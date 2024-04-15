Главное за ночь 15 апреля - 15.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 15 апреля
Главное за ночь 15 апреля - 15.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 апреля
Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. Удар был нанесен ракетами. Воздушную тревогу объявили после прилетов. Украина.ру, 15.04.2024
2024-04-15T08:03
2024-04-15T08:03
новости
джо байден
владимир рогов
россия
днепропетровск
василий небензя
вооруженные силы украины
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Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. Удар был нанесен ракетами. Воздушную тревогу объявили после прилетов.Минобороны РФ сообщило о перехвате ночью средствами ПВО украинского беспилотника над территорией Краснодарского края.Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR, эти артустановки поступили к украинским боевикам на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Джо Байден обсудил перспективы поддержки Израиля и Украины с лидерами Конгресса. Президент США также подчеркнул, что "Палате представителей необходимо как можно скорее одобрить запрос на дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности", сообщила пресс-служба Белого дома.Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что если и дальше не замечать регулярных атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану, то "призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными".
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россия
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новости, джо байден, владимир рогов, россия, днепропетровск, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Новости, Джо Байден, Владимир Рогов, Россия, Днепропетровск, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН

Главное за ночь 15 апреля

08:03 15.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. Удар был нанесен ракетами. Воздушную тревогу объявили после прилетов.
Минобороны РФ сообщило о перехвате ночью средствами ПВО украинского беспилотника над территорией Краснодарского края.
Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR, эти артустановки поступили к украинским боевикам на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Джо Байден обсудил перспективы поддержки Израиля и Украины с лидерами Конгресса. Президент США также подчеркнул, что "Палате представителей необходимо как можно скорее одобрить запрос на дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности", сообщила пресс-служба Белого дома.
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что если и дальше не замечать регулярных атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану, то "призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
07:43
Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать встречу министров обороны и иностранных дел стран ЕС и попросить ускорить оказание помощи Украине, передает телеканал Antena 3
 
НовостиДжо БайденВладимир РоговРоссияДнепропетровскВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООН
 
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Заголовок открываемого материала
08:56"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
08:13Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
08:03Главное за ночь 15 апреля
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04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
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