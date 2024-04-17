Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal

Миссия невыполнима. Алексей Маслов о том, как Шольц в Китае провалил задание США, в том числе по Украине

Китай ведет свою игру, но кое в чем она совпадает с интересами России. Олаф Шольц бился в Пекине за свои же деньги, но задачи были поставлены невыполнимые