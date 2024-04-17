Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года - 17.04.2024 Украина.ру
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Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года
Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года - 17.04.2024 Украина.ру
Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года
ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-04-17T05:00
2024-04-17T05:00
россия
часов яр
горловка
донецк
донбасс
бои
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авдеевка
логистика
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Очень важно, что сейчас российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в само село и пытаются там закрепиться, рассказал обозреватель.Ударами от Авдеевки на Константиновку разрезать пополам фронт ВСУ не получится. Но ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку, добавил он.Во-первых, Дзержинск - часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Во-вторых, он находится на высоте. В-третьих, именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html
россия
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горловка
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россия, часов яр, горловка, донецк, донбасс, бои, сво, вс рф, авдеевка, логистика
Россия, Часов Яр, Горловка, Донецк, Донбасс, бои, СВО, ВС РФ, Авдеевка, логистика

Взять Часов Яр и отрезать Дзержинск: эксперт описал самый вероятный сценарий боев на лето 2024 года

05:00 17.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Очень важно, что сейчас российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в само село и пытаются там закрепиться, рассказал обозреватель.
Ударами от Авдеевки на Константиновку разрезать пополам фронт ВСУ не получится. Но ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку, добавил он.
"Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года. Если более подробно его рассуждать, надо взять Очеретино с юго-запада и Часов Яр с северо-востока. После этого сходящимся ударом в районе водохранилища Клебан Бык мы сможем отрезать Дзержинск", - подчеркнул Угольный.
Во-первых, Дзержинск - часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Во-вторых, он находится на высоте. В-третьих, именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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