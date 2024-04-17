Удар на Волчанск вдоль Северского Донца: историк рассказал про перспективный сценарий похода на Харьков
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Самый перспективный, но маловероятного сценарий наступления ВС РФ - это Харьковская область и удар на Волчанск вдоль Северского Донца. Это дало бы возможность выйти к самому Харькову на дистанцию прямого артиллерийского огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Относительно каждого возможного варианта наступления ВС РФ есть свои "за и против". Самый перспективный, но маловероятного сценарий - это Харьковская область. В частности, удар на Волчанск вдоль Северского Донца, когда фланг армии РФ будет прикрыт естественной водной преградой, рассказал историк.
Это поможет растянуть линию фронта, которую ВСУ и так с трудом удерживают. А также дает возможность выйти к самому Харькову на дистанцию прямого артиллерийского огня, чтобы купировать террористические обстрелы Белгорода, добавил он.
"Это даст нам преимущество в дуэли городов. Если ты выбиваешь форточку, а тебе в ответ выбивают стекло вместе с рамой – это разные вещи. К тому же это наше наступление вынудит врага свернуть северный фланг на границе ЛНР и Харьковской области", - подчеркнул Норин.
Минусы у этой операции тоже есть. Во-первых, по политическим причинам Москва старается не форсировать боевые действия на территориях, которые она пока признает украинскими. Во-вторых, такой вариант наступления может усугубить ситуацию для Белгородской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру
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