https://ukraina.ru/20240417/1054554200.html

Нанесен ракетный удар по Чернигову

Нанесен ракетный удар по Чернигову - 17.04.2024 Украина.ру

Нанесен ракетный удар по Чернигову

В Чернигове прозвучали взрывы, сообщают местные телеграм-каналы

2024-04-17T10:40

2024-04-17T10:40

2024-04-17T10:40

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В Чернигове местные власти зафиксировали три ракетных прилёта, пишет телеграм-канал "Политика страны". После этого на месте взрыва начался пожар. О том, что именно за объект поврежден, пока что не известно. Очевидцы опубликовали видеозапись удара в соцсетях. Телеграм-канал "Два майора" сообщил, что ракета поразила командный пункт украинских войск.Местные паблики пишут, что в городе частично пропал свет. А украинские власти сообщают о четверых погибших. Черниговская областная больница ищет доноров крови.Блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio) сообщил, что удар ВКС РФ может быть ответом на взрывы, прозвучавшие в крымском Джанкое. "Прямо сейчас ВКС РФ дают ответку по Чернигову и Одессе", - написал он.

https://ukraina.ru/20240417/1054553718.html

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новости, чернигов, россия, вкс, украина