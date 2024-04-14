Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны - 14.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240414/1054499852.html
Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны
Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны - 14.04.2024 Украина.ру
Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны
Чтобы в Европе стало лучше — Евросоюза должно стать меньше. России же важно избежать лоботомии во время СВО на Украине.
2024-04-14T12:17
2024-04-14T12:17
интервью
россия
украина
ес
польша
румыния
выборы
одесса
киев
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102880/85/1028808510_252:21:640:239_1920x0_80_0_0_acae6985e68a8302183951f7c636a966.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.— Владимир Константинович, к 120-летию Антанты главы МИД Франции и Британии опубликовали материал в газете The Telegraph о "проблеске новой Антанты", призванной "победить Россию". Зачем Евросоюз подчёркивает настроенность на конфликт с нами?— Страны Европы столько раз изощренно переформатировались и объединялись в разных конфигурациях для того, чтобы каким-то образом победить друг друга... Они длительное время занимались подобными вещами. При этом тот или иной блок обычно не держался долго.Традиционное состояние Англии и Франции было "воюем!". Даже если эти страны объединялись, то делали это против кого-то. А дальше опять вступали в привычное состояние военных действий.Если говорить про Антанту, изначально сформировался двусторонний англо-французский союз. (Международные объединения прошлого были, как правило, многосторонними, состояли из двух и более членов.) Потом они втянули в свой союз Россию, и сбылась их заветная мечта: они пошли на мир друг с другом, при этом стравили Берлин и Москву.Вообще, что касается европейских военно-политических союзов — это довольно мерзкая, чаще всего кровавая история. В большинстве своем она предполагает наживу одних и разорение других. Только огонь, кровь, золото — желание урвать кусок пожирнее. Сегодняшние европейские взаимоотношения также построены на временном понимании и сиюминутных интересах государств ЕС. В этом нет ни дружбы, ни гармонии, ничего человеческого.Владимир Путин ярко высказался по поводу того, что же это такое на самом деле. Он назвал [такие союзы] "балом вампиров". Есть хороший, юмористический и отчасти страшный фильм под названием “Бал вампиров”. ["Бал вампиров", 1967 года — первый цветной фильм режиссёра Романа Полански в жанре комедийного хоррора.]Над "балом вампиров" можно и посмеяться, но только в том случае, когда эти "вампиры" не подступают к тебе в реальности. Такая аналогия мне пришла в голову по поводу 120-летия Антанты и высказываний ее основателей.— Выборы в Европейский парламент должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Какие конкретно силы и люди должны прийти к власти в Европе, чтобы ситуация там изменилась в лучшую сторону?— Я не предвижу никакого изменения в лучшую сторону. Есть один интересный парадокс. Люди, которые придут в Европарламент или к руководству в ЕС, должны были бы уменьшить значение Евросоюза — если хотят жить дальше, сохраниться как нечто, играющее роль в мировом пространстве.Чтобы в Европе стало лучше — Евросоюза должно стать меньше, а к власти должны прийти евроскептики. Они, кстати, правы. Евросоюз окончательно лишил сильные национальные государства их собственной истории, валюты, промышленности.У ЕС и его государств была своя, прекрасная, пускай кровавая, но иногда и великая, с подвигами, история. В ней всегда было что-то мефистофельское, но в этом была жизнь, кровь, плоть, золото, войны. Это волшебным образом выковывало людей, давало в период замирения им высоты духа. Это дало возможность сформировать диалектику и философию, которая по сей день худо-бедно объясняет, как мы живем, как устроен мир.На кровавых развалинах в период Возрождения внезапно появился Леонардо да Винчи, Рафаэль. Тогда же зародилась великая европейская литература. Возьмите книгу, например, Агаты Кристи 50-го года и почитайте, как выглядела старая Англия или старая Европа.На что все это променяли? Войны, как говорится, не жалко — если бы военных действий стало меньше. Но их меньше не стало. А вот самостоятельность, человеческая страсть, европейская, подчас кровавая, подлинность стали исчезать. Их заменили манной кашей.На что европейцы променяли свой суверенитет? На возможность переезжать через границу по Шенгену? Открыли все двери и калитки, и хлынула гигантская волна миграции. Англия отцепилась от Евросоюза вовремя, потому считает, что выше этого, и думает, что вместе с США как-нибудь дистанцируется от этого гниющего болота. Но все равно англичане сегодня, чтобы узнать, что такое старая добрая Англия, едут в Австралию, которой африканские беженцы на своих бумажных лодках не достигают.Даже у фунтов, франков, марок была своя история. А что есть у безликого евро, кроме факта золоченой кругляшки?Теперь все продано, предано и растоптано. Вас [европейцев] стригут под одну гребенку, никто не высовывается. Даже если вас что-то не устраивает, вы обсуждаете это только на кухне. У вас свободы меньше, чем у советских людей, над которыми вы так много смеялись — мол они говорят правду только на кухне. А вы где говорите правду сейчас, уважаемые европейцы?Великий европейский гуманизм, который родился из кровавых войн — даже его сейчас нет. Евроскептиков Евросоюз путем нехитрых комбинаций убедил в том, что национальные интересы — это нацизм; что их подлинное желание быть немцами, французами, англичанами — это что-то недостойное.— Как сделать, чтобы Европе стало лучше?— У Ленина была цитата: “Чтобы объединиться, надо сначала размежеваться”. Так и Европе придется развалиться для того, чтобы измениться. Потому что объединение в Евросоюз под эгидой США нивелирует ценности и разрывает основы, на которых Европа самостоятельно стояла.Напомню, что Германия несколько лет тому назад даже не думала, что соберется снова воевать с Россией. Мы организовали мощнейшую структуру, которая позволяла Германии получать дешевое российское сырье взамен на немецкие технологии. Шел торговый обмен. Немцы работали у нас в корпорациях, а русские покупали футбольные клубы Германии.Мы стали чуть ли не друзьями, хотя такое редко случается в политике и государственной жизни. Кого это не устраивало? Что заставило Германию и Россию внезапно преобразиться?Россия, понятно, решает свои экзистенциальные задачи. Но совершенно неясно, ради чего все отношения [с РФ] рушит Германия — уничтожает все, на чем немцы держались послевоенные годы.К чему я веду. Если в Евросоюз вместо всевозможных “Урсул” к власти придут политики, которые хотя бы задумываются о вышесказанном и их не закроют в тюрьмах и сумасшедших домах — им придется отвечать на все эти вопросы. Тогда, возможно, в ЕС станет лучше, он приблизится к Европе немецкой философии, итальянского искусства эпохи Возрождения и так далее.Но это, как мне кажется, вряд ли произойдет в обозримой перспективе и без серьезных катаклизмов.— Какие силы могут скорректировать политическую риторику ЕС в сторону мира с Россией?— Корректировка может быть. Возможно, привычка Европы к удобствам, комфорту, испуг перед жизнью в реальности или перед войной на уничтожение как-то изменит риторику ЕС. Возможно, силы, которые понимают, в какую бездну катится мир, нарисуют перед миллионами бюргеров надвигающуюся опасность, которая пока что им не ясна.Ведь европейцы думают: где-то там Украина, что-то там происходит, надо куда-то давать деньги. Европа всегда воспринималась как зона комфорта. Если это будет разрушаться, граждане, наверняка, что-то и предпримут.Плохо, конечно, когда на большие и важные перемены человек идёт не из высоты духа, а глядя на витрину колбасного магазина, где продукции становится меньше и она дорожает. Пришел, а колбасы уже нет — ее купил ловкий мигрант.В Европе также есть силы и партии, которые не хотят жить по клише, где есть зеленая энергетика, ЛГБТ* и другое, что им “втюхивают” демократы. Может они все-таки убедят людей.Но я все равно, считаю, это не заменит былых европейских достижений на мировой арене (если говорить про силы, которые могут спасти Европу). Плохо так говорить, но, я считаю, кроме большой беды ничего не заставит Европу [изменить политическую риторику ЕС в сторону мира с Россией].Вспомните, мы надеялись, что Европа одумается, что европейцы не перестанут покупать у нас дешевый газ. А их заставили покупать дорогой!Наши теоретики говорили, мол, Европа сейчас померзнет зиму и вернется к нам, скажет: “Ладно, русские, давайте торговать”. А нет! Они говорят, что, дескать, зима была теплая, много газа не нужно было — как-то обошлось в этот раз. Европейцев держат в железных лапах.— НАТО накаляет ситуацию в Польше и Румынии. Однако у этих стран есть свои исторические интересы на Украине. Можем ли мы, используя амбиции Бухареста и Варшавы, договориться о разделе украинской территории с ним? Или война неизбежна?— Не хотел бы я ни воевать, ни договариваться. Но если не будет другого выхода, так называемые остатки Украины еще можно как-то исторически пришпандорить к соседним территориям и, прищурившись, заявить: “Когда-то эта часть действительно не принадлежала Украине. И вообще никакой Украины не было”. Это один разговор.При том, что в это время Россия под любым флагом и лозунгом контролирует большую часть Украины, в широком плане управляет Малороссией — не только те земли, которые мы уже присоединили. За Одессу, Николаев, Сумы, Харьков битва продолжается. Если исходить из простейшего, из ограничения попыток обстрелять Россию с территории Украины ракетами, становится понятно, докуда нужно продвигать свое влияние.Сейчас идут разговоры — надо ли присоединять эти территории. Из серии, что Абхазия и Южная Осетия не являются частью России. И с ними у нас редко возникают какие-то проблемы. Но это и близко не та ситуация, которая сейчас складывается между Россией и Западом.И есть ещё одно, не столь вещественное, но важное: мы что, лоботомию себе сделаем? И забудем историю России? Вычеркнем из учебников, что “Киев — мать городов русских”? Хоть по душе, хоть прагматически мы не можем взять и выбросить этот факт. И потому, что это лозунг, и потому, что это подлетное время [ракет к России].От этого зависит наше будущее. Мы не можем допустить, чтобы по таким артериям этот распад проникал в нашу страну.Конечно, против России развернули гигантскую операцию. Да, мы сами много где “нахомутали” с Украиной. Но былые ошибки — не повод взять и отступить от своих целей.Иностранный пример в подкрепление: в ходе исторического развития такие прекрасные французские земли, как Эльзас и Лотарингия были когда-то в Германии. Даже по тому, как звучат их названия, это понятно, это истинная правда.Можно представить себе какое-нибудь развитие событий, при котором они возьмут и вернутся обратно в Германию? В некоей исторической перспективе. Я считаю, можно.Разве что кто-то действительно собирается построить мир, который живет на основе гуманизма и процветания единым человеческим общежитием? Увы. Что-то не видно этого. Даже Евросоюзика несчастного, и того уже, считай, нет. А раз так — берегите Эльзас и Лотарингию: в прямом и переносном смысле.* Организация, признана экстремистской в России
https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html
https://ukraina.ru/20240412/1054460660.html
https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html
https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html
россия
украина
польша
румыния
одесса
киев
германия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102880/85/1028808510_192:0:704:384_1920x0_80_0_0_f1eff2a603a830bccabb4bf49bdf5973.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, ес, польша, румыния, выборы, одесса, киев, германия, франция, война, сво
Интервью, Россия, Украина, ЕС, Польша, Румыния, выборы, Одесса, Киев, Германия, Франция, война, СВО

Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны

12:17 14.04.2024
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чтобы в Европе стало лучше — Евросоюза должно стать меньше. России же важно избежать лоботомии во время СВО на Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
— Владимир Константинович, к 120-летию Антанты главы МИД Франции и Британии опубликовали материал в газете The Telegraph о "проблеске новой Антанты", призванной "победить Россию". Зачем Евросоюз подчёркивает настроенность на конфликт с нами?
— Страны Европы столько раз изощренно переформатировались и объединялись в разных конфигурациях для того, чтобы каким-то образом победить друг друга... Они длительное время занимались подобными вещами. При этом тот или иной блок обычно не держался долго.
Традиционное состояние Англии и Франции было "воюем!". Даже если эти страны объединялись, то делали это против кого-то. А дальше опять вступали в привычное состояние военных действий.
Если говорить про Антанту, изначально сформировался двусторонний англо-французский союз. (Международные объединения прошлого были, как правило, многосторонними, состояли из двух и более членов.) Потом они втянули в свой союз Россию, и сбылась их заветная мечта: они пошли на мир друг с другом, при этом стравили Берлин и Москву.
Вообще, что касается европейских военно-политических союзов — это довольно мерзкая, чаще всего кровавая история. В большинстве своем она предполагает наживу одних и разорение других. Только огонь, кровь, золото — желание урвать кусок пожирнее. Сегодняшние европейские взаимоотношения также построены на временном понимании и сиюминутных интересах государств ЕС. В этом нет ни дружбы, ни гармонии, ничего человеческого.
Владимир Путин ярко высказался по поводу того, что же это такое на самом деле. Он назвал [такие союзы] "балом вампиров". Есть хороший, юмористический и отчасти страшный фильм под названием “Бал вампиров”. ["Бал вампиров", 1967 года — первый цветной фильм режиссёра Романа Полански в жанре комедийного хоррора.]
Над "балом вампиров" можно и посмеяться, но только в том случае, когда эти "вампиры" не подступают к тебе в реальности. Такая аналогия мне пришла в голову по поводу 120-летия Антанты и высказываний ее основателей.
Видеомост Москва - Киев в агентстве РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля 2021, 14:03
Владимир Мамонтов: кто онГенеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда»
— Выборы в Европейский парламент должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Какие конкретно силы и люди должны прийти к власти в Европе, чтобы ситуация там изменилась в лучшую сторону?
— Я не предвижу никакого изменения в лучшую сторону. Есть один интересный парадокс. Люди, которые придут в Европарламент или к руководству в ЕС, должны были бы уменьшить значение Евросоюза — если хотят жить дальше, сохраниться как нечто, играющее роль в мировом пространстве.
Чтобы в Европе стало лучше — Евросоюза должно стать меньше, а к власти должны прийти евроскептики. Они, кстати, правы. Евросоюз окончательно лишил сильные национальные государства их собственной истории, валюты, промышленности.
У ЕС и его государств была своя, прекрасная, пускай кровавая, но иногда и великая, с подвигами, история. В ней всегда было что-то мефистофельское, но в этом была жизнь, кровь, плоть, золото, войны. Это волшебным образом выковывало людей, давало в период замирения им высоты духа. Это дало возможность сформировать диалектику и философию, которая по сей день худо-бедно объясняет, как мы живем, как устроен мир.
На кровавых развалинах в период Возрождения внезапно появился Леонардо да Винчи, Рафаэль. Тогда же зародилась великая европейская литература. Возьмите книгу, например, Агаты Кристи 50-го года и почитайте, как выглядела старая Англия или старая Европа.
На что все это променяли? Войны, как говорится, не жалко — если бы военных действий стало меньше. Но их меньше не стало. А вот самостоятельность, человеческая страсть, европейская, подчас кровавая, подлинность стали исчезать. Их заменили манной кашей.
На что европейцы променяли свой суверенитет? На возможность переезжать через границу по Шенгену? Открыли все двери и калитки, и хлынула гигантская волна миграции. Англия отцепилась от Евросоюза вовремя, потому считает, что выше этого, и думает, что вместе с США как-нибудь дистанцируется от этого гниющего болота. Но все равно англичане сегодня, чтобы узнать, что такое старая добрая Англия, едут в Австралию, которой африканские беженцы на своих бумажных лодках не достигают.
Даже у фунтов, франков, марок была своя история. А что есть у безликого евро, кроме факта золоченой кругляшки?
Теперь все продано, предано и растоптано. Вас [европейцев] стригут под одну гребенку, никто не высовывается. Даже если вас что-то не устраивает, вы обсуждаете это только на кухне. У вас свободы меньше, чем у советских людей, над которыми вы так много смеялись — мол они говорят правду только на кухне. А вы где говорите правду сейчас, уважаемые европейцы?
Великий европейский гуманизм, который родился из кровавых войн — даже его сейчас нет. Евроскептиков Евросоюз путем нехитрых комбинаций убедил в том, что национальные интересы — это нацизм; что их подлинное желание быть немцами, французами, англичанами — это что-то недостойное.
Дмитрий Краснов интервью
12 апреля, 07:41
Дмитрий Краснов: Россия получила урок, когда поверила в лапочку Зеленского и угодила в лапы НАТО "Пятнадцать человек на сундук мертвеца". Пока джентльмены удачи из Евросоюза делят наследство предшественников, России не стоит питать иллюзий на счет "пророссийской настроенности" Словакии. Нам уже хватило лапочки Зеленского
— Как сделать, чтобы Европе стало лучше?
— У Ленина была цитата: “Чтобы объединиться, надо сначала размежеваться”. Так и Европе придется развалиться для того, чтобы измениться. Потому что объединение в Евросоюз под эгидой США нивелирует ценности и разрывает основы, на которых Европа самостоятельно стояла.
Напомню, что Германия несколько лет тому назад даже не думала, что соберется снова воевать с Россией. Мы организовали мощнейшую структуру, которая позволяла Германии получать дешевое российское сырье взамен на немецкие технологии. Шел торговый обмен. Немцы работали у нас в корпорациях, а русские покупали футбольные клубы Германии.
Мы стали чуть ли не друзьями, хотя такое редко случается в политике и государственной жизни. Кого это не устраивало? Что заставило Германию и Россию внезапно преобразиться?
Россия, понятно, решает свои экзистенциальные задачи. Но совершенно неясно, ради чего все отношения [с РФ] рушит Германия — уничтожает все, на чем немцы держались послевоенные годы.
К чему я веду. Если в Евросоюз вместо всевозможных “Урсул” к власти придут политики, которые хотя бы задумываются о вышесказанном и их не закроют в тюрьмах и сумасшедших домах — им придется отвечать на все эти вопросы. Тогда, возможно, в ЕС станет лучше, он приблизится к Европе немецкой философии, итальянского искусства эпохи Возрождения и так далее.
Но это, как мне кажется, вряд ли произойдет в обозримой перспективе и без серьезных катаклизмов.
— Какие силы могут скорректировать политическую риторику ЕС в сторону мира с Россией?
— Корректировка может быть. Возможно, привычка Европы к удобствам, комфорту, испуг перед жизнью в реальности или перед войной на уничтожение как-то изменит риторику ЕС. Возможно, силы, которые понимают, в какую бездну катится мир, нарисуют перед миллионами бюргеров надвигающуюся опасность, которая пока что им не ясна.
Ведь европейцы думают: где-то там Украина, что-то там происходит, надо куда-то давать деньги. Европа всегда воспринималась как зона комфорта. Если это будет разрушаться, граждане, наверняка, что-то и предпримут.
Плохо, конечно, когда на большие и важные перемены человек идёт не из высоты духа, а глядя на витрину колбасного магазина, где продукции становится меньше и она дорожает. Пришел, а колбасы уже нет — ее купил ловкий мигрант.
В Европе также есть силы и партии, которые не хотят жить по клише, где есть зеленая энергетика, ЛГБТ* и другое, что им “втюхивают” демократы. Может они все-таки убедят людей.
Но я все равно, считаю, это не заменит былых европейских достижений на мировой арене (если говорить про силы, которые могут спасти Европу). Плохо так говорить, но, я считаю, кроме большой беды ничего не заставит Европу [изменить политическую риторику ЕС в сторону мира с Россией].
Вспомните, мы надеялись, что Европа одумается, что европейцы не перестанут покупать у нас дешевый газ. А их заставили покупать дорогой!
Наши теоретики говорили, мол, Европа сейчас померзнет зиму и вернется к нам, скажет: “Ладно, русские, давайте торговать”. А нет! Они говорят, что, дескать, зима была теплая, много газа не нужно было — как-то обошлось в этот раз. Европейцев держат в железных лапах.
Евгений Ющук интервью
11 апреля, 04:55
Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого, кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсыЕвросоюз может начать разваливаться на крупные национальные образования в виде условных Германии, Франции, которые перестанут ориентироваться на США. У них появится потребность альянса с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
— НАТО накаляет ситуацию в Польше и Румынии. Однако у этих стран есть свои исторические интересы на Украине. Можем ли мы, используя амбиции Бухареста и Варшавы, договориться о разделе украинской территории с ним? Или война неизбежна?
— Не хотел бы я ни воевать, ни договариваться. Но если не будет другого выхода, так называемые остатки Украины еще можно как-то исторически пришпандорить к соседним территориям и, прищурившись, заявить: “Когда-то эта часть действительно не принадлежала Украине. И вообще никакой Украины не было”. Это один разговор.
При том, что в это время Россия под любым флагом и лозунгом контролирует большую часть Украины, в широком плане управляет Малороссией — не только те земли, которые мы уже присоединили. За Одессу, Николаев, Сумы, Харьков битва продолжается. Если исходить из простейшего, из ограничения попыток обстрелять Россию с территории Украины ракетами, становится понятно, докуда нужно продвигать свое влияние.
Сейчас идут разговоры — надо ли присоединять эти территории. Из серии, что Абхазия и Южная Осетия не являются частью России. И с ними у нас редко возникают какие-то проблемы. Но это и близко не та ситуация, которая сейчас складывается между Россией и Западом.
И есть ещё одно, не столь вещественное, но важное: мы что, лоботомию себе сделаем? И забудем историю России? Вычеркнем из учебников, что “Киев — мать городов русских”? Хоть по душе, хоть прагматически мы не можем взять и выбросить этот факт. И потому, что это лозунг, и потому, что это подлетное время [ракет к России].
От этого зависит наше будущее. Мы не можем допустить, чтобы по таким артериям этот распад проникал в нашу страну.
Конечно, против России развернули гигантскую операцию. Да, мы сами много где “нахомутали” с Украиной. Но былые ошибки — не повод взять и отступить от своих целей.
Иностранный пример в подкрепление: в ходе исторического развития такие прекрасные французские земли, как Эльзас и Лотарингия были когда-то в Германии. Даже по тому, как звучат их названия, это понятно, это истинная правда.
Можно представить себе какое-нибудь развитие событий, при котором они возьмут и вернутся обратно в Германию? В некоей исторической перспективе. Я считаю, можно.
Драгана Трифкович
8 апреля, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
Разве что кто-то действительно собирается построить мир, который живет на основе гуманизма и процветания единым человеческим общежитием? Увы. Что-то не видно этого. Даже Евросоюзика несчастного, и того уже, считай, нет. А раз так — берегите Эльзас и Лотарингию: в прямом и переносном смысле.
* Организация, признана экстремистской в России
 
ИнтервьюРоссияУкраинаЕСПольшаРумыниявыборыОдессаКиевГерманияФранциявойнаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
13:02В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель
12:40Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
12:20Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
12:17Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны
12:16К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту
12:13"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский
12:05Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции
12:01Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области
12:00Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО
11:55Политолог рассказал, какой важный план против России США поручили реализовать Румынии
11:47"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада
11:23"Вокруг Булгакова": Берлиоз и Авербах
11:15Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене
10:44В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ
10:44"Потихоньку накаляют атмосферу": сербский аналитик рассказала, готовы ли на Западе воевать с Россией
10:13Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят
09:47Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреля
09:37Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем
08:13Последний бой УПА*
Лента новостейМолния