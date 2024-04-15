https://ukraina.ru/20240415/1054519115.html

Все, что нужно знать про Антанту. Киселев об исторических основаниях англо-французского союза

Все, что нужно знать про Антанту. Киселев об исторических основаниях англо-французского союза - 15.04.2024 Украина.ру

Все, что нужно знать про Антанту. Киселев об исторических основаниях англо-французского союза

Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 14 апреля 2024 года стала история Антанты, а так же роль России в Первой мировой войне.

2024-04-15T16:46

2024-04-15T16:46

2024-04-15T16:46

россия

франция

англия

дмитрий киселев

эммануэль макрон

черчилль

первая мировая война

эксклюзив

киселев

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На прошлой неделе во Франции и Великобритании помпезно отмечали 120-летие англо-французского союза, который стал основой для будущей Антанты. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 14 апреля 2024 года стала история этого союза и Антанты, а так же роль России в Первой мировой войне. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рубрике "Исторический кружок" напомнил о том, кто спас союзников от разгрома.Россия присоединилась к Антанте в 1907 году. В России аллегорически изображали военно-политический союз с Англией и Францией в виде трех женщин, символизирующих собой Веру, Надежду и Любовь. Entente по-французски означает "согласие". Тогда еще этот союз называли Entante cordiale – сердечное согласие.Англия и Франция провозгласили "сердечное согласие" на три года раньше. Союз был основан на перспективу, поскольку предстоящая большая война в Европе уже ощущалась. За передел мира выступала прежде всего Германия, которая опоздала к дележу колоний. В Тройственном союзе с ней еще с конца XIX века были Австро-Венгрия и Италия. Этой грозной силе предстояло противостоять Антанте. И так вышло, что именно Россия в ходе Первой мировой дважды спасала союзников от полного разгрома.Церемонии в честь 120-летия англо-французского союза прошли 8 апреля 2024 года с размахом одновременно в Букингемском и в Елисейском дворцах: медвежьи шапки британской королевской гвардии, Республиканская гвардия Франции в эполетах и аксельбантах с карандашами, везде лампасы, золотое шитье, галуны, шевроны, вензеля, начищенные латунные пуговицы, портупеи, лаковые козырьки, кокарды, пушистые киверы и белые перчатки, оголенные клинки. Изюминкой мероприятия была отрежиссированная смена почетного караула, когда англичане замещают французов, а французы – англичан."Повод – 120 лет со дня англо-французского союза 1904 года, что и стал зародышем Антанты, к которой присоединится и Россия три года спустя. Россия, которой и суждено будет жертвенно спасти ныне празднующих, но не благодарных", — рассказал Дмитрий Киселев.В речах лидеры Франции и Англии Эммануэль Макрон и Риши Сунак клялись друг другу в вечной дружбе. Но, по словам Киселева, как раз медвежьи шапки британских королевских гвардейцев напоминали о том, что отношения двух стран знали и другие времена. Первоначально такие шапки были частью униформы элитных гренадерских подразделений императора Наполеона Бонапарта. По замыслу они должны были производить устрашающее впечатление, делая гренадера выше, а дополнительный объем сверху часто путал стрелков – ведь пули шли выше головы.Но когда Наполеон потерпел под Ватерлоо свое последнее поражение от армии британского герцога Веллингтона, то его гвардейцы мародерски посдирали шапки с убитых французов, приспособили для себя и с тех пор сделали символом разгрома Франции."Головной убор, правда, англичане слегка модернизировали – натянули на каркас по типу корзины, чтобы сделать еще чуть выше, – а бурых медведей на шапки для британской королевской гвардии ежегодно отстреливают в Канаде. Зоозащитники стонут, но на них королевскому двору откровенно плевать", — сообщил Киселев.Телеведущий считает, что "такие головные уборы в глазах Парижа могут выглядеть бестактно". По крайней мере, до сих пор британских королевских гвардейцев к Елисейскому дворцу не подпускали на пушечный выстрел. Но сейчас какие-то вещи французы готовы и проглотить. По мнению Киселева, "смысл помпезной церемонии был в том, что сегодня нужна новая Антанта, но только между Англией и Францией – без России". "И даже против России", — подчеркивает журналист."Францию и Соединенное Королевство роднит не только долгая и славная совместная история, но и общее будущее, которое еще только предстоит построить. Давайте же воспользуемся "Сердечным согласием" XXI века для укрепления дружбы между нашими народами и во имя общих целей, к которым мы стремимся в этом мире", – заявил Макрон.В подтексте этого официального заявления – главная мысль опубликованной накануне церемонии совместной статьи в британской "Телеграф" министров иностранных дел Англии и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне: "Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет – проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор".Дмитрий Киселев напоминил, что если уж говорить про "Сердечное согласие" – Антанту, ту самую, в составе которой мы бились в Первой мировой войне, – то России здесь точно есть что сказать. "Россия к войне не стремилась. России война была не нужна. Мы не чувствовали себя обделенными, никому не завидовали и развивались прямо-таки бешеными темпами", — говорит Киселев.В 1913 году, в год 300-летия династии Романовых, Россия была на подъеме. Киселев вспоминает записку бывшего министра внутренних дел России Петра Дурново императору, где Дурново в феврале 1914 года предостерегал от ввязывания в войну – ведь военная победа не гарантирована, а революция в стране будет в высшей степени вероятной.Так и получилось. Россия все же вступила в Первую мировую – без каких-либо конкретных для себя целей. Основной мотив первых боевых действий в августе 1914 года – помочь союзникам, что терпели поражение во Франции. И это при том, что русская армия на тот момент была плохо вооружена и обучена и не готова к ненужной России схватке. Но, тем не менее, 1 августа 1914 года Германия объявляет России войну. А 3 августа – войну Франции.Приоритетным для Германии стал западный фронт. С Францией по плану Шлиффена решили покончить за 39 дней, а потом взяться за Россию. На следующий день после начала немецкого наступления президент Франции Пуанкаре буквально падает в ноги России, а французский посол в Петербурге просит Николая Второго: "Французская армия вынуждена будет выдержать могущественный натиск 25 германских корпусов. Я умоляю Ваше Величество приказать Вашим войскам начать немедленное наступление – иначе французская армия рискует быть раздавленной".Царь откликается на столь отчаянную просьбу и отправляет в Восточную Пруссию две армии – 1-ю генерала Ренненкампфа и 2-ю генерала Самсонова."Немцы тем временем, быстро проглотив Бельгию, продвигались с севера Франции к Парижу со скоростью от двадцати до сорока километров в день. Французское правительство, загрузившись ночью в поезд, тайно бежало в Бордо. И если бы не русское наступление в Восточной Пруссии, то итог Первой мировой был бы другим", — рассказал Киселев.Анатолий Уткин в книге "Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне" пишет: "25 августа два корпуса германской армии были отправлены на восток. 31 августа лорд Китченер телеграфировал командующему английским экспедиционным корпусом сэру Джону Френчу первое ободряющее сообщение текущей войны: "32 эшелона германских войск вчера были переброшены с западного фронта на восток, чтобы встретить русских".Русской армии в Восточной Пруссии поначалу сопутствовал успех, но в битве при Танненберге 26 августа – 3 сентября 2-я армия генерала Самсонова была наголову разбита – два корпуса из шести попали в окружение и взяты в плен. Потери были колоссальными. Сам генерал Самсонов застрелился.30 августа 1914 года министр иностранных дел России Сергей Сазонов сообщил французскому послу Морису Палеологу: "Армия Самсонова уничтожена. Мы должны были принести эту жертву Франции, которая показала себя такой верной союзницей".Тем временем объединенная группировка французов и англичан за счет российской жертвенности смогла остановить немцев на реке Марна.Дела у Франции к тому времени шли плохо. 30 августа 1914 года лейтенант Фердинанд фон Хиддессен на своем Rumpler 3C "Таубе" сбросил на Париж четыре бомбы. У французов и англичан тогда боевой авиации вообще не было. И в том же полете с бреющей траектории на высоте лишь 25 метров тот же "Таубе" – по-немецки "голубь" – выпустил вымпел германских цветов с таким текстом: "Германская армия у ворот Парижа. Любое сопротивление обречено на провал".Но из-за переброски корпусов на восток у немцев на Марне сил все же не хватало. Киселев напомнил известную в связи с этим операцию "Марнское такси". В Париж на подмогу прибыли марокканские зуавы, но везти на фронт их было не на чем. Тогда мобилизовали парижские такси, и 6 тысяч свежих бойцов доставили таким образом на фронт. Сохранилось много картинок и фотографий. Фирма "Рено" даже использовала сюжет в рекламных целях. Так или иначе, а именно битва на Марне стала переломной в пользу французов и англичан в начальном этапе войны. Потери сторон в битве на Марне были в разы меньше, чем в Восточной Пруссии, но об этом сейчас вспоминать не принято ни во Франции, ни в Англии.Вторым похожим эпизодом Первой мировой, когда русские спасли западных союзников по Антанте, стала "Верденская мясорубка" – затяжная позиционная битва практически в течение всего 1916 года с колоссальными потерями с обеих сторон. Верховный главнокомандующий французской армии генерал Жозеф Жоффр телеграфировал командующему Западным фронтом генералу Михаилу Алексееву: "Я прошу русскую армию начать наступление". В марте 18 русских дивизий двинулись на Запад близ озера Нароч – 350 тысяч штыков. Немцы отбили атаку. Опять огромные жертвы, но зато под Верденом возникла недельная передышка. А уже в июне генерал Алексей Брусилов совершает свой знаменитый прорыв. Генералу Брусилову было пожаловано императором золотое георгиевское оружие с бриллиантами."За два с лишним месяца наступления австро-германские войска потеряли до полутора миллионов человек. Наши потери – около полумиллиона. Но Австро-Венгрия практически на этом как империя и сломалась, — рассказал Киселев. — Под Верденом французам удалось удержать фронт. Второе спасение через русскую жертвенность".В итоге союзники по Антанте в Первую мировую побеждают, но, парадоксально, в самом большом проигрыше оказывается Россия. Вот как об этом писал Черчилль: "Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую прогнившую тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила. Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо пожираемая червями"."Черчилль льет крокодиловы слезы. — считает Киселев. — Ведь, как предупреждал Дурново, наш извечный геополитический противник – Британия – даже в случае удачного исхода войны не даст нам воспользоваться "обретениями"".К концу 1916 года британское посольство в Петрограде стало центром подрывной работы против Императорского дома. Посол Джордж Бьюкенен со своим другом, послом Франции Морисом Палеологом, разжигали в России революционный огонь, стремясь развалить столь важного союзника по Антанте изнутри. Мотив низменный: если бы Россия сохранилась в составе Антанты в качестве полноценного победителя, то пришлось бы платить по долгам. Среди обещанного в ходе переговоров 1915 года, например, были проливы Босфор и Дарданеллы – да и сам Константинополь, ныне Стамбул.Анатолий Уткин пишет: "20 марта 1915 года британское правительство подписало секретное соглашение с Петроградом; оно соглашалось на аннексию Россией Константинополя, владение Босфором и Дарданеллами, половиной турецких владений в Европе. В ответ на российское согласие на любой желательный Лондону вариант раздела оттоманских владений".Киселев резюмирует, что "это, собственно, и все, что сегодня нам нужно знать про Антанту, 120-летие которой столь ярко и столь черство на этой неделе отмечали в Лондоне и Париже".

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россия, франция, англия, дмитрий киселев, эммануэль макрон, черчилль, первая мировая война, эксклюзив, киселев