Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции - 14.04.2024 Украина.ру
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Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции
Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции - 14.04.2024 Украина.ру
Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал проект закона, который ужесточает государственный контроль РФ в сфере миграции
2024-04-14T12:05
2024-04-14T12:05
новости
россия
ростислав ищенко
законопроект
миграция
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По его словам, закон предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с миграцией."И более жесткий контроль, и поголовную дактилоскопию на границе, и универсализацию выдачи документов. Я не могу сказать, что это полноценное решение проблемы, но в любом случае это шаг в правильном направлении. Дело в том, что весь этот комплекс мер привлекает сразу несколько ведомств. Поэтому пребывание мигранта в России за счет дачи взятки одному должностному лицу уже будет сложнее. Таким образом, удар наносится не только по миграционному потоку, но и по российской коррупции в этом вопросе", - пояснил Ищенко.Он предположил, что это не последнее решение в части ужесточения миграционной политики.Ранее МВД РФ внесло в правительство проект закона, который ужесточает государственный контроль в сфере миграции. В частности, документ устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, а также создание цифрового профиля иностранца.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном читайте на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростислав ищенко, законопроект, миграция
Новости, Россия, Ростислав Ищенко, законопроект, миграция

Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции

12:05 14.04.2024
 
© Владимир ТрефиловРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко
© Владимир Трефилов
Читать в
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал проект закона, который ужесточает государственный контроль РФ в сфере миграции
По его словам, закон предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с миграцией.
"И более жесткий контроль, и поголовную дактилоскопию на границе, и универсализацию выдачи документов. Я не могу сказать, что это полноценное решение проблемы, но в любом случае это шаг в правильном направлении. Дело в том, что весь этот комплекс мер привлекает сразу несколько ведомств. Поэтому пребывание мигранта в России за счет дачи взятки одному должностному лицу уже будет сложнее. Таким образом, удар наносится не только по миграционному потоку, но и по российской коррупции в этом вопросе", - пояснил Ищенко.
Он предположил, что это не последнее решение в части ужесточения миграционной политики.
"Пока эти предложенные меры нельзя считать полноценными, потому что есть нерешенные вопросы в части двусторонних связей Москвы со среднеазиатскими республиками, которые придется подводить под российское законодательство", - указал обозреватель.
Ранее МВД РФ внесло в правительство проект закона, который ужесточает государственный контроль в сфере миграции.
В частности, документ устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, а также создание цифрового профиля иностранца.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРостислав Ищенкозаконопроектмиграция
 
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