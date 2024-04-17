https://ukraina.ru/20240417/1054557351.html

Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье

Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье - 17.04.2024 Украина.ру

Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье

После подписания Зеленским закона об ужесточении мобилизации в Закарпатье ожидают увеличения наплыва беглецов, хотя их и без того ежедневно отлавливают десятками.

2024-04-17T12:52

2024-04-17T12:52

2024-04-17T12:52

эксклюзив

закарпатье

украина

ужгород

владимир зеленский

денис шмыгаль

игорь мосийчук

ес

дмитрий ковалевич

мобилизация

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Пограничники Закарпатья рапортуют о строительстве километров новых заборов с колючей проволокой, превращая Украину в обычный концлагерь. Власти утверждают, что забор строят, чтобы предотвратить гибель людей в горных реках, куда они прыгают, пытаясь сбежать из страны.СМИ Закарпатья пишут также, что контрабандисты, ранее промышлявшие сигаретами, теперь переключились на уклонистов, так как это более прибыльный бизнес. Нередко пограничники тоже оказываются в доле, так как в регионе традиционно считается, что один член семьи должен быть пограничником, а другой заниматься контрабандой с помощью первого.Тем временем насильственная мобилизация в Закарпатье уже приняла форму отстрела уклонистов. Об этом поведал бывший нардеп Игорь Мосийчук*. По его словам, в селе Выдричка в Закарпатье работники ТЦК (военкомата) подстрелили Антона Кудрича, который отказался проехать с ними на медкомиссию в Мукачево, вырвался из их рук и пытался убежать."Работники ТЦК устроили настоящую охоту со стрельбой и ранили парня, брат которого в прошлом году погиб на фронте", - утверждает экс-депутат.Украинский депутат Николай Тищенко в интервью "Украина Сейчас" 16 апреля рассказал, что в сети распространяются десятки видео с похищениями людей Закарпатье, действующих, как полицаи. "Вот только колоссальное количество видеороликов, на которых прекрасно видны бесчеловечные действия ТЦКшников-полицаев и их отношения к народу явно свидетельствуют об обратном. Именно ТЦКшники, а не "российское ИПСО" отлавливают украинцев с улиц и выдергивают их из общественного транспорта, видя в гражданах только ресурс для выполнения плана мобилизации", - отметил депутат.И пока страну ограждают колючей проволокой и стреляют в уклонистов, власти Украины продолжают твердить о европейских ценностях. В столице Закарпатья на днях премьер-министр Денис Шмыгаль торжественно объявил о новом этапе евроинтеграции. Так он называет железнодорожную колею европейской ширины, которую в этот заложили в Ужгороде.На постсоветском пространстве, а также в Финляндии ширина колеи 1520 мм, тогда как в большинстве стран Европы (кроме Испании и Португалии) – 1435 мм. Разница ширины требует около двух часов для перестановки вагонов, что в свое время не раз тормозило завоевателей, шедших с Запада. Финляндия до сих пор использует колею образца Российской империи, является членом ЕС, но финны считают перестройку всех дорог достаточно дорогим удовольствием. Украина тоже не потянет этот проект.Пока речь идет о строительстве лишь 22-километрового участка Чоп-Ужгород, который стал одним из логистических узлов при поставках вооружений. Аналогичные проекты рассматриваются для Львова и Черновцов.Основная стадия строительства должна начаться в мае. Стоимость - 1,3 млрд грн., но половину финансирует за счет грантов ЕС через Connecting Europe Facility. Срок – 14 месяцев. Фонд обычно финансирует транспортные системы Евросоюза. И на этом основании на Украине усмотрели знак будущего приема в ЕС. Проще говоря, вскоре менять колеса будут не в пограничном Чопе, а в Ужгороде.Однако европейский Фонд финансирует лишь половину, а ее половину должна найти Украина. На этом этапе обычно все проекты и глохнут, поскольку зачастую главное – получить европейский грант и начать рыть какой-нибудь котлован.Два месяца назад Украина уже объявляла о "евроинтеграции" по этому же поводу. Министр инфраструктуры Александр Кубраков в феврале объявил о старте строительства евроколеи от границы с Польшей до Львова. Через два месяца строительство так и не началось, но премьер-министр Денис Шмыгаль решил начать его в другом месте, заканчивать (если это вообще предполагается), всё равно не при его премьерстве.Закарпатье хотя и не подвергалось ракетным ударам, но дефицит электроэнергии здесь наблюдается, как и на большей части Украины. Свет отключают от 6 до 8 часов в сутки. На фоне дефицита электроэнергии в регионе заговорили о строительстве в Карпатах ветряков. Однако проект вызвал раскол среди местных экологов.Одни обеими руками за "зеленую энергетику", предвкушая гранты соответствующих европейских фондов. Другие всецело против строительства ветряков, поскольку строительство предлагается проводить в высокогорье, где природа зачастую еще сохранилась в первозданном виде, а человеческое вмешательство там было минимальным. Строительство ветряков, а также дорог для тяжелой строительной техники, фактически уничтожит девственные леса и луга. Учитывая европейскую политику в области энергетики, защитники дикой карпатской природы имеют все шансы проиграть в битве экологов.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html

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эксклюзив, закарпатье, украина, ужгород, владимир зеленский, денис шмыгаль, игорь мосийчук, ес, дмитрий ковалевич, мобилизация