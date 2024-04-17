Главное за ночь 17 апреля
08:12 17.04.2024 (обновлено: 09:02 17.04.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные образцы оружия на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне проведения спецоперации.
Власти Канады в течение пяти лет обещали оказать Украине военную помощь на сумму 1,16 миллиардов долларов.
ОсновательTelegram Павел Дуров заявил, что число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году.
Власти Канады в течение пяти лет обещали оказать Украине военную помощь на сумму 1,16 миллиардов долларов.
ОсновательTelegram Павел Дуров заявил, что число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году.