"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Тяготеющая к Румынии и к блоку НАТО Молдавия стремительно милитаризируется и через какое-то время попробует решить неудобный для нее приднестровский вопрос военным путём. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Сейчас наступило тревожное время для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая по географическому расположению оказалась как бы зажата между "молотом и наковальней", сообщил военный.
Кроме Молдавии и Румынии с другой стороны Приднестровья — территория враждебной Украины, вооруженные силы (ВСУ) которой уже второй год ведут военные действия. Это крайне тревожное и опасное соседство для Республики, рассказал офицер.
Он добавил, что ПМР могут "зажать в клещи" с двух сторон, и ничего хорошего не будет — в условиях отсутствия возможности у большой России помочь Приднестровью, потому что она плотно завязана в крупномасштабном военном конфликте на Украине.
"Конечно. Запад, как я сказал, накачивает Румынию милитаристскими посылами, вооружает саму республику, делает попытки экспансии в Молдавию. Они могут сейчас поджечь Приднестровье, открыв для России тем самым второй фронт, чем внесут раздрай в нашу внутреннюю повестку", - отметил Шкурлатов.
Возможно, что Запад не сможет реализовать такой сценарий. Но его нельзя также сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру