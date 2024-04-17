Нанесен ракетный удар по Чернигову
В Чернигове прозвучали взрывы, сообщают местные телеграм-каналы
В Чернигове местные власти зафиксировали три ракетных прилёта, пишет телеграм-канал "Политика страны". После этого на месте взрыва начался пожар. О том, что именно за объект поврежден, пока что не известно. Очевидцы опубликовали видеозапись удара в соцсетях.
Телеграм-канал "Два майора" сообщил, что ракета поразила командный пункт украинских войск.
Местные паблики пишут, что в городе частично пропал свет. А украинские власти сообщают о четверых погибших. Черниговская областная больница ищет доноров крови.
Блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio) сообщил, что удар ВКС РФ может быть ответом на взрывы, прозвучавшие в крымском Джанкое. "Прямо сейчас ВКС РФ дают ответку по Чернигову и Одессе", - написал он.