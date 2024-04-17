"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка подразделений отдельной казачьей бригады "Днепр" на полигоне в Запорожской области
В ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки. Помимо этого, будут предприняты попытки сдвинуть линию фронта на Южном направлении, придется брать Орехов и Гуляйполе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка дает ВС РФ возможность выйти в тыл к Славянско-Краматорской агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться "откусить" ее южную часть, рассказал историк.
Кроме того, неизбежны новые бои за Красный Лиман, чтобы охватить эту агломерацию с севера. Также в ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки, которую ВСУ обстреливают с 2014 года, добавил журналист.
"Помимо этого, мы предпримем попытки сдвинуть линию фронта на Южном направлении. Нам придется брать Орехов и Гуляйполе – узлы коммуникации, если мы хотим что-то делать в Запорожской области. И наверняка будут новые попытки взять Угледар", - подчеркнул Норин.
Но пока все перечисленные задачи - тактические. У сторон нет возможности проводить стратегические операции с решительными целями. Обе стороны пытаются возложить на противника побольше бремени войны, нанося удары по тылам и уничтожая живую силу поближе к фронту, резюмировал собеседник издания.
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