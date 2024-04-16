https://ukraina.ru/20240416/1054545480.html

Китай не поддался на немецкую уловку. Как Шольц пытался уговорить Си надавить на Путина

Китай не поддался на немецкую уловку. Как Шольц пытался уговорить Си надавить на Путина - 16.04.2024 Украина.ру

Китай не поддался на немецкую уловку. Как Шольц пытался уговорить Си надавить на Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в пекинской резиденции Дяоюйтай с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 16 апреля сообщило Центральное телевидение Китая

2024-04-16T19:07

2024-04-16T19:07

2024-04-16T19:07

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германия

олаф шольц

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Вместе с канцлером в Китай на днях прибыла многочисленная немецкая делегация, в составе которой оказались представители ведущих немецкий компаний, таких, как Siemens, BMW и Mercedes-Benz, а также три министра (транспорта, сельского хозяйства и экологии).По сообщениям немецких СМИ, у Олафа Шольца в Китае была сложная миссия: он должен был защитить немецкую экономику, все еще сильно зависящую от Китая, от перенасыщения китайским экспортом.Это особенно актуально для немецкой автомобильной промышленности, которая в Китае имеет собственные интересы. Если Евросоюз ограничит импорт дешевых китайских автомобилей, это вызовет ответные шаги со стороны Пекина, в результате чего немецкая промышленность пострадает больше, чем промышленность других стран, отметило издание Tagesschau.Поэтому в ходе визита в Шанхай Шольц заявил, что европейский рынок должен оставаться открытым для честной конкуренции с китайскими автомобилями. При этом Европа "не потерпит демпинга, избыточных производственных мощностей и нарушения прав интеллектуальной собственности", предупредил немецкий канцлер китайских партнеров.Однако на встрече с высшим руководством Китая в Пекине на первый план все-таки вышли политические вопросы, среди них – урегулирование украинского кризиса, или, как выразился Олаф Шольц, "достижение справедливого мира" на Украине.За день до встречи с Си Цзиньпином канцлер Германии заявил, что в ходе переговоров он будет настаивать на том, чтобы китайское руководство не помогало Москве вооружаться и прекратило поставки товаров двойного назначения в Россию.В ходе самой встречи Шольц перевел свои требования на язык дипломатии. Он предупредил Си Цзиньпина об ущербе, который "агрессивная война России против Украины" наносит "всему международному порядку". Затем он сказал, что война и "перевооружение России" нарушают "принцип Устава ООН, принцип нерушимости государственных границ".По итогам встречи с канцлером Германии Си Цзиньпин заявил, что Китай не является ни стороной, ни участником украинского кризиса. Вместо этого Пекин всегда "продвигал мирные переговоры по-своему", сказал председатель КНР.Китайский лидер добавил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время", но при этом и Россия, и Украина должны принять ее. Он выделил четыре принципа урегулирования украинского конфликта."Мы должны сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Во-вторых, нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов", — сказал Си Цзиньпин.Среди принципов урегулирования он также выделил необходимость снизить негативное влияние конфликта на мировую экономику.По словам политолога, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, состав делегации, которая отправилась из Германии в Китай, свидетельствует о том, что Берлин в первую очередь планировал решать там экономические вопросы. С канцлером прибыли главы крупных немецких корпораций, но с ними не поехала глава МИД Германии Анналена Бербок, отметил он. По мнению Борисова, таковым было решение самого Шольца."Бербок отвечает за внешнеполитическую составляющую, а ее (Бербок - ред.) в Китае не было, так же, как и ее помощников. Соответственно, всю внешнеполитическую повестку в поездке определял сам Шольц. На мой субъективный взгляд, это было сделано только для того, чтобы она своими необдуманными высказываниями, которые из нее сыпятся как из рога изобилия, не испортила картину. Шольц понимал, что едет в довольно специфическую страну, где каждое слово очень важно", - заявил Борисов в интервью изданию Украина.ру.Что касается экономической составляющей визита, то, по словам эксперта, Пекин является чрезвычайно важным экономическим партнером для Берлина. Тем более сейчас, когда немецкий бизнес на фоне высоких цен на энергоносители буквально бежит в Китай."Берлин должен договориться с Пекином о более приемлемых условиях по рынкам сбыта, но в этой сфере и у Китая есть свои претензии к Германии, поэтому данные вопросы нужно решать", - отметил Борисов.В политической части китайско-германских переговоров главное место занял российско-украинский конфликт, продолжил эксперт."Европе надо как-то выходить из украинского конфликта. Там прекрасно понимают, что контрнаступление не удалось, и следующего ожидать не стоит, как бы его ни рекламировал Киев. Тем более, что у Европы уже нет ни желания, ни ресурсов для того, чтобы накачивать Украину оружием для следующей наступательной операции. А платить деньги, которые в будущем не вернешь, немцам тоже неохота. Тем более, что у них накопились собственные проблемы", - рассказал Борисов.При этом Шольц не планировал требовать от Китая полностью разорвать связи с Россией, подчеркнул эксперт. Наоборот, канцлер Германии хотел уговорить китайское руководство попытаться убедить Путина пойти на несправедливые переговоры с Украиной, полагает он."Мы знаем, что готовится встреча в Швейцарии, на которой Владимир Зеленский опять будет продвигать свою "формулу мира", которая подразумевает полную капитуляцию России. Войска России уходят отовсюду с международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, с Донбасса, Россия выплачивает Украине репарации. С России снимаются санкции, и опять наступает мир и дружба", - напомнил Борисов о содержании "мирного плана", к которому Запад пытается склонить Москву.Однако заявления, которые китайская сторона сделала после встречи Си Цзиньпина и Олафа Шольца, наглядно показывают, что Китай "не подался на немецкую уловку". Четыре условия для урегулирования украинского кризиса, которые обозначил Пекин, содержат обтекаемые формулировки, но там нигде не говорится о том, что надо садиться за стол переговоров и действовать по "формуле мира" Зеленского, отметил эксперт.По словам Борисова, заявления о том, что Китай и Россия стоят спиной к спине и поддерживают друг друга ─ не пустые слова. Однако история с задержкой российских платежей в китайских банках показывает, что в этом смысле не все так просто, отметил эксперт."Проблема с платежами не надуманная, она действительно существует. Китай преследует свои интересы в том плане, что он не хочет попадать под санкции Запада. Это тоже надо учитывать. Это серьезная проблема, и Пекин пытается выйти из нее, как может", - отметил Борисов.Продажа товаров, развитие экономики и взаимодействие со всем мировым сообществом – это приоритеты для Китая, продолжил эксперт. По его словам, Пекин не хочет, чтобы внутри страны начались экономические проблемы."Нельзя сказать, что Китай пытается усидеть на двух стульях, он просто хочет найти приемлемое решение. Это прагматичный подход, свойственный любой другой стране", - подытожил Тимофей Борисов.

https://ukraina.ru/20240410/1054400439.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, китай, германия, олаф шольц, си цзиньпин, россия, siemens, ес, оон, экономика, украина