Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Очень важно, что сейчас российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в само село и пытаются там закрепиться, рассказал обозреватель.
Ударами от Авдеевки на Константиновку разрезать пополам фронт ВСУ не получится. Но ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку, добавил он.
"Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года. Если более подробно его рассуждать, надо взять Очеретино с юго-запада и Часов Яр с северо-востока. После этого сходящимся ударом в районе водохранилища Клебан Бык мы сможем отрезать Дзержинск", - подчеркнул Угольный.
Во-первых, Дзержинск - часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Во-вторых, он находится на высоте. В-третьих, именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру