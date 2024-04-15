https://ukraina.ru/20240415/1054506699.html
Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине - 15.04.2024 Украина.ру
Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
Скандалы с законом мобилизации на Украине продолжатся и после его принятия. Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает страшные испытания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-04-15T04:10
2024-04-15T04:10
2024-04-15T04:10
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11 апреля Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, который вызвал череду скандалов и споров в обществе. При этом вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.После нового закона о мобилизации у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан, рассказал военный.Это очень странно и вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе. Поэтому скандалы с законом мобилизации на Украине продолжатся и после его принятия, добавил он.Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. Тут лишь можно "сказать спасибо" киевским властям, которые безропотно идут на поводу своих западных хозяев и кукловодов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240414/1054499852.html
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новости, всу, мобилизация, танки, украина, m1 abrams, общество, население, закон
Новости, ВСУ, мобилизация, танки, Украина, M1 Abrams, Общество, население, Закон
Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
Скандалы с законом мобилизации на Украине продолжатся и после его принятия. Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает страшные испытания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
11 апреля Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, который вызвал череду скандалов и споров в обществе. При этом вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.
После нового закона о мобилизации у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан, рассказал военный.
Это очень странно и вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе. Поэтому скандалы с законом мобилизации на Украине продолжатся и после его принятия, добавил он.
"Как и сериал с сотрудниками ТЦК, которые на улицах украинских городов и сел продолжают насильственный отлов людей для экипажей "Абрамсов", "Леопардов", "Бредли" и всего прочего западного металлолома", - подчеркнул Шкурлатов.
Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. Тут лишь можно "сказать спасибо" киевским властям, которые безропотно идут на поводу своих западных хозяев и кукловодов, заключил собеседник издания.