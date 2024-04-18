Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ - 18.04.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ
Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ - 18.04.2024 Украина.ру
Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон. Об этом 18 апреля сообщило Министерство обороны РФ
2024-04-18T15:07
2024-04-18T15:07
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 22 тысячи беспилотников, а также около 600 самолетов, почти 300 вертолетов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и много другой техники.
https://ukraina.ru/20240418/1054582651.html
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пво, беспилотники, новости, россия, минобороны рф
ПВО, беспилотники, Новости, Россия, Минобороны РФ

Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ

15:07 18.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон. Об этом 18 апреля сообщило Министерство обороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire", - говорится в материале.
Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 22 тысячи беспилотников, а также около 600 самолетов, почти 300 вертолетов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и много другой техники.
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
13:48
Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине Три системы противовоздушной обороны IRIS-T переданы Украине, следующая будет поставлена через несколько недель. Об этом заявил глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая производит ПВО, Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild
 
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