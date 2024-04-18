Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг - 18.04.2024 Украина.ру
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Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг
Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг - 18.04.2024 Украина.ру
Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг
В США и Европе растут опасения, что Россия сможет добиться значительных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в этих странах
2024-04-18T14:31
2024-04-18T14:31
фронт
новости
россия
украина
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"Опасения растут по поводу того, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта", - указали источники.Накануне издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.
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фронт, новости, россия, украина, сша
фронт, Новости, Россия, Украина, США

Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг

14:31 18.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В США и Европе растут опасения, что Россия сможет добиться значительных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в этих странах
"Опасения растут по поводу того, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта", - указали источники.
Накануне издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
10:10
Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощиГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о делах на фронте председателю Европейского командования Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристоферу Каволи. Об итогах телефонного разговора Сырский рассказал в соцсети Facebook*
 
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