https://ukraina.ru/20240412/1054471617.html

"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ

"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ - 12.04.2024 Украина.ру

"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией

2024-04-12T12:39

2024-04-12T12:39

2024-04-12T12:44

эстония

новости

россия

мвд

рпц

папа римский

террорист

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg

По ее мнению, у эстонского главы МВД "все признаки душевного нездоровья налицо" и с логикой проблемы. Ранее в пятницу министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.

https://ukraina.ru/20240412/1054468461.html

эстония

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эстония, новости, россия, мвд, рпц, папа римский, террорист, мария захарова