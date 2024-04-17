https://ukraina.ru/20240417/1054559812.html
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal - 17.04.2024 Украина.ру
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
Отсутствие притока живой силы и западной военной техники может привести к потере Украиной территорий. Об этом написала американская газета Wall Street Journal
2024-04-17T13:42
2024-04-17T13:42
2024-04-17T13:42
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"Без вливания новой живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своей территории", - говорится в публикации.Как отмечает газета, в условиях, когда будущее помощи со стороны США неясно, а европейские страны не в состоянии быстро увеличить оказываемую ими помощь, перспективы Украины переломить ситуацию в свою сторону "тускнеют".В то же время американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X указал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи со стороны США, а из-за мощи российской армии.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
https://ukraina.ru/20240417/1054549603.html
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новости, украина, сша, джеффри сакс, россия, конфликт
Новости, Украина, США, Джеффри Сакс, Россия, конфликт
Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
Отсутствие притока живой силы и западной военной техники может привести к потере Украиной территорий. Об этом написала американская газета Wall Street Journal
"Без вливания новой живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своей территории", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, в условиях, когда будущее помощи со стороны США неясно, а европейские страны не в состоянии быстро увеличить оказываемую ими помощь, перспективы Украины переломить ситуацию в свою сторону "тускнеют".
В то же время американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X указал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи со стороны США, а из-за мощи российской армии.
"Причина не в бездействии конгресса (США) в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины, она производит больше артиллерии, чем Запад, и у нее есть превосходство в воздухе", - написал Сакс.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов.
Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.