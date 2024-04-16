Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер - 16.04.2024 Украина.ру
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Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер
Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер - 16.04.2024 Украина.ру
Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер
16 апреля внезапно в возрасте 56 лет скончался украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Об этом говорится в публикации на страничке "Братья Капрановы", которую он вел в запрещенной в России соцсети вместе с братом Виталием.
2024-04-16T14:45
2024-04-16T14:45
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"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - говорится в публикации. За неделю до смерти "Братья Капрановы" предлагали сделать из Арки дружбы народов в Киеве виселицу. "Из Арки дружбы народов выйдет чудесная виселица. А уже потом ее демонтируем", - публично предлагал творческий союз двух родственников.Поклонники Капрановых разделили эту идею, а некоторые даже дополнили: несколько подписчиков пожелали сделать из арки не просто виселицу, а виселицу-качели. Кто-то предложил переплавить монумент на ракеты. "Как раз все из ОП (Офис президента Украины. - Ред.) там поместятся, а тому малому подойдет посередине - он так любит внимание", - предложили подписчики. "Даже не надо уточнять, для кого виселица. Гениально", - прокомментировал еще один восторженный поклонник. "Для слуг (народа. - Ред.)", - все-таки уточнила одна дама. Братья Капрановы в блоге на украинском портале "Обозреватель" выступали с требованием запретить ввоз российских книг на Украину, потому что русская литература успешно вытесняла украинскую. Также они требовали от украинцев не смотреть фильмы на русском языке, отказаться от русской музыки. В начале 1990-х братья Капрановы выпускали в Москве украинскую газету, начали писать эротический роман "Кобзарь 2000". Произведение не удалось напечатать в России. Оба писателя перебрались в Киев, где впоследствии переиздали книгу четыре раза, написали еще две, и вступили в "Тризуб" имени Степана Бандеры*.*запрещенная в России экстремистская организация.
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новости, киев, россия, украина, степан бандера, писатель
Новости, Киев, Россия, Украина, Степан Бандера, писатель

Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер

14:45 16.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Братья Капрановы (Виталий и Дмитрий)
Братья Капрановы (Виталий и Дмитрий) - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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16 апреля внезапно в возрасте 56 лет скончался украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Об этом говорится в публикации на страничке "Братья Капрановы", которую он вел в запрещенной в России соцсети вместе с братом Виталием.
"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - говорится в публикации.
За неделю до смерти "Братья Капрановы" предлагали сделать из Арки дружбы народов в Киеве виселицу.
"Из Арки дружбы народов выйдет чудесная виселица. А уже потом ее демонтируем", - публично предлагал творческий союз двух родственников.
Поклонники Капрановых разделили эту идею, а некоторые даже дополнили: несколько подписчиков пожелали сделать из арки не просто виселицу, а виселицу-качели. Кто-то предложил переплавить монумент на ракеты.
"Как раз все из ОП (Офис президента Украины. - Ред.) там поместятся, а тому малому подойдет посередине - он так любит внимание", - предложили подписчики.
"Даже не надо уточнять, для кого виселица. Гениально", - прокомментировал еще один восторженный поклонник.
"Для слуг (народа. - Ред.)", - все-таки уточнила одна дама.
Братья Капрановы в блоге на украинском портале "Обозреватель" выступали с требованием запретить ввоз российских книг на Украину, потому что русская литература успешно вытесняла украинскую. Также они требовали от украинцев не смотреть фильмы на русском языке, отказаться от русской музыки.
В начале 1990-х братья Капрановы выпускали в Москве украинскую газету, начали писать эротический роман "Кобзарь 2000". Произведение не удалось напечатать в России. Оба писателя перебрались в Киев, где впоследствии переиздали книгу четыре раза, написали еще две, и вступили в "Тризуб" имени Степана Бандеры*.
*запрещенная в России экстремистская организация.
Арка дружбы народов
26 апреля 2022, 15:57
Кличко придумал новое название для Арки дружбы народовМэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать Арку дружбы народов в центре столицы в Арку свободы украинского народа. Об этом 26 апреля он написал в своем Telegram-канале
 
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