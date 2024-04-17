"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление - 17.04.2024 Украина.ру
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"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление
"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление - 17.04.2024 Украина.ру
"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление
В ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки. Помимо этого, будут предприняты попытки сдвинуть линию фронта на Южном направлении, придется брать Орехов и Гуляйполе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
2024-04-17T04:20
2024-04-17T04:20
новости
россия
горловка
часов яр
евгений норин
всу
запорожское направление
угледар
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Наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка дает ВС РФ возможность выйти в тыл к Славянско-Краматорской агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться "откусить" ее южную часть, рассказал историк.Кроме того, неизбежны новые бои за Красный Лиман, чтобы охватить эту агломерацию с севера. Также в ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки, которую ВСУ обстреливают с 2014 года, добавил журналист.Но пока все перечисленные задачи - тактические. У сторон нет возможности проводить стратегические операции с решительными целями. Обе стороны пытаются возложить на противника побольше бремени войны, нанося удары по тылам и уничтожая живую силу поближе к фронту, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html
россия
горловка
часов яр
запорожское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, горловка, часов яр, евгений норин, всу, запорожское направление, угледар, вс рф
Новости, Россия, Горловка, Часов Яр, Евгений Норин, ВСУ, Запорожское направление, Угледар, ВС РФ

"Придется брать Орехов и Гуляйполе": Норин объяснил, по какому сценарию может развиваться наступление

04:20 17.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка подразделений отдельной казачьей бригады "Днепр" на полигоне в Запорожской области
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки. Помимо этого, будут предприняты попытки сдвинуть линию фронта на Южном направлении, придется брать Орехов и Гуляйполе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка дает ВС РФ возможность выйти в тыл к Славянско-Краматорской агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться "откусить" ее южную часть, рассказал историк.
Кроме того, неизбежны новые бои за Красный Лиман, чтобы охватить эту агломерацию с севера. Также в ходе наступления ВС РФ нужно решить гуманитарную задачу – отодвинуть противника от Горловки, которую ВСУ обстреливают с 2014 года, добавил журналист.
"Помимо этого, мы предпримем попытки сдвинуть линию фронта на Южном направлении. Нам придется брать Орехов и Гуляйполе – узлы коммуникации, если мы хотим что-то делать в Запорожской области. И наверняка будут новые попытки взять Угледар", - подчеркнул Норин.
Но пока все перечисленные задачи - тактические. У сторон нет возможности проводить стратегические операции с решительными целями. Обе стороны пытаются возложить на противника побольше бремени войны, нанося удары по тылам и уничтожая живую силу поближе к фронту, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру
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