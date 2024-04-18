"Билет в один конец": украинский журналист предложил создать систему кнутов для уклонистов
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Мобилизация на третий год спецоперации не закроет нужды ВСУ. Таким мнением поделился журналист Павел Казарин в статье для "Украинской правды"
По его словам, пойти в украинскую армию весной 2024 года – сложнее, чем два года тому назад.
"Царил момент эмоционального перелома – и каждый сталкивался с персональной реакцией на стресс. У кого-то "беги", у кого-то "замри", у кого-то "бей". Последних было так много, что армия выросла втрое без особого труда. И на этом держалась следующие два года", - говорится в материале.
Как указал автор, нынешний закон о мобилизации должен стать для украинских мужчин "законом об ответственности". Однако около половины украинцев считают уровень возможной мобилизации слишком высоким.
При этом на Украине сложился устойчивый образ военнослужащего ВСУ: усталый человек в пикселе, который едет с вокзала или на вокзал.
"Образ солдата – человек в фейсбуке, который собирает деньги на свое подразделение или пишет некролог на погибшего товарища. Образ ветерана – это человек на протезе, списанный из армии по инвалидности. У общества нет положительных ролевых моделей комбатанта", - отмечается в статье.
В целом мобилизация со всеми тяготами выглядит как билет в один конец, пишет Казарин. Автор предложил украинским властям создать систему "кнутов" для уклонистов и предупредил, что так как Украина проигрывает, в армию пойдут все.
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