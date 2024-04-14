https://ukraina.ru/20240414/1054499852.html

Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны

Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны - 14.04.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны

Чтобы в Европе стало лучше — Евросоюза должно стать меньше. России же важно избежать лоботомии во время СВО на Украине.

2024-04-14T12:17

2024-04-14T12:17

2024-04-14T12:17

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.— Владимир Константинович, к 120-летию Антанты главы МИД Франции и Британии опубликовали материал в газете The Telegraph о "проблеске новой Антанты", призванной "победить Россию". Зачем Евросоюз подчёркивает настроенность на конфликт с нами?— Страны Европы столько раз изощренно переформатировались и объединялись в разных конфигурациях для того, чтобы каким-то образом победить друг друга... Они длительное время занимались подобными вещами. При этом тот или иной блок обычно не держался долго.Традиционное состояние Англии и Франции было "воюем!". Даже если эти страны объединялись, то делали это против кого-то. А дальше опять вступали в привычное состояние военных действий.Если говорить про Антанту, изначально сформировался двусторонний англо-французский союз. (Международные объединения прошлого были, как правило, многосторонними, состояли из двух и более членов.) Потом они втянули в свой союз Россию, и сбылась их заветная мечта: они пошли на мир друг с другом, при этом стравили Берлин и Москву.Вообще, что касается европейских военно-политических союзов — это довольно мерзкая, чаще всего кровавая история. В большинстве своем она предполагает наживу одних и разорение других. Только огонь, кровь, золото — желание урвать кусок пожирнее. Сегодняшние европейские взаимоотношения также построены на временном понимании и сиюминутных интересах государств ЕС. В этом нет ни дружбы, ни гармонии, ничего человеческого.Владимир Путин ярко высказался по поводу того, что же это такое на самом деле. Он назвал [такие союзы] "балом вампиров". Есть хороший, юмористический и отчасти страшный фильм под названием “Бал вампиров”. ["Бал вампиров", 1967 года — первый цветной фильм режиссёра Романа Полански в жанре комедийного хоррора.]Над "балом вампиров" можно и посмеяться, но только в том случае, когда эти "вампиры" не подступают к тебе в реальности. Такая аналогия мне пришла в голову по поводу 120-летия Антанты и высказываний ее основателей.— Выборы в Европейский парламент должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Какие конкретно силы и люди должны прийти к власти в Европе, чтобы ситуация там изменилась в лучшую сторону?— Я не предвижу никакого изменения в лучшую сторону. Есть один интересный парадокс. Люди, которые придут в Европарламент или к руководству в ЕС, должны были бы уменьшить значение Евросоюза — если хотят жить дальше, сохраниться как нечто, играющее роль в мировом пространстве.Чтобы в Европе стало лучше — Евросоюза должно стать меньше, а к власти должны прийти евроскептики. Они, кстати, правы. Евросоюз окончательно лишил сильные национальные государства их собственной истории, валюты, промышленности.У ЕС и его государств была своя, прекрасная, пускай кровавая, но иногда и великая, с подвигами, история. В ней всегда было что-то мефистофельское, но в этом была жизнь, кровь, плоть, золото, войны. Это волшебным образом выковывало людей, давало в период замирения им высоты духа. Это дало возможность сформировать диалектику и философию, которая по сей день худо-бедно объясняет, как мы живем, как устроен мир.На кровавых развалинах в период Возрождения внезапно появился Леонардо да Винчи, Рафаэль. Тогда же зародилась великая европейская литература. Возьмите книгу, например, Агаты Кристи 50-го года и почитайте, как выглядела старая Англия или старая Европа.На что все это променяли? Войны, как говорится, не жалко — если бы военных действий стало меньше. Но их меньше не стало. А вот самостоятельность, человеческая страсть, европейская, подчас кровавая, подлинность стали исчезать. Их заменили манной кашей.На что европейцы променяли свой суверенитет? На возможность переезжать через границу по Шенгену? Открыли все двери и калитки, и хлынула гигантская волна миграции. Англия отцепилась от Евросоюза вовремя, потому считает, что выше этого, и думает, что вместе с США как-нибудь дистанцируется от этого гниющего болота. Но все равно англичане сегодня, чтобы узнать, что такое старая добрая Англия, едут в Австралию, которой африканские беженцы на своих бумажных лодках не достигают.Даже у фунтов, франков, марок была своя история. А что есть у безликого евро, кроме факта золоченой кругляшки?Теперь все продано, предано и растоптано. Вас [европейцев] стригут под одну гребенку, никто не высовывается. Даже если вас что-то не устраивает, вы обсуждаете это только на кухне. У вас свободы меньше, чем у советских людей, над которыми вы так много смеялись — мол они говорят правду только на кухне. А вы где говорите правду сейчас, уважаемые европейцы?Великий европейский гуманизм, который родился из кровавых войн — даже его сейчас нет. Евроскептиков Евросоюз путем нехитрых комбинаций убедил в том, что национальные интересы — это нацизм; что их подлинное желание быть немцами, французами, англичанами — это что-то недостойное.— Как сделать, чтобы Европе стало лучше?— У Ленина была цитата: “Чтобы объединиться, надо сначала размежеваться”. Так и Европе придется развалиться для того, чтобы измениться. Потому что объединение в Евросоюз под эгидой США нивелирует ценности и разрывает основы, на которых Европа самостоятельно стояла.Напомню, что Германия несколько лет тому назад даже не думала, что соберется снова воевать с Россией. Мы организовали мощнейшую структуру, которая позволяла Германии получать дешевое российское сырье взамен на немецкие технологии. Шел торговый обмен. Немцы работали у нас в корпорациях, а русские покупали футбольные клубы Германии.Мы стали чуть ли не друзьями, хотя такое редко случается в политике и государственной жизни. Кого это не устраивало? Что заставило Германию и Россию внезапно преобразиться?Россия, понятно, решает свои экзистенциальные задачи. Но совершенно неясно, ради чего все отношения [с РФ] рушит Германия — уничтожает все, на чем немцы держались послевоенные годы.К чему я веду. Если в Евросоюз вместо всевозможных “Урсул” к власти придут политики, которые хотя бы задумываются о вышесказанном и их не закроют в тюрьмах и сумасшедших домах — им придется отвечать на все эти вопросы. Тогда, возможно, в ЕС станет лучше, он приблизится к Европе немецкой философии, итальянского искусства эпохи Возрождения и так далее.Но это, как мне кажется, вряд ли произойдет в обозримой перспективе и без серьезных катаклизмов.— Какие силы могут скорректировать политическую риторику ЕС в сторону мира с Россией?— Корректировка может быть. Возможно, привычка Европы к удобствам, комфорту, испуг перед жизнью в реальности или перед войной на уничтожение как-то изменит риторику ЕС. Возможно, силы, которые понимают, в какую бездну катится мир, нарисуют перед миллионами бюргеров надвигающуюся опасность, которая пока что им не ясна.Ведь европейцы думают: где-то там Украина, что-то там происходит, надо куда-то давать деньги. Европа всегда воспринималась как зона комфорта. Если это будет разрушаться, граждане, наверняка, что-то и предпримут.Плохо, конечно, когда на большие и важные перемены человек идёт не из высоты духа, а глядя на витрину колбасного магазина, где продукции становится меньше и она дорожает. Пришел, а колбасы уже нет — ее купил ловкий мигрант.В Европе также есть силы и партии, которые не хотят жить по клише, где есть зеленая энергетика, ЛГБТ* и другое, что им “втюхивают” демократы. Может они все-таки убедят людей.Но я все равно, считаю, это не заменит былых европейских достижений на мировой арене (если говорить про силы, которые могут спасти Европу). Плохо так говорить, но, я считаю, кроме большой беды ничего не заставит Европу [изменить политическую риторику ЕС в сторону мира с Россией].Вспомните, мы надеялись, что Европа одумается, что европейцы не перестанут покупать у нас дешевый газ. А их заставили покупать дорогой!Наши теоретики говорили, мол, Европа сейчас померзнет зиму и вернется к нам, скажет: “Ладно, русские, давайте торговать”. А нет! Они говорят, что, дескать, зима была теплая, много газа не нужно было — как-то обошлось в этот раз. Европейцев держат в железных лапах.— НАТО накаляет ситуацию в Польше и Румынии. Однако у этих стран есть свои исторические интересы на Украине. Можем ли мы, используя амбиции Бухареста и Варшавы, договориться о разделе украинской территории с ним? Или война неизбежна?— Не хотел бы я ни воевать, ни договариваться. Но если не будет другого выхода, так называемые остатки Украины еще можно как-то исторически пришпандорить к соседним территориям и, прищурившись, заявить: “Когда-то эта часть действительно не принадлежала Украине. И вообще никакой Украины не было”. Это один разговор.При том, что в это время Россия под любым флагом и лозунгом контролирует большую часть Украины, в широком плане управляет Малороссией — не только те земли, которые мы уже присоединили. За Одессу, Николаев, Сумы, Харьков битва продолжается. Если исходить из простейшего, из ограничения попыток обстрелять Россию с территории Украины ракетами, становится понятно, докуда нужно продвигать свое влияние.Сейчас идут разговоры — надо ли присоединять эти территории. Из серии, что Абхазия и Южная Осетия не являются частью России. И с ними у нас редко возникают какие-то проблемы. Но это и близко не та ситуация, которая сейчас складывается между Россией и Западом.И есть ещё одно, не столь вещественное, но важное: мы что, лоботомию себе сделаем? И забудем историю России? Вычеркнем из учебников, что “Киев — мать городов русских”? Хоть по душе, хоть прагматически мы не можем взять и выбросить этот факт. И потому, что это лозунг, и потому, что это подлетное время [ракет к России].От этого зависит наше будущее. Мы не можем допустить, чтобы по таким артериям этот распад проникал в нашу страну.Конечно, против России развернули гигантскую операцию. Да, мы сами много где “нахомутали” с Украиной. Но былые ошибки — не повод взять и отступить от своих целей.Иностранный пример в подкрепление: в ходе исторического развития такие прекрасные французские земли, как Эльзас и Лотарингия были когда-то в Германии. Даже по тому, как звучат их названия, это понятно, это истинная правда.Можно представить себе какое-нибудь развитие событий, при котором они возьмут и вернутся обратно в Германию? В некоей исторической перспективе. Я считаю, можно.Разве что кто-то действительно собирается построить мир, который живет на основе гуманизма и процветания единым человеческим общежитием? Увы. Что-то не видно этого. Даже Евросоюзика несчастного, и того уже, считай, нет. А раз так — берегите Эльзас и Лотарингию: в прямом и переносном смысле.* Организация, признана экстремистской в России

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Анна Черкасова

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