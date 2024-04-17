Главное за ночь 17 апреля - 17.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 17 апреля
Главное за ночь 17 апреля - 17.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 17 апреля
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные образцы оружия на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне... Украина.ру, 17.04.2024
2024-04-17T08:12
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канада
украина
сергей шойгу
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные образцы оружия на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне проведения спецоперации.Власти Канады в течение пяти лет обещали оказать Украине военную помощь на сумму 1,16 миллиардов долларов.ОсновательTelegram Павел Дуров заявил, что число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году.
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новости, россия, канада, украина, сергей шойгу
Новости, Россия, Канада, Украина, Сергей Шойгу

Главное за ночь 17 апреля

08:12 17.04.2024 (обновлено: 09:02 17.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные образцы оружия на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне проведения спецоперации.

Власти Канады в течение пяти лет обещали оказать Украине военную помощь на сумму 1,16 миллиардов долларов.

ОсновательTelegram Павел Дуров заявил, что число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году.
 
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