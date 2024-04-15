https://ukraina.ru/20240415/1054507283.html

"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России

"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России - 15.04.2024 Украина.ру

"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России

Тяготеющая к Румынии и к блоку НАТО Молдавия стремительно милитаризируется и через какое-то время попробует решить неудобный для нее приднестровский вопрос военным путём. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-04-15T03:00

2024-04-15T03:00

2024-04-15T03:00

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Сейчас наступило тревожное время для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая по географическому расположению оказалась как бы зажата между "молотом и наковальней", сообщил военный.Кроме Молдавии и Румынии с другой стороны Приднестровья — территория враждебной Украины, вооруженные силы (ВСУ) которой уже второй год ведут военные действия. Это крайне тревожное и опасное соседство для Республики, рассказал офицер.Он добавил, что ПМР могут "зажать в клещи" с двух сторон, и ничего хорошего не будет — в условиях отсутствия возможности у большой России помочь Приднестровью, потому что она плотно завязана в крупномасштабном военном конфликте на Украине.Возможно, что Запад не сможет реализовать такой сценарий. Но его нельзя также сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240414/1054488231.html

запад

россия

румыния

приднестровье

приднестровская молдавская республика

молдавия

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новости, запад, россия, румыния, сво, приднестровье, приднестровская молдавская республика, молдавия, война