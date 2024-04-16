https://ukraina.ru/20240416/1054539845.html

Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер

Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер - 16.04.2024 Украина.ру

Писатель предложил сделать виселицу из Арки дружбы народов в Киеве и внезапно умер

16 апреля внезапно в возрасте 56 лет скончался украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Об этом говорится в публикации на страничке "Братья Капрановы", которую он вел в запрещенной в России соцсети вместе с братом Виталием.

2024-04-16T14:45

2024-04-16T14:45

2024-04-16T14:45

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"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - говорится в публикации. За неделю до смерти "Братья Капрановы" предлагали сделать из Арки дружбы народов в Киеве виселицу. "Из Арки дружбы народов выйдет чудесная виселица. А уже потом ее демонтируем", - публично предлагал творческий союз двух родственников.Поклонники Капрановых разделили эту идею, а некоторые даже дополнили: несколько подписчиков пожелали сделать из арки не просто виселицу, а виселицу-качели. Кто-то предложил переплавить монумент на ракеты. "Как раз все из ОП (Офис президента Украины. - Ред.) там поместятся, а тому малому подойдет посередине - он так любит внимание", - предложили подписчики. "Даже не надо уточнять, для кого виселица. Гениально", - прокомментировал еще один восторженный поклонник. "Для слуг (народа. - Ред.)", - все-таки уточнила одна дама. Братья Капрановы в блоге на украинском портале "Обозреватель" выступали с требованием запретить ввоз российских книг на Украину, потому что русская литература успешно вытесняла украинскую. Также они требовали от украинцев не смотреть фильмы на русском языке, отказаться от русской музыки. В начале 1990-х братья Капрановы выпускали в Москве украинскую газету, начали писать эротический роман "Кобзарь 2000". Произведение не удалось напечатать в России. Оба писателя перебрались в Киев, где впоследствии переиздали книгу четыре раза, написали еще две, и вступили в "Тризуб" имени Степана Бандеры*.*запрещенная в России экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20220426/1033860292.html

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