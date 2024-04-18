Россия может вскоре прорвать "напряженные до предела" линии фронта Украины - Блумберг
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
В США и Европе растут опасения, что Россия сможет добиться значительных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в этих странах
"Опасения растут по поводу того, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта", - указали источники.
Накануне издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.
10:10Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощиГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о делах на фронте председателю Европейского командования Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристоферу Каволи. Об итогах телефонного разговора Сырский рассказал в соцсети Facebook*