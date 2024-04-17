https://ukraina.ru/20240417/1054548574.html

"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске

"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске - 17.04.2024 Украина.ру

"Съедят по кускам как торт": историк рассказал, как ВС РФ будут штурмовать ВСУ в Славянске и Краматорске

В ходе наступления ВС РФ вероятно попытаются приступить к охвату Славянско-Краматорской агломерации, которая простирается от Красного Лимана до Константиновки. К работе на этом направлении можно отнести наступление на Часов Яр и на западных окраинах Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2024-04-17T05:10

2024-04-17T05:10

2024-04-17T05:10

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Относительно каждого варианта наступления армии РФ есть свои поводы "за и против". Удар на Волчанск вдоль Северского Донца, когда фланг армии РФ будет прикрыт естественной водной преградой выглядит очень перспективным, но маловероятным для реализации, рассказал историк.Летом российская сторона постарается взять реванш за все и перейти в наступление. ВС РФ попытаются приступить к охвату и штурму Славянско-Краматорской агломерации, которая простирается от Красного Лимана до Константиновки, добавил он.Это дает ВС РФ возможность выйти в тыл к этой агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться "откусить" ее южную часть. Кроме того, предстоят новые бои за Красный Лиман, чтобы охватить агломерацию с севера, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру

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