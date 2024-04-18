https://ukraina.ru/20240418/1054583786.html

Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ

Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ - 18.04.2024 Украина.ру

Российские военные сбили почти триста украинских дронов за сутки — Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон. Об этом 18 апреля сообщило Министерство обороны РФ

2024-04-18T15:07

2024-04-18T15:07

2024-04-18T15:07

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 22 тысячи беспилотников, а также около 600 самолетов, почти 300 вертолетов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и много другой техники.

https://ukraina.ru/20240418/1054582651.html

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пво, беспилотники, новости, россия, минобороны рф