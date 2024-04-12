https://ukraina.ru/20240412/1054473584.html

Запад не знает, что делать с Украиной. Готов ли он к тому, что ей придётся поступиться территориями?

Запад не знает, что делать с Украиной. Готов ли он к тому, что ей придётся поступиться территориями? - 12.04.2024 Украина.ру

Запад не знает, что делать с Украиной. Готов ли он к тому, что ей придётся поступиться территориями?

Турецкое издание Evrensel опубликовало контуры мирных договоренностей, которые формально не устраивает ни Владимира Зеленского, ни ястребиное крыло в США. Однако к его пунктам так или иначе склоняются влиятельные лидеры Глобального Юга, внимательно изучающие китайские дипломатические инициативы.

2024-04-12T15:25

2024-04-12T15:25

2024-04-12T15:26

эксклюзив

турция

италия

китай

переговоры

швейцария

йенс столтенберг

украина

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050033026_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_651e110b69f9376e640f85fcae58476f.jpg

Главной интригой остаются конкретно обозначенные и оформленные параметры возможного торга:"Издающаяся в Италии газета La Repubblica на прошлой неделе без указания на какой-либо источник написала о том, что в Брюсселе обсуждалась передача украинских территорий России взамен на предоставление Киеву гарантий безопасности и вступление в НАТО. Относительно того, какие условия Россия выдвинет за закрытыми дверями, нет никакой информации. Вполне вероятно, что вдобавок к занятым территориям она будет настаивать на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Вопрос о том, насколько "независимой" будет Украина, тогда как ее западная часть де-факто будет принадлежать НАТО, спорен.Однако картина, в которой Украина, помимо утраченных земель, не присоединится к Североатлантическому альянсу в качестве члена, будет означать победу России и поражение Запада. Предложение НАТО "территория в обмен на членство" изначально соответствует тезису "Украина не должна проиграть, а Россия – выиграть". Поэтому Запад может попытаться оказать дипломатическое давление на Москву в этом вопросе в том числе через ее союзников", – описывает возможную схему договоренностей Evrensel.Как напоминают турки, в Швейцарии пройдёт "мирная конференция по Украине", предполагающая участие многих стран.Однако важнейшие организационные вопросы все равно до сих пор не решены, что в принципе ставит под сомнение смысл гипотетических переговоров, если они, паче чаяния, таки состоятся в одном из роскошных отелей швейцарского города Бюргенштоке.К примеру, послушные евроатлантические итальянцы довольно предсказуемо выступают против российского участия в этой встрече – очевидно, действуя с подачи все тех же американцев. А вот те же турки – возможно, коммуницируя со считающимися организаторами мирного плана китайцами – описывают ситуацию в гораздо более реалистичном духе:"В силу патовой ситуации в военном конфликте, продолжающемся уже более двух лет, Украина (которая на деле в военных действиях уступает своим противникам – прим.ред.)., возможно, тоже хочет прекратить боевые действия, пойдя на кое-какие уступки. Ведь некоторые западные страны, втянувшие Украину в борьбу против России, стали говорить, что у военной и экономической помощи есть предел. Экономические, военные, человеческие ресурсы страны не способны позволить выдержать войну в одиночку" – отмечает для Evrensel турецкий журналист Юджель Оздемир.Конечно, турки осознают, что за Киевом в полный рост стоит Запад. Но вот реальные цели западной военной машины остается для них не вполне понятными — может быть, потому, что в Вашингтоне сами до конца не решили, что делать со своими восточноевропейскими прокси.Связанных с этим знаков хватает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Би-би-си как будто случайно сказал довольно сенсационную вещь – о том, что Украине не просто следует подготовиться к переговорному процессу, открытому для компромисса с Россией.Глава Северо-Атлантического альянса отметил, что квази-независимая Украина вообще "должна решить это сама" – очевидно, имея в виду, что Киеву придется самостоятельно выстраивать отношения с Москвой.Что, конечно, является для команды Зеленского чудовищным предательством со стороны союзников или спонсоров.Не стоит удивляться, что турки позволяют вести себя в подобной ситуации с предельным цинизмом. Например, журналист издания Evrensel честно сообщает, что западники пока вообще не решили, что им делать с Украиной, которая за два года превратилась из высокодоходного актива в классический чемодан без ручки:"Позиция западных империалистических стран, главных сторонников Украины, в отношении усилий по организации мирной конференции по-прежнему неясна. Вероятность поддержки представляется высокой, поскольку встреча состоится после саммита G7", – пишет Юджель Оздемир.Существуют большие сомнения, что в Кремле отнесутся к подобным прожектам сколько-нибудь серьезно. Но российские аналитики видят, что Запад в принципе готов договориться по Украине, с привлечением заслуживающих доверие посредников.Очевидно, потому, что самому условному коллективному Западу в Москве просто не верят, имея для этого все основания.Тем не менее, мяч по-прежнему на поле Запада – потому что организация встречи и сам ее формат остается прерогативой западных структур. Даже если за этим процессом будут пристально наблюдать китайцы, те же самые турки, и, конечно же, россияне.Ведь нельзя забывать – без принципиального согласия России, которая только что пережила страшную трагедию, никакого диалога вообще не будет.

https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html

турция

италия

китай

швейцария

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, турция, италия, китай, переговоры, швейцария, йенс столтенберг, украина, россия, запад, владимир зеленский, би-би-си, нато