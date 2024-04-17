https://ukraina.ru/20240417/1054549173.html
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев - 17.04.2024 Украина.ру
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
На Украине еще остается три миллиона человек, которым теоретически можно вручить повестки и поставить в строй. Украинских военкомов ставят перед фактом, что им надо поймать на улице хоть какое-то количество "захистников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
2024-04-17T04:40
2024-04-17T04:40
2024-04-17T04:40
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ВСУ сейчас далеко не в лучшем положении. Часть бригад из механизированных они переформировывают в пехотные. Во-первых, техники для ВСУ очень мало. Во-вторых, ставка на западное "чудо-оружие" не сработала, рассказал историк.Но это не значит, что у киевского режима не осталось никаких "козырей". На Украине еще остается три миллиона человек, которых теоретически можно "взять за шкирку" и поставить в строй, добавил журналист.Конечно, это не механизированная бригада. Ее нельзя посадить на "Леопарды" и в "конном строю кинуть на Токмак". Но сидеть в окопах и не позволять ВС РФ одним махом прорваться на десятки километров в глубину они способны, отметил он.Более того, благодаря огромному количеству дронов такие подразделения ВСУ могут вести эффективный артиллерийский огонь и пытаться выбивать штурмовые группы армии РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240415/1054521865.html
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новости, россия, украина, киев, евгений норин, всу, мобилизация, пехота, военкомат
Новости, Россия, Украина, Киев, Евгений Норин, ВСУ, мобилизация, пехота, военкомат
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
На Украине еще остается три миллиона человек, которым теоретически можно вручить повестки и поставить в строй. Украинских военкомов ставят перед фактом, что им надо поймать на улице хоть какое-то количество "захистников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
ВСУ сейчас далеко не в лучшем положении. Часть бригад из механизированных они переформировывают в пехотные. Во-первых, техники для ВСУ очень мало. Во-вторых, ставка на западное "чудо-оружие" не сработала, рассказал историк.
Но это не значит, что у киевского режима не осталось никаких "козырей". На Украине еще остается три миллиона человек, которых теоретически можно "взять за шкирку" и поставить в строй, добавил журналист.
"Я понимаю, что на Украине сейчас установился дырявый тоталитаризм, когда военком любит "Роллс-Ройс". Но этих военкомов все равно ставят перед фактом, что им надо поймать на улице хоть какое-то количество "захистников". И держаться на фронте эта толпа может долго", - подчеркнул Норин.
Конечно, это не механизированная бригада. Ее нельзя посадить на "Леопарды" и в "конном строю кинуть на Токмак". Но сидеть в окопах и не позволять ВС РФ одним махом прорваться на десятки километров в глубину они способны, отметил он.
Более того, благодаря огромному количеству дронов такие подразделения ВСУ могут вести эффективный артиллерийский огонь и пытаться выбивать штурмовые группы армии РФ, резюмировал собеседник издания.