Двойные стандарты в прыжке. Как Макрон получил первое место на олимпиаде по лицемерию - 16.04.2024 Украина.ру
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Двойные стандарты в прыжке. Как Макрон получил первое место на олимпиаде по лицемерию
Двойные стандарты в прыжке. Как Макрон получил первое место на олимпиаде по лицемерию - 16.04.2024 Украина.ру
Двойные стандарты в прыжке. Как Макрон получил первое место на олимпиаде по лицемерию
Эммануэль Макрон получил безоговорочное первое место в специальном олимпийском соревновании по лицемерию
2024-04-16T13:50
2024-04-16T15:12
эксклюзив
украина
эммануэль макрон
франция
олимпийские игры
израиль
иран
венесуэла
запад
газа
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Вероятно, это единственная спортивная награда, которая светит французскому президенту в его текущей карьере.Хотя как раз сейчас французский президент пытается спешно создать себе имидж спортивного лидера. В конце марта он даже побоксировал на ринге перед фотографами — что, правда, по большей части вызвало у французов насмешки."Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!" — написал французский предприниматель Эммануэль де Вильерс. А некоторые комментаторы вообще усмотрели на бицепсах Макрона следы фотошопа.Упражнения в двойных стандартах получаются у лидера Французской республики значительно лучше.Когда ему задали логичный вопрос, почему регулярно обстреливающий соседние страны Израиль, который постоянно нарушает нормы международного права, имеет право участвовать в Олимпийских играх, а Россию туда категорически не пускают, Макрон уверенно переозвучил известный мем "это другое"."Правила участия в играх определяются Олимпийским миром и федерациями, а затем проводится голосование. Россия приняла решение начать агрессивную войну, которая продолжается уже более двух лет, поэтому решение было принято, на мой взгляд, соразмерное и справедливое...... Израиль пострадал от террористической атаки и реагирует на нее. Да, мирные жители в секторе Газа гибнут из-за бомбардировок, поэтому мы призываем к перемирию и прекращению огня. Но это другая ситуация. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как защищаться, но мы не можем сказать, что Израиль является нападающим. И поэтому различие очень четкое. Поэтому на Играх будет израильский флаг и спортсмены, которые будут проводниками мира", — заявил Макрон в ответ на критику активистов.Конечно, слова французского президента не имеют с реальностью ничего общего. Причем буквально в каждом из его тезисов.Российские спортсмены-олимпийцы и так никогда не занимались политикой — руководство олимпийского движения, исполняющее волю США, наказывает их исключительно по национальному признаку.Постоянные обстрелы сектора Газа и сопредельных арабских стран, которые атакует ЦАХАЛ, не являются защитой — очень часто это агрессивные военные атаки, от которых регулярно гибнут не террористы, а дети и женщины.Миф об израильских "проводниках мира" плохо продается сегодня даже на Западе, а на глобальном Юге его вообще не ставят ни в грош.Президент Венесуэлы Николас Мадуро — сам еврей по бабушке и по дедушке — комментируя ракетный удар по Израилю, прямо заявил, что этот обстрел, который приписали Ирану, был напрямую спровоцирован действиями израильской власти, распорядившейся атаковать в Дамаске иранское дипломатическое представительство. Хотя это нарушило все существующие нормы международных дипломатических отношений."Что бы сделали США, если бы страна напала на их посольство и убила их сотрудников? Что бы они сделали? Они бы сделали заявление, и все? Они бы вторглись в (атаковавшую их) страну! После террористических атак и всей этой проблемой 11 сентября 2001 года, что сделали Соединенные Штаты Америки? Они стерли с карты Афганистан. 20 лет войны! Они стерли с карты Ирак, туда было введено более 500 тысяч солдат. Эскалация конфликта, являющегося продуктом безумия Нетаньяху, может привести к Третьей мировой войне", — отметил в своем заявлении венесуэльский лидер, как бы напоминая французскому президенту про не столь давние акты агрессии.Тем не менее западные политики обладают удивительным умением не замечать реальные факты, когда это отвечает их интересам.К примеру, все тот же Макрон требует усилить экономические санкции против Ирана. Но идея наказать Израиль за ракетную атаку на иранское консульство в чужой столице почему-то даже не приходит ему в голову.Кроме того, французский лидер требует установить на территории Украины "олимпийское перемирие", хотя его страна является одним из главных спонсоров украинской армии, и для достижения реального мира Франции достаточно не оказывать Зеленскому вооруженной поддержки.Впрочем, справедливости ради отметим: на Западе существуют политики, которые протестуют против оруэлловского лицемерия нашего времени. Среди них венгерские лидеры, которые в принципе не приемлют идею олимпийских бойкотов, считая, что спорт и политика должны быть разделены не на словах, а на деле."Убежден, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и обязывать их к политическим заявлениям неприемлемо. Я считаю унизительным то, что мы разрешаем [российским] спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают.Если выясняется, что спортсменам национальных сборных не дают принимать участие в Олимпийских играх, то, на мой взгляд, мы находимся очень глубоко внизу", — считает руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Но такая точка зрения пока что не доминирует. Европейский мейнстрим поддерживает лицемерную концепцию Эммануэля Макрона, согласно которой дружественная Западу страна может убивать людей, атаковать соседние страны, нарушать международные законы и резолюции. Словом, она может делать все, что захочет, — и ее представителей все равно пустят куда угодно, от Олимпиады до "Евровидения".Однако времена меняются, и подобный подход вызывает в мире все большее недовольство. Причем даже на Западе, потому что во Франции ожидаются крупные акции за мир в Газе.Попытка изображать из себя хозяина мира на фоне пребывающего в своем особом мире Джозефа Байдена, которого надоумили поменьше светиться перед журналистами, дается обитателю Елисейского дворца так же натужно, как и журнальная имитация боев на ринге.Конечно, коллективный Запад по-прежнему обладает огромной мощью, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Но печально известное "моральное превосходство", на котором всегда строились вооруженные акты агрессии американских неоконсерваторов, очевидно, рассыпалось в прах.Современный глобальный мир понимает, что западные политики хотят власти и денег. А их отношение к другим странам выстраивается по принципу двойных стандартов, где одним позволено все, а другим нельзя ничего. Что лишний раз подтвердил сегодня Макрон.
https://ukraina.ru/20240415/1054515215.html
https://ukraina.ru/20240401/1054240612.html
украина
франция
израиль
иран
венесуэла
запад
газа
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, эммануэль макрон, франция, олимпийские игры, израиль, иран, венесуэла, запад, газа, николас мадуро, биньямин нетаньяху, мид венгрии, евровидение
Эксклюзив, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Олимпийские игры, Израиль, Иран, Венесуэла, Запад, Газа, Николас Мадуро, Биньямин Нетаньяху, МИД Венгрии, Евровидение

Двойные стандарты в прыжке. Как Макрон получил первое место на олимпиаде по лицемерию

13:50 16.04.2024 (обновлено: 15:12 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Эммануэль Макрон получил безоговорочное первое место в специальном олимпийском соревновании по лицемерию
Вероятно, это единственная спортивная награда, которая светит французскому президенту в его текущей карьере.
Хотя как раз сейчас французский президент пытается спешно создать себе имидж спортивного лидера. В конце марта он даже побоксировал на ринге перед фотографами — что, правда, по большей части вызвало у французов насмешки.
"Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!" — написал французский предприниматель Эммануэль де Вильерс. А некоторые комментаторы вообще усмотрели на бицепсах Макрона следы фотошопа.
Упражнения в двойных стандартах получаются у лидера Французской республики значительно лучше.
Когда ему задали логичный вопрос, почему регулярно обстреливающий соседние страны Израиль, который постоянно нарушает нормы международного права, имеет право участвовать в Олимпийских играх, а Россию туда категорически не пускают, Макрон уверенно переозвучил известный мем "это другое".
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"Правила участия в играх определяются Олимпийским миром и федерациями, а затем проводится голосование. Россия приняла решение начать агрессивную войну, которая продолжается уже более двух лет, поэтому решение было принято, на мой взгляд, соразмерное и справедливое...
... Израиль пострадал от террористической атаки и реагирует на нее. Да, мирные жители в секторе Газа гибнут из-за бомбардировок, поэтому мы призываем к перемирию и прекращению огня. Но это другая ситуация. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как защищаться, но мы не можем сказать, что Израиль является нападающим. И поэтому различие очень четкое. Поэтому на Играх будет израильский флаг и спортсмены, которые будут проводниками мира", — заявил Макрон в ответ на критику активистов.
Конечно, слова французского президента не имеют с реальностью ничего общего. Причем буквально в каждом из его тезисов.
Российские спортсмены-олимпийцы и так никогда не занимались политикой — руководство олимпийского движения, исполняющее волю США, наказывает их исключительно по национальному признаку.
Постоянные обстрелы сектора Газа и сопредельных арабских стран, которые атакует ЦАХАЛ, не являются защитой — очень часто это агрессивные военные атаки, от которых регулярно гибнут не террористы, а дети и женщины.
Миф об израильских "проводниках мира" плохо продается сегодня даже на Западе, а на глобальном Юге его вообще не ставят ни в грош.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро — сам еврей по бабушке и по дедушке — комментируя ракетный удар по Израилю, прямо заявил, что этот обстрел, который приписали Ирану, был напрямую спровоцирован действиями израильской власти, распорядившейся атаковать в Дамаске иранское дипломатическое представительство. Хотя это нарушило все существующие нормы международных дипломатических отношений.
"Что бы сделали США, если бы страна напала на их посольство и убила их сотрудников? Что бы они сделали? Они бы сделали заявление, и все? Они бы вторглись в (атаковавшую их) страну! После террористических атак и всей этой проблемой 11 сентября 2001 года, что сделали Соединенные Штаты Америки? Они стерли с карты Афганистан. 20 лет войны! Они стерли с карты Ирак, туда было введено более 500 тысяч солдат. Эскалация конфликта, являющегося продуктом безумия Нетаньяху, может привести к Третьей мировой войне", — отметил в своем заявлении венесуэльский лидер, как бы напоминая французскому президенту про не столь давние акты агрессии.
Тем не менее западные политики обладают удивительным умением не замечать реальные факты, когда это отвечает их интересам.
К примеру, все тот же Макрон требует усилить экономические санкции против Ирана. Но идея наказать Израиль за ракетную атаку на иранское консульство в чужой столице почему-то даже не приходит ему в голову.
Кроме того, французский лидер требует установить на территории Украины "олимпийское перемирие", хотя его страна является одним из главных спонсоров украинской армии, и для достижения реального мира Франции достаточно не оказывать Зеленскому вооруженной поддержки.
Впрочем, справедливости ради отметим: на Западе существуют политики, которые протестуют против оруэлловского лицемерия нашего времени. Среди них венгерские лидеры, которые в принципе не приемлют идею олимпийских бойкотов, считая, что спорт и политика должны быть разделены не на словах, а на деле.
"Убежден, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и обязывать их к политическим заявлениям неприемлемо. Я считаю унизительным то, что мы разрешаем [российским] спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают.
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1 апреля, 17:30
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Если выясняется, что спортсменам национальных сборных не дают принимать участие в Олимпийских играх, то, на мой взгляд, мы находимся очень глубоко внизу", — считает руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Но такая точка зрения пока что не доминирует. Европейский мейнстрим поддерживает лицемерную концепцию Эммануэля Макрона, согласно которой дружественная Западу страна может убивать людей, атаковать соседние страны, нарушать международные законы и резолюции. Словом, она может делать все, что захочет, — и ее представителей все равно пустят куда угодно, от Олимпиады до "Евровидения".
Однако времена меняются, и подобный подход вызывает в мире все большее недовольство. Причем даже на Западе, потому что во Франции ожидаются крупные акции за мир в Газе.
Попытка изображать из себя хозяина мира на фоне пребывающего в своем особом мире Джозефа Байдена, которого надоумили поменьше светиться перед журналистами, дается обитателю Елисейского дворца так же натужно, как и журнальная имитация боев на ринге.
Конечно, коллективный Запад по-прежнему обладает огромной мощью, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Но печально известное "моральное превосходство", на котором всегда строились вооруженные акты агрессии американских неоконсерваторов, очевидно, рассыпалось в прах.
Современный глобальный мир понимает, что западные политики хотят власти и денег. А их отношение к другим странам выстраивается по принципу двойных стандартов, где одним позволено все, а другим нельзя ничего.
Что лишний раз подтвердил сегодня Макрон.
 
ЭксклюзивУкраинаЭммануэль МакронФранцияОлимпийские игрыИзраильИранВенесуэлаЗападГазаНиколас МадуроБиньямин НетаньяхуМИД ВенгрииЕвровидение
 
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