчеркнул Орлов.
Чтобы разрушить передний край противника в войсках надо создать артиллерийские корпуса прорыва. Без этого провести крупную наступательную операцию большими силами не получится, заключил собеседник издания.
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