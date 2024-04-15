"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами" - 15.04.2024 Украина.ру
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"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"
"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами" - 15.04.2024 Украина.ру
"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"
Писатель, публицист Платон Беседин в эфире Украина.ру рассказал о сложностях в процессе полноценной интеграции Крыма в Россию, о попытках предотвратить войну в 2014 году и о "ждунах", которые остались на полуострове
2024-04-15T14:47
2024-04-15T14:47
платон беседин
крым
россия
украина
видео
сво
владимир зеленский
владимир путин
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Также он объяснил, почему на Россию в мире возлагают столько надежд и рассказал, как обычному человеку действовать в сегодняшней непростой ситуации:00:24 – 10 лет с момента возвращения Крыма.04:37 – О конкретных шагах, необходимых для укрепления интеграции.10:22 – Об угрозе со стороны Украины и "ждунах".17:52 – О попытках предотвратить войну.19:28 – О надеждах на Россию со стороны многих стран и возможности их оправдать.24:44 – О противодействии вызовам, которые возникают в военное время.
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платон беседин, крым, россия, украина, видео, сво, владимир зеленский, владимир путин, видео
Платон Беседин, Крым, Россия, Украина, Видео, СВО, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"

14:47 15.04.2024
 
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Писатель, публицист Платон Беседин в эфире Украина.ру рассказал о сложностях в процессе полноценной интеграции Крыма в Россию, о попытках предотвратить войну в 2014 году и о "ждунах", которые остались на полуострове
Также он объяснил, почему на Россию в мире возлагают столько надежд и рассказал, как обычному человеку действовать в сегодняшней непростой ситуации:

00:24 – 10 лет с момента возвращения Крыма.
04:37 – О конкретных шагах, необходимых для укрепления интеграции.
10:22 – Об угрозе со стороны Украины и "ждунах".
17:52 – О попытках предотвратить войну.
19:28 – О надеждах на Россию со стороны многих стран и возможности их оправдать.
24:44 – О противодействии вызовам, которые возникают в военное время.
 
Платон БесединКрымРоссияУкраинаВидеоСВОВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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