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Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico

Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico - 17.04.2024 Украина.ру

Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico

Украина не сможет победить без мобилизации всего населения. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер

2024-04-17T11:55

2024-04-17T11:55

2024-04-17T11:55

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Обещание Запада поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" звучит пустым, пишет автор. Он отмечает, что у украинских военнослужащих снижается боевой дух. На это повлияла, в частности, нехватка оружия. А потенциальные новобранцы уклоняются от призыва или покинули страну.Автор напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пожаловался на то, что Запад оставил Украину воевать "с одной рукой, связанной за спиной".А президент Украины Владимир Зеленский заявил напрямую, что Украина проиграет, если Конгресс США не предоставит помощь.Однако автор статьи отмечает, что все большее количество украинцев отказывается идти на фронт.Он отмечает, что жители Киева, центральных и западных областей готовы "мириться с войной".Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации на Украине. При этом демобилизация с фронта в неё не предусмотрена. Эти нормы из закона убрали непосредственно перед голосованием в парламенте.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".

https://ukraina.ru/20240417/1054538516.html

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новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба, конгресс сша, верховная рада, politico, мобилизация