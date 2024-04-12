"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ
12:39 12.04.2024 (обновлено: 12:44 12.04.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией
По ее мнению, у эстонского главы МВД "все признаки душевного нездоровья налицо" и с логикой проблемы.
"Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский, с террористами? Лаури подставил Ватикан", - отметила Захарова.
Ранее в пятницу министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.