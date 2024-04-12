Украина подала в суд на журналистку за сюжет о биолабораториях Пентагона - 12.04.2024 Украина.ру
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Украина подала в суд на журналистку за сюжет о биолабораториях Пентагона
Украина подала в суд на журналистку за сюжет о биолабораториях Пентагона - 12.04.2024 Украина.ру
Украина подала в суд на журналистку за сюжет о биолабораториях Пентагона
Украина решила судить российскую телеведущую крымского канала "Миллет", которая рассказала о биолабораториях Пентагона на Украине. Об этом сообщило украинское "представительство президента Украины в АР Крым"
2024-04-12T17:24
2024-04-12T17:24
новости
украина
россия
крым
пентагон
биолаборатории
биологическое оружие
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В отношении ведущей авторской программы на крымском телеканале "Миллет" прокуратура подала в суд обвинительный акт. Сотрудники прокуратуры не согласилась с её словами о подготовке Пентагоном биолабораторий на территории Украины.Следователям также не понравились высказывания журналистки о том, что "Крым вернулся в родную гавань, домой". Сюжет о биолабораториях и констатацию фактов украинские правоохранители оценили как коллаборационизм и оправдывание агрессии. По соответствующим статьям УК Украины возбудили уголовное дело.На Украине ей пригрозили лишением свободы сроком до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет и с конфискацией имущества.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, крым, пентагон, биолаборатории, биологическое оружие
Новости, Украина, Россия, Крым, Пентагон, биолаборатории, биологическое оружие

Украина подала в суд на журналистку за сюжет о биолабораториях Пентагона

17:24 12.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российской полевой биолаборатории в Италии
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Украина решила судить российскую телеведущую крымского канала "Миллет", которая рассказала о биолабораториях Пентагона на Украине. Об этом сообщило украинское "представительство президента Украины в АР Крым"
В отношении ведущей авторской программы на крымском телеканале "Миллет" прокуратура подала в суд обвинительный акт. Сотрудники прокуратуры не согласилась с её словами о подготовке Пентагоном биолабораторий на территории Украины.
Следователям также не понравились высказывания журналистки о том, что "Крым вернулся в родную гавань, домой".
Сюжет о биолабораториях и констатацию фактов украинские правоохранители оценили как коллаборационизм и оправдывание агрессии. По соответствующим статьям УК Украины возбудили уголовное дело.
На Украине ей пригрозили лишением свободы сроком до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет и с конфискацией имущества.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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