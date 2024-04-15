https://ukraina.ru/20240415/1054508537.html

Главное за ночь 15 апреля

Главное за ночь 15 апреля - 15.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 апреля

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. Удар был нанесен ракетами. Воздушную тревогу объявили после прилетов. Украина.ру, 15.04.2024

2024-04-15T08:03

2024-04-15T08:03

2024-04-15T08:03

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оон

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Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. Удар был нанесен ракетами. Воздушную тревогу объявили после прилетов.Минобороны РФ сообщило о перехвате ночью средствами ПВО украинского беспилотника над территорией Краснодарского края.Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR, эти артустановки поступили к украинским боевикам на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Джо Байден обсудил перспективы поддержки Израиля и Украины с лидерами Конгресса. Президент США также подчеркнул, что "Палате представителей необходимо как можно скорее одобрить запрос на дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности", сообщила пресс-служба Белого дома.Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что если и дальше не замечать регулярных атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану, то "призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными".

https://ukraina.ru/20240415/1054508286.html

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новости, джо байден, владимир рогов, россия, днепропетровск, василий небензя, вооруженные силы украины, оон