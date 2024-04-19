https://ukraina.ru/20240419/1054594313.html

"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ

"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру

"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ

Если классические подразделения ВС РФ попытаются преодолеть огромные минные поля, это приведет лишь к их уничтожению. Чтобы разрушить передний край ВСУ, нужны артиллерийские корпуса прорыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-04-19T04:40

2024-04-19T04:40

2024-04-19T04:40

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Сейчас невозможно прорвать фронт крупными соединениями без должной подготовки. Там установлено слишком много минных полей и заграждений, рассказал эксперт.Если классические подразделения попытаются преодолеть эти заграждения, это приведет лишь к их уничтожению. Уже есть примеры, когда операторы дронов могли за один день вынести танковую роту. Решение этого вопроса лежит в русле военного искусства, добавил он.Чтобы разрушить передний край противника в войсках надо создать артиллерийские корпуса прорыва. Без этого провести крупную наступательную операцию большими силами не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054567234.html

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новости, россия, украина, всу, прорыв, наступление, сво, мины, танки, дроны