https://ukraina.ru/20240417/1054548890.html

"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление

"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление - 17.04.2024 Украина.ру

"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление

В ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки. Помимо этого, будут предприняты попытки сдвинуть линию фронта на Южном направлении, придется брать Орехов и Гуляйполе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2024-04-17T04:20

2024-04-17T04:20

2024-04-17T04:20

новости

россия

горловка

часов яр

евгений норин

всу

запорожское направление

угледар

вс рф

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Наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка дает ВС РФ возможность выйти в тыл к Славянско-Краматорской агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться "откусить" ее южную часть, рассказал историк.Кроме того, неизбежны новые бои за Красный Лиман, чтобы охватить эту агломерацию с севера. Также в ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки, которую ВСУ обстреливают с 2014 года, добавил журналист.Но пока все перечисленные задачи - тактические. У сторон нет возможности проводить стратегические операции с решительными целями. Обе стороны пытаются возложить на противника побольше бремени войны, нанося удары по тылам и уничтожая живую силу поближе к фронту, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html

россия

горловка

часов яр

запорожское направление

угледар

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новости, россия, горловка, часов яр, евгений норин, всу, запорожское направление, угледар, вс рф