Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054557351.html
Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье
Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье - 17.04.2024 Украина.ру
Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье
После подписания Зеленским закона об ужесточении мобилизации в Закарпатье ожидают увеличения наплыва беглецов, хотя их и без того ежедневно отлавливают десятками.
2024-04-17T12:52
2024-04-17T12:52
эксклюзив
закарпатье
украина
ужгород
владимир зеленский
денис шмыгаль
игорь мосийчук
ес
дмитрий ковалевич
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102503/15/1025031547_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b7093529d30fe840be8af8e9d9aa0102.jpg
Пограничники Закарпатья рапортуют о строительстве километров новых заборов с колючей проволокой, превращая Украину в обычный концлагерь. Власти утверждают, что забор строят, чтобы предотвратить гибель людей в горных реках, куда они прыгают, пытаясь сбежать из страны.СМИ Закарпатья пишут также, что контрабандисты, ранее промышлявшие сигаретами, теперь переключились на уклонистов, так как это более прибыльный бизнес. Нередко пограничники тоже оказываются в доле, так как в регионе традиционно считается, что один член семьи должен быть пограничником, а другой заниматься контрабандой с помощью первого.Тем временем насильственная мобилизация в Закарпатье уже приняла форму отстрела уклонистов. Об этом поведал бывший нардеп Игорь Мосийчук*. По его словам, в селе Выдричка в Закарпатье работники ТЦК (военкомата) подстрелили Антона Кудрича, который отказался проехать с ними на медкомиссию в Мукачево, вырвался из их рук и пытался убежать."Работники ТЦК устроили настоящую охоту со стрельбой и ранили парня, брат которого в прошлом году погиб на фронте", - утверждает экс-депутат.Украинский депутат Николай Тищенко в интервью "Украина Сейчас" 16 апреля рассказал, что в сети распространяются десятки видео с похищениями людей Закарпатье, действующих, как полицаи. "Вот только колоссальное количество видеороликов, на которых прекрасно видны бесчеловечные действия ТЦКшников-полицаев и их отношения к народу явно свидетельствуют об обратном. Именно ТЦКшники, а не "российское ИПСО" отлавливают украинцев с улиц и выдергивают их из общественного транспорта, видя в гражданах только ресурс для выполнения плана мобилизации", - отметил депутат.И пока страну ограждают колючей проволокой и стреляют в уклонистов, власти Украины продолжают твердить о европейских ценностях. В столице Закарпатья на днях премьер-министр Денис Шмыгаль торжественно объявил о новом этапе евроинтеграции. Так он называет железнодорожную колею европейской ширины, которую в этот заложили в Ужгороде.На постсоветском пространстве, а также в Финляндии ширина колеи 1520 мм, тогда как в большинстве стран Европы (кроме Испании и Португалии) – 1435 мм. Разница ширины требует около двух часов для перестановки вагонов, что в свое время не раз тормозило завоевателей, шедших с Запада. Финляндия до сих пор использует колею образца Российской империи, является членом ЕС, но финны считают перестройку всех дорог достаточно дорогим удовольствием. Украина тоже не потянет этот проект.Пока речь идет о строительстве лишь 22-километрового участка Чоп-Ужгород, который стал одним из логистических узлов при поставках вооружений. Аналогичные проекты рассматриваются для Львова и Черновцов.Основная стадия строительства должна начаться в мае. Стоимость - 1,3 млрд грн., но половину финансирует за счет грантов ЕС через Connecting Europe Facility. Срок – 14 месяцев. Фонд обычно финансирует транспортные системы Евросоюза. И на этом основании на Украине усмотрели знак будущего приема в ЕС. Проще говоря, вскоре менять колеса будут не в пограничном Чопе, а в Ужгороде.Однако европейский Фонд финансирует лишь половину, а ее половину должна найти Украина. На этом этапе обычно все проекты и глохнут, поскольку зачастую главное – получить европейский грант и начать рыть какой-нибудь котлован.Два месяца назад Украина уже объявляла о "евроинтеграции" по этому же поводу. Министр инфраструктуры Александр Кубраков в феврале объявил о старте строительства евроколеи от границы с Польшей до Львова. Через два месяца строительство так и не началось, но премьер-министр Денис Шмыгаль решил начать его в другом месте, заканчивать (если это вообще предполагается), всё равно не при его премьерстве.Закарпатье хотя и не подвергалось ракетным ударам, но дефицит электроэнергии здесь наблюдается, как и на большей части Украины. Свет отключают от 6 до 8 часов в сутки. На фоне дефицита электроэнергии в регионе заговорили о строительстве в Карпатах ветряков. Однако проект вызвал раскол среди местных экологов.Одни обеими руками за "зеленую энергетику", предвкушая гранты соответствующих европейских фондов. Другие всецело против строительства ветряков, поскольку строительство предлагается проводить в высокогорье, где природа зачастую еще сохранилась в первозданном виде, а человеческое вмешательство там было минимальным. Строительство ветряков, а также дорог для тяжелой строительной техники, фактически уничтожит девственные леса и луга. Учитывая европейскую политику в области энергетики, защитники дикой карпатской природы имеют все шансы проиграть в битве экологов.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html
https://ukraina.ru/20240414/1054505250.html
закарпатье
украина
ужгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102503/15/1025031547_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_5a2774794384e595ce94faeb0c6de134.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, закарпатье, украина, ужгород, владимир зеленский, денис шмыгаль, игорь мосийчук, ес, дмитрий ковалевич, мобилизация
Эксклюзив, Закарпатье, Украина, Ужгород, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Игорь Мосийчук, ЕС, Дмитрий Ковалевич, мобилизация

Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье

12:52 17.04.2024
 
© Sami Taipale / flickr
© Sami Taipale / flickr
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
После подписания Зеленским закона об ужесточении мобилизации в Закарпатье ожидают увеличения наплыва беглецов, хотя их и без того ежедневно отлавливают десятками.
Пограничники Закарпатья рапортуют о строительстве километров новых заборов с колючей проволокой, превращая Украину в обычный концлагерь. Власти утверждают, что забор строят, чтобы предотвратить гибель людей в горных реках, куда они прыгают, пытаясь сбежать из страны.
СМИ Закарпатья пишут также, что контрабандисты, ранее промышлявшие сигаретами, теперь переключились на уклонистов, так как это более прибыльный бизнес. Нередко пограничники тоже оказываются в доле, так как в регионе традиционно считается, что один член семьи должен быть пограничником, а другой заниматься контрабандой с помощью первого.
Тем временем насильственная мобилизация в Закарпатье уже приняла форму отстрела уклонистов. Об этом поведал бывший нардеп Игорь Мосийчук*. По его словам, в селе Выдричка в Закарпатье работники ТЦК (военкомата) подстрелили Антона Кудрича, который отказался проехать с ними на медкомиссию в Мукачево, вырвался из их рук и пытался убежать.
"Работники ТЦК устроили настоящую охоту со стрельбой и ранили парня, брат которого в прошлом году погиб на фронте", - утверждает экс-депутат.
Украинский депутат Николай Тищенко в интервью "Украина Сейчас" 16 апреля рассказал, что в сети распространяются десятки видео с похищениями людей Закарпатье, действующих, как полицаи.
"Вот только колоссальное количество видеороликов, на которых прекрасно видны бесчеловечные действия ТЦКшников-полицаев и их отношения к народу явно свидетельствуют об обратном. Именно ТЦКшники, а не "российское ИПСО" отлавливают украинцев с улиц и выдергивают их из общественного транспорта, видя в гражданах только ресурс для выполнения плана мобилизации", - отметил депутат.
Александр Семченко
20 марта, 05:21
Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизациейУ Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующему: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок
И пока страну ограждают колючей проволокой и стреляют в уклонистов, власти Украины продолжают твердить о европейских ценностях. В столице Закарпатья на днях премьер-министр Денис Шмыгаль торжественно объявил о новом этапе евроинтеграции. Так он называет железнодорожную колею европейской ширины, которую в этот заложили в Ужгороде.
На постсоветском пространстве, а также в Финляндии ширина колеи 1520 мм, тогда как в большинстве стран Европы (кроме Испании и Португалии) – 1435 мм. Разница ширины требует около двух часов для перестановки вагонов, что в свое время не раз тормозило завоевателей, шедших с Запада. Финляндия до сих пор использует колею образца Российской империи, является членом ЕС, но финны считают перестройку всех дорог достаточно дорогим удовольствием. Украина тоже не потянет этот проект.
Пока речь идет о строительстве лишь 22-километрового участка Чоп-Ужгород, который стал одним из логистических узлов при поставках вооружений. Аналогичные проекты рассматриваются для Львова и Черновцов.
Основная стадия строительства должна начаться в мае. Стоимость - 1,3 млрд грн., но половину финансирует за счет грантов ЕС через Connecting Europe Facility. Срок – 14 месяцев. Фонд обычно финансирует транспортные системы Евросоюза. И на этом основании на Украине усмотрели знак будущего приема в ЕС. Проще говоря, вскоре менять колеса будут не в пограничном Чопе, а в Ужгороде.
Однако европейский Фонд финансирует лишь половину, а ее половину должна найти Украина. На этом этапе обычно все проекты и глохнут, поскольку зачастую главное – получить европейский грант и начать рыть какой-нибудь котлован.
Два месяца назад Украина уже объявляла о "евроинтеграции" по этому же поводу. Министр инфраструктуры Александр Кубраков в феврале объявил о старте строительства евроколеи от границы с Польшей до Львова. Через два месяца строительство так и не началось, но премьер-министр Денис Шмыгаль решил начать его в другом месте, заканчивать (если это вообще предполагается), всё равно не при его премьерстве.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 18:25
Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-токНа прошлой неделе во Львове разразились сразу два публичных скандала, связанных с видео, размещенными в социальной сети Тик-ток. Один из них закончился увольнением с работы инспекторши таможни.
Закарпатье хотя и не подвергалось ракетным ударам, но дефицит электроэнергии здесь наблюдается, как и на большей части Украины. Свет отключают от 6 до 8 часов в сутки. На фоне дефицита электроэнергии в регионе заговорили о строительстве в Карпатах ветряков. Однако проект вызвал раскол среди местных экологов.
Одни обеими руками за "зеленую энергетику", предвкушая гранты соответствующих европейских фондов. Другие всецело против строительства ветряков, поскольку строительство предлагается проводить в высокогорье, где природа зачастую еще сохранилась в первозданном виде, а человеческое вмешательство там было минимальным.
Строительство ветряков, а также дорог для тяжелой строительной техники, фактически уничтожит девственные леса и луга. Учитывая европейскую политику в области энергетики, защитники дикой карпатской природы имеют все шансы проиграть в битве экологов.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивЗакарпатьеУкраинаУжгородВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальИгорь МосийчукЕСДмитрий Ковалевичмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
13:42Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
13:39Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"
13:33"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?
13:22"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
13:18Иван Охлобыстин: кто он
13:12Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старых
13:07В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин
13:00"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
12:52Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье
12:31Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ
12:28Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру Карлсону
12:25О тщете всего сущего вообще и СВО в частности
12:21"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico
11:55Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico
11:53Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов
10:55Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
10:40Нанесен ракетный удар по Чернигову
10:06У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
09:00Вербовка наемников, удар по Нью-Йорку, судьба замороженных активов. Главное на Украине на утро 17 апреля
Лента новостейМолния