"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске
В ходе наступления ВС РФ вероятно попытаются приступить к охвату Славянско-Краматорской агломерации, которая простирается от Красного Лимана до Константиновки. К работе на этом направлении можно отнести наступление на Часов Яр и на западных окраинах Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Относительно каждого варианта наступления армии РФ есть свои поводы "за и против". Удар на Волчанск вдоль Северского Донца, когда фланг армии РФ будет прикрыт естественной водной преградой выглядит очень перспективным, но маловероятным для реализации, рассказал историк.
Летом российская сторона постарается взять реванш за все и перейти в наступление. ВС РФ попытаются приступить к охвату и штурму Славянско-Краматорской агломерации, которая простирается от Красного Лимана до Константиновки, добавил он.
"Штурмовать Славянск и Краматорск в лоб – это очень плохая идея. Скорее всего, российские войска попытаются есть эту агломерацию по кускам, как тортик. К нашей работе на этом направлении уже можно отнести наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка", - отметил Норин.
Это дает ВС РФ возможность выйти в тыл к этой агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться "откусить" ее южную часть. Кроме того, предстоят новые бои за Красный Лиман, чтобы охватить агломерацию с севера, резюмировал собеседник издания.
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