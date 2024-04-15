https://ukraina.ru/20240415/1054518119.html

"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"

"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами" - 15.04.2024 Украина.ру

"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"

Писатель, публицист Платон Беседин в эфире Украина.ру рассказал о сложностях в процессе полноценной интеграции Крыма в Россию, о попытках предотвратить войну в 2014 году и о "ждунах", которые остались на полуострове

2024-04-15T14:47

2024-04-15T14:47

2024-04-15T14:47

платон беседин

крым

россия

украина

видео

сво

владимир зеленский

владимир путин

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Также он объяснил, почему на Россию в мире возлагают столько надежд и рассказал, как обычному человеку действовать в сегодняшней непростой ситуации:00:24 – 10 лет с момента возвращения Крыма.04:37 – О конкретных шагах, необходимых для укрепления интеграции.10:22 – Об угрозе со стороны Украины и "ждунах".17:52 – О попытках предотвратить войну.19:28 – О надеждах на Россию со стороны многих стран и возможности их оправдать.24:44 – О противодействии вызовам, которые возникают в военное время.

крым

россия

украина

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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