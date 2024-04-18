https://ukraina.ru/20240418/1054583138.html

Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг

Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг - 18.04.2024 Украина.ру

Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг

В США и Европе растут опасения, что Россия сможет добиться значительных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в этих странах

2024-04-18T14:31

2024-04-18T14:31

2024-04-18T14:31

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"Опасения растут по поводу того, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта", - указали источники.Накануне издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.

https://ukraina.ru/20240418/1054575768.html

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фронт, новости, россия, украина, сша