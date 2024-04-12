"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ - 12.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240412/1054471617.html
"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ
"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ - 12.04.2024 Украина.ру
"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией
2024-04-12T12:39
2024-04-12T12:44
эстония
новости
россия
мвд
рпц
папа римский
террорист
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
По ее мнению, у эстонского главы МВД "все признаки душевного нездоровья налицо" и с логикой проблемы. Ранее в пятницу министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
https://ukraina.ru/20240412/1054468461.html
эстония
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эстония, новости, россия, мвд, рпц, папа римский, террорист, мария захарова
Эстония, Новости, Россия, МВД, РПЦ, Папа Римский, террорист, Мария Захарова

"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ

12:39 12.04.2024 (обновлено: 12:44 12.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией
По ее мнению, у эстонского главы МВД "все признаки душевного нездоровья налицо" и с логикой проблемы.

"Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский, с террористами? Лаури подставил Ватикан", - отметила Захарова.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
Патриарх Кирилл совершил литургию в день своей интронизации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
10:39
В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организациейГлава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Об этом сообщила эстонская газета Postimees
 
ЭстонияНовостиРоссияМВДРПЦПапа РимскийтеррористМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт
13:56Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут
13:29Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта
13:26Гиперболоид президента Зеленского: Украина может заполучить лазерное оружие
13:07"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
13:02"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью
13:00Перелом на фронте, пропажа "Техаса", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 апреля
12:48Петер Пеллегрини, биография
12:39"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ
12:29Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"
12:18В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов
12:07Останется ли Украина без света и тепла? Анализ экспертов
11:48"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев
11:40Где миллиарды на укрепление электростанций. Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму
11:19В Донецке пропал доброволец из США
11:12"Мирные" планы на пороге победы России
10:39В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организацией
10:19Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп
09:49На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"
09:45"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной
Лента новостейМолния