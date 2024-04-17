"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054549173.html
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев - 17.04.2024 Украина.ру
"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
На Украине еще остается три миллиона человек, которым теоретически можно вручить повестки и поставить в строй. Украинских военкомов ставят перед фактом, что им надо поймать на улице хоть какое-то количество "захистников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
2024-04-17T04:40
2024-04-17T04:40
новости
россия
украина
киев
евгений норин
всу
мобилизация
пехота
военкомат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101807/95/1018079565_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_5a3a8ed12e2fdbb63121284a2cdbdef8.jpg.webp
ВСУ сейчас далеко не в лучшем положении. Часть бригад из механизированных они переформировывают в пехотные. Во-первых, техники для ВСУ очень мало. Во-вторых, ставка на западное "чудо-оружие" не сработала, рассказал историк.Но это не значит, что у киевского режима не осталось никаких "козырей". На Украине еще остается три миллиона человек, которых теоретически можно "взять за шкирку" и поставить в строй, добавил журналист.Конечно, это не механизированная бригада. Ее нельзя посадить на "Леопарды" и в "конном строю кинуть на Токмак". Но сидеть в окопах и не позволять ВС РФ одним махом прорваться на десятки километров в глубину они способны, отметил он.Более того, благодаря огромному количеству дронов такие подразделения ВСУ могут вести эффективный артиллерийский огонь и пытаться выбивать штурмовые группы армии РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240415/1054521865.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101807/95/1018079565_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_8b9c399135415878f661755e365986e3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, евгений норин, всу, мобилизация, пехота, военкомат
Новости, Россия, Украина, Киев, Евгений Норин, ВСУ, мобилизация, пехота, военкомат

"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев

04:40 17.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине еще остается три миллиона человек, которым теоретически можно вручить повестки и поставить в строй. Украинских военкомов ставят перед фактом, что им надо поймать на улице хоть какое-то количество "захистников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
ВСУ сейчас далеко не в лучшем положении. Часть бригад из механизированных они переформировывают в пехотные. Во-первых, техники для ВСУ очень мало. Во-вторых, ставка на западное "чудо-оружие" не сработала, рассказал историк.
Но это не значит, что у киевского режима не осталось никаких "козырей". На Украине еще остается три миллиона человек, которых теоретически можно "взять за шкирку" и поставить в строй, добавил журналист.
"Я понимаю, что на Украине сейчас установился дырявый тоталитаризм, когда военком любит "Роллс-Ройс". Но этих военкомов все равно ставят перед фактом, что им надо поймать на улице хоть какое-то количество "захистников". И держаться на фронте эта толпа может долго", - подчеркнул Норин.
Конечно, это не механизированная бригада. Ее нельзя посадить на "Леопарды" и в "конном строю кинуть на Токмак". Но сидеть в окопах и не позволять ВС РФ одним махом прорваться на десятки километров в глубину они способны, отметил он.
Более того, благодаря огромному количеству дронов такие подразделения ВСУ могут вести эффективный артиллерийский огонь и пытаться выбивать штурмовые группы армии РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру
Начарт Терек
15 апреля, 19:27
Командир артиллерийского дивизиона: "Артиллерия ВСУ захромала" О подготовке артиллерийских расчетов, проблемах артиллерии ВСУ, факторе дронов, казачьих традициях и много другом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир артиллерийского дивизиона казачьей бригады "Терек", известный под позывным "Амур"
 
НовостиРоссияУкраинаКиевЕвгений НоринВСУмобилизацияпехотавоенкомат
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Россия усиливается, Украина слабеет, Запад отползает. Украинские эксперты о войне и мире
06:17Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир"
05:10"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске
05:00Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года
04:50Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой
04:40"Взять за шкирку и поставить в строй": историк раскрыл, сколько еще "захистников" может наловить Киев
04:30Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой
04:20"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление
04:10Удар на Волчанск вдоль Северского Донца: историк рассказал про перспективный сценарий похода на Харьков
04:00Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой
03:40Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал"
03:30Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"
03:20Владислав Угольный объяснил, как в сражении за Часов Яр задействованы Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка
03:10Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром
03:00В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта
23:57Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
23:29СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
23:09Денег, собранных в рамках чешкой инициативы, не хватает для закупку снарядов для ВСУ – СМИ
22:41Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II
22:11Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Лента новостейМолния