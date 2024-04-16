https://ukraina.ru/20240416/1054529696.html

Главное за ночь 16 апреля

Главное за ночь 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 апреля

Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время; Украина.ру, 16.04.2024

2024-04-16T08:20

2024-04-16T08:20

2024-04-16T08:29

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Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время;В США представят отдельные законопроекты о помощи Израилю и Украине;Удар нанесен в полночь по складу ж/д станции города Умань Черкасской области Украины;Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны;На заводе в Скрантоне, где производят снаряды для Украины, произошел пожар.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, магатэ, россия, мид, сша