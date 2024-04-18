Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон. Об этом 18 апреля сообщило Министерство обороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire", - говорится в материале.
Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 22 тысячи беспилотников, а также около 600 самолетов, почти 300 вертолетов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и много другой техники.
13:48Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине Три системы противовоздушной обороны IRIS-T переданы Украине, следующая будет поставлена через несколько недель. Об этом заявил глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая производит ПВО, Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild