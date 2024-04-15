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Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИ

Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИ - 15.04.2024 Украина.ру

Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать встречу министров обороны и иностранных дел стран ЕС и попросить ускорить оказание помощи Украине, передает телеканал Antena 3

2024-04-15T07:43

2024-04-15T07:43

2024-04-15T08:00

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"Я собираюсь вскоре созвать их (министров обороны и иностранных дел - ред.) всех вместе на совете в Люксембурге", - уточнил Боррель.Он отметил, что выступает за ускорение помощи Украине, особенно "в области противовоздушной обороны".При этом в своем блоге Боррель указал, что Евросоюз по-прежнему испытывает проблемы с поставкой Украине достаточного количества боеприпасов, а также сталкивается с вызовами в вопросах новых военных технологий.Он добавил, что ЕС должен сделать рывок в оборонной промышленности, для чего могут понадобиться новые общие заимствования на уровне союза. Также он посетовал, что ни "инженерные таланты", ни частные инвесторы не хотят вкладываться в оборонный сектор.В свою очередь спикер палаты представителей США Майк Джонсон указал, что палата может рассмотреть законопроект о помощи Киеву на этой неделе, но пока конгрессмены прорабатывают детали.Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее средства закончились в декабре прошлого года.Самому Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ukraina.ru/20240413/1054373874.html

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