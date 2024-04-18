"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054580523.html
"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов
"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов - 18.04.2024 Украина.ру
"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов
Мобилизация на третий год спецоперации не закроет нужды ВСУ. Таким мнением поделился журналист Павел Казарин в статье для "Украинской правды"
2024-04-18T12:36
2024-04-18T12:36
уклонисты
армия
мобилизация
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050848149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51b8d785787bf7b66d91e1d72d4d24d8.jpg
По его словам, пойти в украинскую армию весной 2024 года – сложнее, чем два года тому назад."Царил момент эмоционального перелома – и каждый сталкивался с персональной реакцией на стресс. У кого-то "беги", у кого-то "замри", у кого-то "бей". Последних было так много, что армия выросла втрое без особого труда. И на этом держалась следующие два года", - говорится в материале.Как указал автор, нынешний закон о мобилизации должен стать для украинских мужчин "законом об ответственности". Однако около половины украинцев считают уровень возможной мобилизации слишком высоким.При этом на Украине сложился устойчивый образ военнослужащего ВСУ: усталый человек в пикселе, который едет с вокзала или на вокзал.В целом мобилизация со всеми тяготами выглядит как билет в один конец, пишет Казарин. Автор предложил украинским властям создать систему "кнутов" для уклонистов и предупредил, что так как Украина проигрывает, в армию пойдут все.
https://ukraina.ru/20240401/1054243260.html
армия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050848149_64:0:1201:853_1920x0_80_0_0_a304136f2cdf4e181492c0fc55c0b2ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
уклонисты, армия, мобилизация, украина, новости
уклонисты, Армия, мобилизация, Украина, Новости

"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов

12:36 18.04.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Мобилизация на третий год спецоперации не закроет нужды ВСУ. Таким мнением поделился журналист Павел Казарин в статье для "Украинской правды"
По его словам, пойти в украинскую армию весной 2024 года – сложнее, чем два года тому назад.
"Царил момент эмоционального перелома – и каждый сталкивался с персональной реакцией на стресс. У кого-то "беги", у кого-то "замри", у кого-то "бей". Последних было так много, что армия выросла втрое без особого труда. И на этом держалась следующие два года", - говорится в материале.
Как указал автор, нынешний закон о мобилизации должен стать для украинских мужчин "законом об ответственности". Однако около половины украинцев считают уровень возможной мобилизации слишком высоким.
При этом на Украине сложился устойчивый образ военнослужащего ВСУ: усталый человек в пикселе, который едет с вокзала или на вокзал.
"Образ солдата – человек в фейсбуке, который собирает деньги на свое подразделение или пишет некролог на погибшего товарища. Образ ветерана – это человек на протезе, списанный из армии по инвалидности. У общества нет положительных ролевых моделей комбатанта", - отмечается в статье.
В целом мобилизация со всеми тяготами выглядит как билет в один конец, пишет Казарин. Автор предложил украинским властям создать систему "кнутов" для уклонистов и предупредил, что так как Украина проигрывает, в армию пойдут все.
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
1 апреля, 18:49
Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам Жительница Луцка публиковала в сети информацию о местах выдачи повесток для службы в ВСУ и получила за это реальный срок. За "препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины" суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений
 
уклонистыАрмиямобилизацияУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву
13:28Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС
13:22Дрожь Европы. Почему Запад всегда боится России
13:06Срочная ПВО, обстрелы. Главное на 13:00 18 апреля на Украине
12:57Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова
12:56Бывают ли Армагеддоны местного значения, или Израиль как конкурент Украины
12:36"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов
12:33На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии
12:29Роберт Фицо, биография
12:28Анатолий Бублик: Впервые в истории России есть шанс вернуть домой наших людей
12:04"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя
11:49"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора Зеленского
11:43"Предотвратили ввоз оружия на Украину": в Германии задержали мужчин по обвинению в шпионаже
11:41В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ*
10:45Суббота определения. США могут выбрать свою тактику по Украине
10:26Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах
10:12На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
10:10Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи
09:42Атака ракетами и шарами, удары по Западной Украине. Главное на утро 18 апреля на Украине
08:47Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ
Лента новостейМолния