https://ukraina.ru/20240418/1054559602.html

"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе

"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе - 18.04.2024 Украина.ру

"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе

На Украине обсуждают ситуацию на фронте и думают, какие последствия будет иметь подписание президентом Зеленским закона о мобилизации без демобилизации. Думают и о том, не пора ли договариваться о заморозке конфликта, которую понимают как временную, но крайне необходимую Киеву передышку

2024-04-18T05:42

2024-04-18T05:42

2024-04-18T05:42

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игорь мосийчук

олег царев

политика

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Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Патриотично настроенные украинские паблики выражают в связи с этим определенный оптимизм: армию пополнят свежими силами. Впрочем, как отмечает украинский политолог Вадим Карасев, сегодня патриотами на Украине почему-то принято считать только тех, кто за войну. Однако, задался вопросом Карасев, разве не патриоты те, кто стремится остановить войну, тем самым сохранить хоть что-нибудь?Оптимизм оптимизму рознь. Комментируя обещание Зеленского организовать новое наступление в 2025 году, украинский эксперт Андрей Золотарев напомнил, что "кофе уже пили на набережной Ялты". Он подчеркнул, что обещания партнеров помочь часто остаются лишь обещаниями: если дадут оружие, все равно не будет хватать людей. Мобилизационные возможности на Украине не бесконечны."У нас всего семь миллионов работающих, официально трудоустроенных сейчас в Украине. Опять же, армия более чем полтора-два миллиона — банально финансово не по плечу государству. Ну, что тут поделать — это реальность", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По словам Золотарева, закон о мобилизации — он не столько об армии, сколько о деньгах, и без его принятия США могут отказать в помощи. В то же время эксперт отметил, что, по его ощущениям, закон писали политтехнологи, а не юристы. В нём содержится множество норм, "которые трактуются двусмысленно", а это открывает возможности для произвола.Впрочем, по его словам, "беспредельная мобилизация была и до этого закона". По селам уже прошлись густыми граблями, в некоторых селах почти не осталось мужчин. Теперь будут стараться "прошерстить" города "в расчете на то, что удастся мобилизовать там 25-45 лет, вот эту категорию молодых сильных мужчин", отметил эксперт.Он подчеркнул, что дефицита кадров на тыловых должностях в ВСУ не наблюдается, "есть дефицит в боевых подразделениях, которые несут наибольшие потери, многие просто стачиваются в ноль".Люди это прекрасно понимают, потому будут и многотысячные очереди в консульствах. Там выехавшие украинцы стремятся обновить свои документы до вступления в силу этого закона - "и забыть об этом государстве", отметил Золотарев. Он добавил, что "естественно, будет массовый заплыв через Тису и поход через горы".Продолжается обсуждение и возможности заморозки конфликта, некоей паузы в боевых действиях. Экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что закулисные консультации идут и сейчас. По его словам, Киеву нужно идти на переговоры, а начинать следует с решения гуманитарных вопросов — обмена пленными в формате "всех на всех".Комментируя результаты блиц-опросов украинцев на улицах, где респонденты на камеру выступают против каких-либо переговоров с Россией и ратуют за продолжение войны "до победного", Мосийчук* отметил, что правды в таких опросах нет, "это манипуляции, это жонглирование, это шулерство".Политик заявил, что нынешняя украинская власть не зря хочет запретить Telegram и ТiкТок. По мнению Мосийчука*, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста**, причина в том, что власти не могут влиять на информационную политику этих мессенджеров, а именно там можно видеть, что "людей, которые хотят мира, которые хотят сохранения нации, которые хотят, чтобы украинцы остались живыми, жили — что их намного, намного, намного больше".Но многие эксперты и политики в возможность достижения прочного мира путем переговоров с киевским режимом категорически не верят. Так, депутат Верховной Рады V-VII созывов Олег Царев в связи с обсуждением в СМИ документа, который называют "мирным планом Эрдогана", напоминает, что уже сейчас Киев подписывает соглашения с западными странами о том, что они обязуются помогать Украине в случае повторного конфликта с Россией."Подписывают такие соглашения легко, ведь это не касается текущего конфликта, это касается возможного следующего конфликта между Россией и Украиной. Еще длится этот конфликт, а Украина уже готовится к следующему и под него собирает военный союз. Если в текущем конфликте мы поставим многоточие вместо точки, следующий будет на другом, куда более высоком уровне", - написал Царев в своем телеграм-канале.По мнению политика, на сегодняшнем этапе мир с Украиной недостижим, а новые соглашения России невыгодны.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240417/1054538516.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, переговоры, вадим карасев, андрей золотарев, игорь мосийчук, олег царев, политика, эксперты