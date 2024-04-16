В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев - 16.04.2024 Украина.ру
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В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев
В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев - 16.04.2024 Украина.ру
В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев
Большинство украинских беженцев в Польше и Молдавии жалуются на низкий уровень зарплат. Доходов не хватает для удовлетворения основных потребностей
2024-04-16T14:03
2024-04-16T14:03
новости
молдавия
польша
украина
беженцы
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Норвежский совет по делам беженцев (NRC) определил, в каких странах хуже всего живется гражданам Украины. По данным исследователей из компании Upinion, еле хватает доходов на проживание украинских беженцев в Молдавии и Польше. Опрос проводили с декабря 2023 по февраль 2024 года, в нем приняли участие 1100 человек. Отчет опубликован на сайте NRC. "Два года спустя [начала специальной военной операции России] беженцы с Украины, особенно пожилые люди, изо всех сил пытаются свести концы с концами в соседних европейских принимающих странах. Отсутствие доходов и текущие потребности могут привести к преждевременному и небезопасному возвращению в то время, когда война на Украине не проявляет никаких признаков прекращения", — сказал директор польского филиала NRC Нил Брайтон.Польша58% опрошенных называют работу основным источником дохода, но 80% из них говорят, что зарплаты не хватает на удовлетворение основных потребностей. 41% опрошенных жалуются на недостаточный доход, 44% респондентов выражают неуверенность в будущем.План гуманитарного реагирования ООН покрыт только на 14,3% от необходимого уровня финансирования. Молдавия71% опрошенных рассчитывают на гуманитарную помощь. Около 40% опрошенных не могут удовлетворить основные потребности. Не уверены в будущем 43% респондентов. План ООН покрыт на 31%.
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новости, молдавия, польша, украина, беженцы
Новости, Молдавия, Польша, Украина, беженцы

В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев

14:03 16.04.2024
 
машины с украинскими номерами
 машины с украинскими номерами
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Большинство украинских беженцев в Польше и Молдавии жалуются на низкий уровень зарплат. Доходов не хватает для удовлетворения основных потребностей
Норвежский совет по делам беженцев (NRC) определил, в каких странах хуже всего живется гражданам Украины. По данным исследователей из компании Upinion, еле хватает доходов на проживание украинских беженцев в Молдавии и Польше. Опрос проводили с декабря 2023 по февраль 2024 года, в нем приняли участие 1100 человек. Отчет опубликован на сайте NRC.
"Два года спустя [начала специальной военной операции России] беженцы с Украины, особенно пожилые люди, изо всех сил пытаются свести концы с концами в соседних европейских принимающих странах. Отсутствие доходов и текущие потребности могут привести к преждевременному и небезопасному возвращению в то время, когда война на Украине не проявляет никаких признаков прекращения", — сказал директор польского филиала NRC Нил Брайтон.
Польша
58% опрошенных называют работу основным источником дохода, но 80% из них говорят, что зарплаты не хватает на удовлетворение основных потребностей.
41% опрошенных жалуются на недостаточный доход, 44% респондентов выражают неуверенность в будущем.
План гуманитарного реагирования ООН покрыт только на 14,3% от необходимого уровня финансирования.
Молдавия
71% опрошенных рассчитывают на гуманитарную помощь. Около 40% опрошенных не могут удовлетворить основные потребности.
Не уверены в будущем 43% респондентов.
План ООН покрыт на 31%.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 14:42
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГГермания должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung
 
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