Российский бизнес ищет обходные пути. Как китайские банки саботируют платежи из РФ

2024-04-17

Российский бизнес ищет обходные пути. Как китайские банки саботируют платежи из РФ - 17.04.2024 Украина.ру

Российский бизнес ищет обходные пути. Как китайские банки саботируют платежи из РФ

Еще четыре китайских банка перестали принимать платежи в юанях из России. Среди них крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, сообщили 17 апреля "Известия"

Генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин рассказал изданию, что особенно усложнились расчеты за промышленные товары, в то время как переводы за обычные потребительские продукты Китай может пропускать.Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский добавил, что китайские кредитные организации начали возвращать около 70-80% транзакций. По его словам, платеж сначала долго висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, продолжается проверка, а затем приходит отказ в проведении операции без объяснения причин.После того, как министерство финансов США в декабре 2023 года заявило о намерении ввести вторичные санкции против организаций, помогающих России закупать оборудование для военной промышленности, китайские государственные банки начали пересматривать сотрудничество с клиентами из России. Ряд китайских банков ограничил транзакции и в китайской валюте.Платежи из России перестали принимать Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Потом к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo. Платежи из РФ стали возвращать также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank и другие.Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что китайские банки начали также блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры.Китай является монополистом в этой области, и почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне, рассказал газете "Коммерсантъ" источник, ознакомленный с ситуацией на рынке электроники. Проблемы с оплатой затягивают производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшее два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя, утверждают собеседники издания.После того, как президент США Джо Байден в конце декабря прошлого года разрешил введение ограничительных мер против зарубежных финансовых организаций за нарушение санкционного режима против России, проблемы начались с проведением платежей не только через Китай, но и через Турцию и Казахстан.Чтобы закупать электронику через Киргизию, российским компаниям нужно найти фирму, которая была создана до февраля 2022 года и которая не связана с российскими компаниями и учредителями. Затем понадобится еще одна компания, через которую товар будет отправляться в Россию. Это настолько удорожает закупку, что в настоящий момент прорабатывается вопрос с компанией из Тайваня, рассказали российским СМИ представители российского бизнеса.Председатель Комиссии по финансовой безопасности Совета ТПП РФ Тимур Аитов считает, что тренд на постановку барьеров для российского бизнеса будет продолжаться, и не стоит надеяться на скорое облегчение ситуации в этой области."Прогнозы пока неблагоприятны. Но наши бизнесмены знают обходные пути и давно их используют. Не надо работать с системообразующими, крупными банками, которые одновременно работают с недружественными для России странами. Конечно, они боятся попасть под вторичные санкции. Именно поэтому они перестают принимать платежи от российских контрагентов", - рассказал эксперт в интервью Украина.ру.По его словам, российскому бизнесу надо ориентироваться на более мелкие банки, которые работают исключительно на территории Китая и только в национальной валюте, или используют кроме юаней валюты некоторых стран Юго-восточной Азии."За ними следить достаточно сложно, и я пока каких-то серьезных затруднений здесь не вижу", - отметил Аитов.По мнению российского бизнеса, Китаю на данный момент нет альтернативы ни по объему, ни по широте позиций, ни по качеству производства, продолжил эксперт."Отечественные бизнесмены научились обходить все трудности в торговле с главными партнерами. Каждое направление бизнеса создало вокруг себя квазиплатежную систему, в которую входят посредники, работающие через третьи страны. Используются все инструменты для того, чтобы обойти трудности и заграждения, которые нам ставят. В том числе это и криптоинстументы, и бартерные сделки", - сказал Аитов.Использование цифровой валюты в международных платежах тоже возможно, добавил эксперт. Однако контролировать движение цифровых валют еще проще, чем контролировать движение обычных денег, подчеркнул он."Поэтому в деле преодоления санкционных ограничений цифровая валюта вряд ли поможет", - отметил эксперт.Тимур Аитов напомнил, что депутаты Государственной думы РФ недавно приняли закон о том, что цифровые финансовые активы можно использовать для трансграничных платежей и взаиморасчетов. Но пока нет международной инфраструктуры, которая позволяет использовать эти инструменты во всех юрисдикциях, которые нас окружают, резюмировал эксперт.Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов считает, что отказ части китайских банков работать с контрагентами из России создает некоторые сложности в расчетах, но не является непреодолимым препятствием."В определенной степени это усложняет логистику. Компаниям нужно перестраиваться, искать другие банки, которые будут проводить расчеты. Компании должны прилагать усилия для того, чтобы платежи проходили. Тем не менее, альтернативы в расчетах с Китаем сохраняются", - отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.По его словам, в нынешнем мире почти невозможно блокировать какие-то поставки, так как они всегда идут через посреднические компании."Санкции только усложняют процесс и цену вопроса. Но сегодня любой товар можно покупать и импортировать. И это касается не только России. В международной торговле блокировать какие-то поставки очень сложно, вопрос только в цене", - подчеркнул Александр Абрамов.

2024

