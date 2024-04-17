Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054554801.html
Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico
Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico - 17.04.2024 Украина.ру
Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico
Украина не сможет победить без мобилизации всего населения. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер
2024-04-17T11:55
2024-04-17T11:55
новости
украина
запад
киев
владимир зеленский
дмитрий кулеба
конгресс сша
верховная рада
politico
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1a/1052399240_95:0:1574:832_1920x0_80_0_0_043eada8ae2e2534d1b7ad4185453897.png.webp
Обещание Запада поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" звучит пустым, пишет автор. Он отмечает, что у украинских военнослужащих снижается боевой дух. На это повлияла, в частности, нехватка оружия. А потенциальные новобранцы уклоняются от призыва или покинули страну.Автор напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пожаловался на то, что Запад оставил Украину воевать "с одной рукой, связанной за спиной".А президент Украины Владимир Зеленский заявил напрямую, что Украина проиграет, если Конгресс США не предоставит помощь.Однако автор статьи отмечает, что все большее количество украинцев отказывается идти на фронт.Он отмечает, что жители Киева, центральных и западных областей готовы "мириться с войной".Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации на Украине. При этом демобилизация с фронта в неё не предусмотрена. Эти нормы из закона убрали непосредственно перед голосованием в парламенте.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
https://ukraina.ru/20240417/1054538516.html
украина
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1a/1052399240_280:0:1389:832_1920x0_80_0_0_0129697162d95498a382b4c81f9a70e1.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба, конгресс сша, верховная рада, politico, мобилизация
Новости, Украина, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Конгресс США, Верховная Рада, Politico, мобилизация

Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico

11:55 17.04.2024
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Украина не сможет победить без мобилизации всего населения. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер
Обещание Запада поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" звучит пустым, пишет автор. Он отмечает, что у украинских военнослужащих снижается боевой дух. На это повлияла, в частности, нехватка оружия. А потенциальные новобранцы уклоняются от призыва или покинули страну.
Автор напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пожаловался на то, что Запад оставил Украину воевать "с одной рукой, связанной за спиной".
А президент Украины Владимир Зеленский заявил напрямую, что Украина проиграет, если Конгресс США не предоставит помощь.
Однако автор статьи отмечает, что все большее количество украинцев отказывается идти на фронт.
"В такой экзистенциальной борьбе невозможно победить без мобилизации всей нации", - пишет Деттмер.
Он отмечает, что жители Киева, центральных и западных областей готовы "мириться с войной".
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации на Украине. При этом демобилизация с фронта в неё не предусмотрена. Эти нормы из закона убрали непосредственно перед голосованием в парламенте.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
06:20
Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и миреВ Киеве спорят о том, почему вдруг появился и стал обсуждаться в СМИ "план Эрдогана", и думают над тем, насколько реалистична формулы мира Зеленского
 
НовостиУкраинаЗападКиевВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаКонгресс СШАВерховная РадаPoliticoмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico
11:53Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов
10:55Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
10:40Нанесен ракетный удар по Чернигову
10:06У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
09:00Вербовка наемников, удар по Нью-Йорку, судьба замороженных активов. Главное на Украине на утро 17 апреля
08:12Главное за ночь 17 апреля
08:00Второй сталинский удар: 80 лет со дня завершения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции
06:48Экономика Украины и война. Медленное поглощение соседями и проблема с порохом и игроманами
06:43Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России
06:30Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине
06:25Миссия невыполнима. Алексей Маслов о том, как Шольц в Китае провалил задание США, в том числе по Украине
06:20Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире
06:17Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир"
05:10"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске
05:00Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года
04:50Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой
04:40"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
04:30Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой
04:20"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление
Лента новостейМолния