Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054559812.html
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal - 17.04.2024 Украина.ру
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
Отсутствие притока живой силы и западной военной техники может привести к потере Украиной территорий. Об этом написала американская газета Wall Street Journal
2024-04-17T13:42
2024-04-17T13:42
новости
украина
сша
джеффри сакс
россия
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/04/1033480468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f985aede89b71dd377474217dd0c6f5e.jpg.webp
"Без вливания новой живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своей территории", - говорится в публикации.Как отмечает газета, в условиях, когда будущее помощи со стороны США неясно, а европейские страны не в состоянии быстро увеличить оказываемую ими помощь, перспективы Украины переломить ситуацию в свою сторону "тускнеют".В то же время американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X указал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи со стороны США, а из-за мощи российской армии.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
https://ukraina.ru/20240417/1054549603.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/04/1033480468_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c79959d5e02b5ac529c54bd2b21f6f81.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, джеффри сакс, россия, конфликт
Новости, Украина, США, Джеффри Сакс, Россия, конфликт

Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal

13:42 17.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Отсутствие притока живой силы и западной военной техники может привести к потере Украиной территорий. Об этом написала американская газета Wall Street Journal
"Без вливания новой живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своей территории", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, в условиях, когда будущее помощи со стороны США неясно, а европейские страны не в состоянии быстро увеличить оказываемую ими помощь, перспективы Украины переломить ситуацию в свою сторону "тускнеют".
В то же время американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X указал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи со стороны США, а из-за мощи российской армии.
"Причина не в бездействии конгресса (США) в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины, она производит больше артиллерии, чем Запад, и у нее есть превосходство в воздухе", - написал Сакс.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов.
Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Алексей Маслов интервью
06:25
Миссия невыполнима. Алексей Маслов о том, как Шольц в Китае провалил задание США, в том числе по УкраинеКитай ведет свою игру, но кое в чем она совпадает с интересами России. Олаф Шольц бился в Пекине за свои же деньги, но задачи были поставлены невыполнимые
 
НовостиУкраинаСШАДжеффри СаксРоссияконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
13:42Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
13:39Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"
13:33"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?
13:22"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
13:18Иван Охлобыстин: кто он
13:12Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старых
13:07В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин
13:00"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
12:52Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье
12:31Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ
12:28Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру Карлсону
12:25О тщете всего сущего вообще и СВО в частности
12:21"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico
11:55Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico
11:53Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов
10:55Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
10:40Нанесен ракетный удар по Чернигову
10:06У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
09:00Вербовка наемников, удар по Нью-Йорку, судьба замороженных активов. Главное на Украине на утро 17 апреля
Лента новостейМолния