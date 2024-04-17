https://ukraina.ru/20240417/1054542698.html

Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года

Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года - 17.04.2024 Украина.ру

Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года

ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-04-17T05:00

2024-04-17T05:00

2024-04-17T05:00

россия

часов яр

горловка

донецк

донбасс

бои

сво

вс рф

авдеевка

логистика

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Очень важно, что сейчас российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в само село и пытаются там закрепиться, рассказал обозреватель.Ударами от Авдеевки на Константиновку разрезать пополам фронт ВСУ не получится. Но ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку, добавил он.Во-первых, Дзержинск - часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Во-вторых, он находится на высоте. В-третьих, именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html

россия

часов яр

горловка

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