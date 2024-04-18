"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе - 18.04.2024 Украина.ру
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"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе
"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе - 18.04.2024 Украина.ру
"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе
На Украине обсуждают ситуацию на фронте и думают, какие последствия будет иметь подписание президентом Зеленским закона о мобилизации без демобилизации. Думают и о том, не пора ли договариваться о заморозке конфликта, которую понимают как временную, но крайне необходимую Киеву передышку
2024-04-18T05:42
2024-04-18T05:42
эксклюзив
сво
украина
всу
переговоры
вадим карасев
андрей золотарев
игорь мосийчук
олег царев
политика
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Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Патриотично настроенные украинские паблики выражают в связи с этим определенный оптимизм: армию пополнят свежими силами. Впрочем, как отмечает украинский политолог Вадим Карасев, сегодня патриотами на Украине почему-то принято считать только тех, кто за войну. Однако, задался вопросом Карасев, разве не патриоты те, кто стремится остановить войну, тем самым сохранить хоть что-нибудь?Оптимизм оптимизму рознь. Комментируя обещание Зеленского организовать новое наступление в 2025 году, украинский эксперт Андрей Золотарев напомнил, что "кофе уже пили на набережной Ялты". Он подчеркнул, что обещания партнеров помочь часто остаются лишь обещаниями: если дадут оружие, все равно не будет хватать людей. Мобилизационные возможности на Украине не бесконечны."У нас всего семь миллионов работающих, официально трудоустроенных сейчас в Украине. Опять же, армия более чем полтора-два миллиона — банально финансово не по плечу государству. Ну, что тут поделать — это реальность", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По словам Золотарева, закон о мобилизации — он не столько об армии, сколько о деньгах, и без его принятия США могут отказать в помощи. В то же время эксперт отметил, что, по его ощущениям, закон писали политтехнологи, а не юристы. В нём содержится множество норм, "которые трактуются двусмысленно", а это открывает возможности для произвола.Впрочем, по его словам, "беспредельная мобилизация была и до этого закона". По селам уже прошлись густыми граблями, в некоторых селах почти не осталось мужчин. Теперь будут стараться "прошерстить" города "в расчете на то, что удастся мобилизовать там 25-45 лет, вот эту категорию молодых сильных мужчин", отметил эксперт.Он подчеркнул, что дефицита кадров на тыловых должностях в ВСУ не наблюдается, "есть дефицит в боевых подразделениях, которые несут наибольшие потери, многие просто стачиваются в ноль".Люди это прекрасно понимают, потому будут и многотысячные очереди в консульствах. Там выехавшие украинцы стремятся обновить свои документы до вступления в силу этого закона - "и забыть об этом государстве", отметил Золотарев. Он добавил, что "естественно, будет массовый заплыв через Тису и поход через горы".Продолжается обсуждение и возможности заморозки конфликта, некоей паузы в боевых действиях. Экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что закулисные консультации идут и сейчас. По его словам, Киеву нужно идти на переговоры, а начинать следует с решения гуманитарных вопросов — обмена пленными в формате "всех на всех".Комментируя результаты блиц-опросов украинцев на улицах, где респонденты на камеру выступают против каких-либо переговоров с Россией и ратуют за продолжение войны "до победного", Мосийчук* отметил, что правды в таких опросах нет, "это манипуляции, это жонглирование, это шулерство".Политик заявил, что нынешняя украинская власть не зря хочет запретить Telegram и ТiкТок. По мнению Мосийчука*, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста**, причина в том, что власти не могут влиять на информационную политику этих мессенджеров, а именно там можно видеть, что "людей, которые хотят мира, которые хотят сохранения нации, которые хотят, чтобы украинцы остались живыми, жили — что их намного, намного, намного больше".Но многие эксперты и политики в возможность достижения прочного мира путем переговоров с киевским режимом категорически не верят. Так, депутат Верховной Рады V-VII созывов Олег Царев в связи с обсуждением в СМИ документа, который называют "мирным планом Эрдогана", напоминает, что уже сейчас Киев подписывает соглашения с западными странами о том, что они обязуются помогать Украине в случае повторного конфликта с Россией."Подписывают такие соглашения легко, ведь это не касается текущего конфликта, это касается возможного следующего конфликта между Россией и Украиной. Еще длится этот конфликт, а Украина уже готовится к следующему и под него собирает военный союз. Если в текущем конфликте мы поставим многоточие вместо точки, следующий будет на другом, куда более высоком уровне", - написал Царев в своем телеграм-канале.По мнению политика, на сегодняшнем этапе мир с Украиной недостижим, а новые соглашения России невыгодны.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240417/1054538516.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, переговоры, вадим карасев, андрей золотарев, игорь мосийчук, олег царев, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, переговоры, Вадим Карасев, Андрей Золотарев, Игорь Мосийчук, Олег Царев, политика, эксперты

"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе

05:42 18.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают ситуацию на фронте и думают, какие последствия будет иметь подписание президентом Зеленским закона о мобилизации без демобилизации. Думают и о том, не пора ли договариваться о заморозке конфликта, которую понимают как временную, но крайне необходимую Киеву передышку
Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Патриотично настроенные украинские паблики выражают в связи с этим определенный оптимизм: армию пополнят свежими силами. Впрочем, как отмечает украинский политолог Вадим Карасев, сегодня патриотами на Украине почему-то принято считать только тех, кто за войну. Однако, задался вопросом Карасев, разве не патриоты те, кто стремится остановить войну, тем самым сохранить хоть что-нибудь?
Оптимизм оптимизму рознь. Комментируя обещание Зеленского организовать новое наступление в 2025 году, украинский эксперт Андрей Золотарев напомнил, что "кофе уже пили на набережной Ялты". Он подчеркнул, что обещания партнеров помочь часто остаются лишь обещаниями: если дадут оружие, все равно не будет хватать людей. Мобилизационные возможности на Украине не бесконечны.
"У нас всего семь миллионов работающих, официально трудоустроенных сейчас в Украине. Опять же, армия более чем полтора-два миллиона — банально финансово не по плечу государству. Ну, что тут поделать — это реальность", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
По словам Золотарева, закон о мобилизации — он не столько об армии, сколько о деньгах, и без его принятия США могут отказать в помощи. В то же время эксперт отметил, что, по его ощущениям, закон писали политтехнологи, а не юристы. В нём содержится множество норм, "которые трактуются двусмысленно", а это открывает возможности для произвола.
Впрочем, по его словам, "беспредельная мобилизация была и до этого закона". По селам уже прошлись густыми граблями, в некоторых селах почти не осталось мужчин. Теперь будут стараться "прошерстить" города "в расчете на то, что удастся мобилизовать там 25-45 лет, вот эту категорию молодых сильных мужчин", отметил эксперт.
киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Вчера, 06:20
Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и миреВ Киеве спорят о том, почему вдруг появился и стал обсуждаться в СМИ "план Эрдогана", и думают над тем, насколько реалистична формулы мира Зеленского
Он подчеркнул, что дефицита кадров на тыловых должностях в ВСУ не наблюдается, "есть дефицит в боевых подразделениях, которые несут наибольшие потери, многие просто стачиваются в ноль".
Люди это прекрасно понимают, потому будут и многотысячные очереди в консульствах. Там выехавшие украинцы стремятся обновить свои документы до вступления в силу этого закона - "и забыть об этом государстве", отметил Золотарев. Он добавил, что "естественно, будет массовый заплыв через Тису и поход через горы".
Продолжается обсуждение и возможности заморозки конфликта, некоей паузы в боевых действиях. Экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что закулисные консультации идут и сейчас. По его словам, Киеву нужно идти на переговоры, а начинать следует с решения гуманитарных вопросов — обмена пленными в формате "всех на всех".
Комментируя результаты блиц-опросов украинцев на улицах, где респонденты на камеру выступают против каких-либо переговоров с Россией и ратуют за продолжение войны "до победного", Мосийчук* отметил, что правды в таких опросах нет, "это манипуляции, это жонглирование, это шулерство".
Политик заявил, что нынешняя украинская власть не зря хочет запретить Telegram и ТiкТок. По мнению Мосийчука*, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста**, причина в том, что власти не могут влиять на информационную политику этих мессенджеров, а именно там можно видеть, что "людей, которые хотят мира, которые хотят сохранения нации, которые хотят, чтобы украинцы остались живыми, жили — что их намного, намного, намного больше".
Но многие эксперты и политики в возможность достижения прочного мира путем переговоров с киевским режимом категорически не верят. Так, депутат Верховной Рады V-VII созывов Олег Царев в связи с обсуждением в СМИ документа, который называют "мирным планом Эрдогана", напоминает, что уже сейчас Киев подписывает соглашения с западными странами о том, что они обязуются помогать Украине в случае повторного конфликта с Россией.
16 апреля, 06:15
Мобилизация — это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведкиНа Украине обсуждают, как скажется на боеспособности подразделений ВСУ приток новых солдат в результате ужесточения мобилизации, ведь далеко не все из них придут в ряды ВСУ добровольно. Думают, не приведет ли это к катастрофе на фронте и даже усматривают в происходящем происки противника
"Подписывают такие соглашения легко, ведь это не касается текущего конфликта, это касается возможного следующего конфликта между Россией и Украиной. Еще длится этот конфликт, а Украина уже готовится к следующему и под него собирает военный союз. Если в текущем конфликте мы поставим многоточие вместо точки, следующий будет на другом, куда более высоком уровне", - написал Царев в своем телеграм-канале.
По мнению политика, на сегодняшнем этапе мир с Украиной недостижим, а новые соглашения России невыгодны.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** - признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУпереговорыВадим КарасевАндрей ЗолотаревИгорь МосийчукОлег Царевполитикаэксперты
 
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Заголовок открываемого материала
06:06Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России
05:42"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе
05:39Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать
05:29Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке
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04:40"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники
04:30Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
04:00"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
03:50Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
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03:20"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
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