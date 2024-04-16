https://ukraina.ru/20240416/1054538085.html

В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев

В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев - 16.04.2024 Украина.ру

В Молдавии и Польше украинцы едва сводят концы с концами - Норвежский совет по делам беженцев

Большинство украинских беженцев в Польше и Молдавии жалуются на низкий уровень зарплат. Доходов не хватает для удовлетворения основных потребностей

2024-04-16T14:03

2024-04-16T14:03

2024-04-16T14:03

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беженцы

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Норвежский совет по делам беженцев (NRC) определил, в каких странах хуже всего живется гражданам Украины. По данным исследователей из компании Upinion, еле хватает доходов на проживание украинских беженцев в Молдавии и Польше. Опрос проводили с декабря 2023 по февраль 2024 года, в нем приняли участие 1100 человек. Отчет опубликован на сайте NRC. "Два года спустя [начала специальной военной операции России] беженцы с Украины, особенно пожилые люди, изо всех сил пытаются свести концы с концами в соседних европейских принимающих странах. Отсутствие доходов и текущие потребности могут привести к преждевременному и небезопасному возвращению в то время, когда война на Украине не проявляет никаких признаков прекращения", — сказал директор польского филиала NRC Нил Брайтон.Польша58% опрошенных называют работу основным источником дохода, но 80% из них говорят, что зарплаты не хватает на удовлетворение основных потребностей. 41% опрошенных жалуются на недостаточный доход, 44% респондентов выражают неуверенность в будущем.План гуманитарного реагирования ООН покрыт только на 14,3% от необходимого уровня финансирования. Молдавия71% опрошенных рассчитывают на гуманитарную помощь. Около 40% опрошенных не могут удовлетворить основные потребности. Не уверены в будущем 43% респондентов. План ООН покрыт на 31%.

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