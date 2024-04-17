https://ukraina.ru/20240417/1054553395.html

Главное за ночь 17 апреля

Главное за ночь 17 апреля - 17.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 17 апреля

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные образцы оружия на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне... Украина.ру, 17.04.2024

2024-04-17T08:12

2024-04-17T08:12

2024-04-17T09:02

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сергей шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные образцы оружия на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне проведения спецоперации.Власти Канады в течение пяти лет обещали оказать Украине военную помощь на сумму 1,16 миллиардов долларов.ОсновательTelegram Павел Дуров заявил, что число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, канада, украина, сергей шойгу