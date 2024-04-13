Эдвард Чесноков: Чтобы построить справедливый мир, России нужно побить "дворового гопника" на Украине - 13.04.2024 Украина.ру
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Эдвард Чесноков: Чтобы построить справедливый мир, России нужно побить "дворового гопника" на Украине
Эдвард Чесноков: Чтобы построить справедливый мир, России нужно побить "дворового гопника" на Украине - 13.04.2024 Украина.ру
Эдвард Чесноков: Чтобы построить справедливый мир, России нужно побить "дворового гопника" на Украине
Страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не означает прямое вступление Альянса в конфликт
2024-04-13T06:39
2024-04-13T06:39
интервью
украина
россия
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
саакашвили
нато
запорожская аэс
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Заказчики ударов по Запорожской АЭС сидят за океаном, чем хуже Европе, тем лучше для них. Там межвидовая конкуренция разных западных сил, считает журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Эдвард, каковы реальные цели такой миссии на Украине?- Причина понятна – получить легитимную возможность присутствия на Украине через заключение тех или иных договорённостей, например, о военном сотрудничестве с украинским режимом.Это выгодно киевскому режиму, потому что вступление в НАТО — это главнейшая цель, хотя сами руководители НАТО говорят, что принять Украину они могут, но только после завершения нынешнего конфликта.Но если миссия НАТО появится на Украине как легальная организация, то это может поменять положение вещей. Уже имеются случаи многочисленных провокаций, организованных с позволения британо-американских спецслужб. Например, регулярные удары по Запорожской АЭС беспилотниками.Отсюда вопрос, кто может поручиться, что какая-нибудь ракета или дрон не упадут в расположение натовской миссии. Украина скажет, что это российская ракета, потребует еще больше ПВО, вмешательство НАТО. Есть легитимный повод х натовских офицеров открыто убивают. И кто может поручиться, что это ракета украинской и не будет? Это последняя ставка на дальнейшую эскалацию и попытка вовлечь НАТО в конфликт на Украине.- Понятно, что Украину уже не волнует судьба собственных граждан, но Европе после атак Запорожской АЭС следовало бы обеспокоиться.- Заказчики сидят за океаном, чем хуже Европе, тем лучше для них. Там межвидовая конкуренция разных западных сил. Нацистские выкормыши ведут себя как дворовой гопник. Он говорит, дай мне копеечку, потом дай пять копеек, потом перепиши на меня свою квартиру. Все это происходит потому, что этому криминальному элементу позволяют так делать его западные хозяева.С другой стороны, русские люди — это чрезвычайно добрые люди. Если они нас ненавидят, то мы их жалеем. Но всему есть предел. Денацификационные удары российского высокоточного оружия по украинским энергосистемам гораздо ощутимее, чем год назад. В Харькове, втором по величине городе и мощнейшем центре оборонной промышленности, постоянные перебои с электричеством.- Поговорим о Молдавии. Глава Гагаузии сообщила, что автономия заявит о своей независимости, если власти Молдавии пойдут на объединение с Румынией. Несколько дней назад Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным. После подобного демарша на эту маленькую автономию обрушится еще большее давление. К чему это может привести?- При всей нашей симпатии к Гагаузии говорить о реальной независимости этого региона в случае дальнейшего усиления давления официального Кишинева сложно. Для независимости нужно плечо, на которое можно опереться.В случае Приднестровья там дислоцирован небольшой, но хорошо защищенный российский контингент, который и выступает гарантом мира в ПМР. Но в Гагаузии ничего такого нет, и Молдавия при худшем раскладе может залить Гагаузию кровью.Похожие истории случались при раннем Саакашвили, когда он де-факто ликвидировал автономию Аджарии. Единственная возможность, это если российские силы дойдут по суше до Приднестровья и снимут проблему непризнанности и серозонистого существования. Но пока говорить о таком сценарии нельзя.- Недавно и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что готов принять решение о независимости РС в случае продолжения давления на республику со стороны иностранных участников. Каковы шансы на новый конфликт в регионе?- Надо понимать, что прежние сербские образования на обломках бывшей Югославии были не то, чтобы преданы, поскольку тогдашняя Сербия Слободана Милошевича имела немного возможностей для поддержки своих соотечественников. Но для реального провозглашения независимости нужны ресурсы, нужна вооруженная поддержка. Не помню, чтобы независимость провозглашалась без наличия силового ресурса.Республика Сербска не имеет выхода к морю, непонятно, как ее защитить и поддержать. Пока что, как и в случае с заявлениями лидеров Гагаузии, это больше похоже на игру на нервах. НАТО может ввести туда войска под любым предлогом, скажут, много углеродного следа, давайте, лягушат и птичек спасать.- Главный вопрос в том, что и Африка, и Сирия, и Балканы, все возлагают огромные надежды на Россию. Не переоценивают ли они наше влияние в мире?- Россия может оказать дипломатическую поддержку, например, в Совбезе ООН при голосовании за те или иные резолюции. Но построение более справедливого мира зависит от результатов СВО. Тогда Россия сможет высвободить ресурсы и оказать помощь тем, о ком мы говорили.
https://ukraina.ru/20240410/1054431307.html
https://ukraina.ru/20240412/1054479704.html
https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, саакашвили, нато, запорожская аэс
Интервью, Украина, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Саакашвили, НАТО, Запорожская АЭС

Эдвард Чесноков: Чтобы построить справедливый мир, России нужно побить "дворового гопника" на Украине

06:39 13.04.2024
 
© Украина.руЭдвард Чесноков
Эдвард Чесноков - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Украина.ру
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не означает прямое вступление Альянса в конфликт
Заказчики ударов по Запорожской АЭС сидят за океаном, чем хуже Европе, тем лучше для них. Там межвидовая конкуренция разных западных сил, считает журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Эдвард, каковы реальные цели такой миссии на Украине?
- Причина понятна – получить легитимную возможность присутствия на Украине через заключение тех или иных договорённостей, например, о военном сотрудничестве с украинским режимом.
Это выгодно киевскому режиму, потому что вступление в НАТО — это главнейшая цель, хотя сами руководители НАТО говорят, что принять Украину они могут, но только после завершения нынешнего конфликта.
Но если миссия НАТО появится на Украине как легальная организация, то это может поменять положение вещей. Уже имеются случаи многочисленных провокаций, организованных с позволения британо-американских спецслужб. Например, регулярные удары по Запорожской АЭС беспилотниками.
Отсюда вопрос, кто может поручиться, что какая-нибудь ракета или дрон не упадут в расположение натовской миссии. Украина скажет, что это российская ракета, потребует еще больше ПВО, вмешательство НАТО. Есть легитимный повод х натовских офицеров открыто убивают. И кто может поручиться, что это ракета украинской и не будет? Это последняя ставка на дальнейшую эскалацию и попытка вовлечь НАТО в конфликт на Украине.
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
10 апреля, 18:51
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
- Понятно, что Украину уже не волнует судьба собственных граждан, но Европе после атак Запорожской АЭС следовало бы обеспокоиться.
- Заказчики сидят за океаном, чем хуже Европе, тем лучше для них. Там межвидовая конкуренция разных западных сил. Нацистские выкормыши ведут себя как дворовой гопник. Он говорит, дай мне копеечку, потом дай пять копеек, потом перепиши на меня свою квартиру. Все это происходит потому, что этому криминальному элементу позволяют так делать его западные хозяева.
С другой стороны, русские люди — это чрезвычайно добрые люди. Если они нас ненавидят, то мы их жалеем. Но всему есть предел. Денацификационные удары российского высокоточного оружия по украинским энергосистемам гораздо ощутимее, чем год назад. В Харькове, втором по величине городе и мощнейшем центре оборонной промышленности, постоянные перебои с электричеством.
- Поговорим о Молдавии. Глава Гагаузии сообщила, что автономия заявит о своей независимости, если власти Молдавии пойдут на объединение с Румынией. Несколько дней назад Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным. После подобного демарша на эту маленькую автономию обрушится еще большее давление. К чему это может привести?
- При всей нашей симпатии к Гагаузии говорить о реальной независимости этого региона в случае дальнейшего усиления давления официального Кишинева сложно. Для независимости нужно плечо, на которое можно опереться.
В случае Приднестровья там дислоцирован небольшой, но хорошо защищенный российский контингент, который и выступает гарантом мира в ПМР. Но в Гагаузии ничего такого нет, и Молдавия при худшем раскладе может залить Гагаузию кровью.
Похожие истории случались при раннем Саакашвили, когда он де-факто ликвидировал автономию Аджарии. Единственная возможность, это если российские силы дойдут по суше до Приднестровья и снимут проблему непризнанности и серозонистого существования. Но пока говорить о таком сценарии нельзя.
Путин и Зеленский
Вчера, 18:14
Вернуться к "Стамбулу". Почему Путин предлагает Украине выйти из тупика Президент РФ Владимир Путин открывает для Украины возможность достойно выйти из тупика, в котором она оказалась. Воспользуется ли она этим шансом, зависит от главы государства Владимира Зеленского, терпящего неудачи на фронте
- Недавно и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что готов принять решение о независимости РС в случае продолжения давления на республику со стороны иностранных участников. Каковы шансы на новый конфликт в регионе?
- Надо понимать, что прежние сербские образования на обломках бывшей Югославии были не то, чтобы преданы, поскольку тогдашняя Сербия Слободана Милошевича имела немного возможностей для поддержки своих соотечественников. Но для реального провозглашения независимости нужны ресурсы, нужна вооруженная поддержка. Не помню, чтобы независимость провозглашалась без наличия силового ресурса.
Республика Сербска не имеет выхода к морю, непонятно, как ее защитить и поддержать. Пока что, как и в случае с заявлениями лидеров Гагаузии, это больше похоже на игру на нервах. НАТО может ввести туда войска под любым предлогом, скажут, много углеродного следа, давайте, лягушат и птичек спасать.
Встреча президентов России и Белоруссии
Вчера, 11:12
"Мирные" планы на пороге победы РоссииПрактически одновременно с публикацией мирного плана Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко в ходе переговоров с Путиным
- Главный вопрос в том, что и Африка, и Сирия, и Балканы, все возлагают огромные надежды на Россию. Не переоценивают ли они наше влияние в мире?
- Россия может оказать дипломатическую поддержку, например, в Совбезе ООН при голосовании за те или иные резолюции. Но построение более справедливого мира зависит от результатов СВО. Тогда Россия сможет высвободить ресурсы и оказать помощь тем, о ком мы говорили.
 
ИнтервьюУкраинаРоссияГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПутинСаакашвилиНАТОЗапорожская АЭС
 
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