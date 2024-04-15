https://ukraina.ru/20240415/1054518119.html
"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"
"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами" - 15.04.2024 Украина.ру
"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"
Писатель, публицист Платон Беседин в эфире Украина.ру рассказал о сложностях в процессе полноценной интеграции Крыма в Россию, о попытках предотвратить войну в 2014 году и о "ждунах", которые остались на полуострове
2024-04-15T14:47
2024-04-15T14:47
2024-04-15T14:47
платон беседин
крым
россия
украина
видео
сво
владимир зеленский
владимир путин
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Также он объяснил, почему на Россию в мире возлагают столько надежд и рассказал, как обычному человеку действовать в сегодняшней непростой ситуации:00:24 – 10 лет с момента возвращения Крыма.04:37 – О конкретных шагах, необходимых для укрепления интеграции.10:22 – Об угрозе со стороны Украины и "ждунах".17:52 – О попытках предотвратить войну.19:28 – О надеждах на Россию со стороны многих стран и возможности их оправдать.24:44 – О противодействии вызовам, которые возникают в военное время.
крым
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
платон беседин, крым, россия, украина, видео, сво, владимир зеленский, владимир путин, видео
Платон Беседин, Крым, Россия, Украина, Видео, СВО, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Возвращения Украины в Крым хотят или сумасшедшие, или…" – Беседин о войне и борьбе со "ждунами"
Писатель, публицист Платон Беседин в эфире Украина.ру рассказал о сложностях в процессе полноценной интеграции Крыма в Россию, о попытках предотвратить войну в 2014 году и о "ждунах", которые остались на полуострове
Также он объяснил, почему на Россию в мире возлагают столько надежд и рассказал, как обычному человеку действовать в сегодняшней непростой ситуации:
00:24 – 10 лет с момента возвращения Крыма.
04:37 – О конкретных шагах, необходимых для укрепления интеграции.
10:22 – Об угрозе со стороны Украины и "ждунах".
17:52 – О попытках предотвратить войну.
19:28 – О надеждах на Россию со стороны многих стран и возможности их оправдать.
24:44 – О противодействии вызовам, которые возникают в военное время.