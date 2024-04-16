Главное за ночь 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 16 апреля
Главное за ночь 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 апреля
Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время; Украина.ру, 16.04.2024
2024-04-16T08:20
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Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время;В США представят отдельные законопроекты о помощи Израилю и Украине;Удар нанесен в полночь по складу ж/д станции города Умань Черкасской области Украины;Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны;На заводе в Скрантоне, где производят снаряды для Украины, произошел пожар.
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Новости, Украина, МАГАТЭ, Россия, МИД, США

Главное за ночь 16 апреля

08:20 16.04.2024 (обновлено: 08:29 16.04.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время;
В США представят отдельные законопроекты о помощи Израилю и Украине;
Удар нанесен в полночь по складу ж/д станции города Умань Черкасской области Украины;
Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны;
На заводе в Скрантоне, где производят снаряды для Украины, произошел пожар.
 
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