https://ukraina.ru/20240412/1054459341.html

Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущего

Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущего - 12.04.2024 Украина.ру

Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущего

В первом квартале 2024 года на Украине выросло производство чугуна на 32,1%, стали на 36,6%, а проката на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

2024-04-12T08:31

2024-04-12T08:31

2024-04-12T08:31

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Пока цела украинская ядерная энергетика, вряд ли России удастся обесточить Украину, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, почему украинский металлургический комплекс демонстрирует такую живучесть, несмотря на потерю комбинатов Донбасса и удары наших ВКС по энергетической инфраструктуре Украины?- За последние месяцы экспорт железной руды впервые за всю историю Украины превысил экспорт металлов. Это значит, что специализация украинской экономики становится все более сырьевой. Это либо экспорт сельскохозяйственного сырья, либо металлургического.Единственное, что есть у Украины высокого качества это железная руда. Если говорить о залежах титана, лития и других цветных редких металлах, то в мире есть месторождения, которые по качеству лучше того, что есть на Украине.Очень часто металлургические заводы обладают собственными мощностями для производства электроэнергии. То есть могут быть на самообеспечении. В этом случае они более энергетически независимы, чем другие объекты. Кроме того, нужно понимать, что экспортноориентированная отрасль промышленности получит приоритет в снабжении электроэнергии по сравнению с жилым комплексом, потому что это экспортные доходы и коррупционные в том числе. Отрасли, которые генерируют валюту, будут пользоваться преференцией по отношению к городам.В приоритете электроэнергию будет получать и военная промышленность, и снижение выработки после ударов по электростанциям на ней не скажется.Наконец, есть возможность поставок электроэнергии на Украину из Европы. Никуда не делась и ветровая генерация электроэнергии, то есть поддержать ключевых производителей Украина сможет. Надо понимать и то, что основой украинской энергетики являют АЭС. А по АЭС Россия бить не может, потому что это риск ядерного инцидента.- А как долго Евросоюз сможет снабжать Украину электроэнергией?- Сколько угодно, к тому же Украина за нее платит. Другое дело, что деньги, которыми расплачивается Украина опять же европейские. Но у европейцев появляется дополнительная возможность вернуть свои деньги. То есть они дают кредиты Украине, вешают их на баланс, а потом забирают их обратно. Это поддержка собственной промышленности. Поэтому пока цела украинская ядерная энергетика, не думаю, что России удастся обесточить Украину.Бить по АЭС побоятся, поэтому единственная возможность — это бить по трансформаторным подстанциям, которые связывают АЭС воедино. Но ждать, что завтра электроэнергии на Украине не будет, я бы не стал.- Недавно ВСУ нанесли удары беспилотниками по Запорожской АЭС. Вряд ли они нанесут серьезный ущерб таком объекту, но может ли это быть попыткой спровоцировать нас на ответные действия?- Это провокация нас на ответные удары по АЭС, после чего они начнут повизгивать и требовать, чтобы были приняты ответные меры, так как Россия угрожает ядерным инцидентом. Но на самом деле, это делается даже не для Запада, который все прекрасно понимает. Это для стран Глобального юга, чтобы создать дополнительный инструмент давления на Россию за счет наших торговых партнеров, угрожая миру ядерными инцидентами, которые они сами и провоцируют.- Какое-то влияние на текущую обстановку на фронте оказывают удары по украинской энергетике?- Нет, не оказывают. Я уже объяснял, почему военная промышленность Украины будет работать и дальше. Железные дороги Украины тоже работают. Даже если удастся остановить основную массу поездов, то военные грузы пойдут на тепловозах. Последнее, чем они пожертвуют, это поставки вооружений на фронт. Эти удары не нанесут критический урон для военной промышленности Украины.То, чего мы добиваемся этими ударами, это невозможность ведения бизнеса на Украине. То есть создание ситуации, когда любой нормальный бизнес закрывается. Нет энергии, нет транспорта, идет мобилизация населения, которая обескровливает бизнес. За счет этого падает возможность долгосрочного сопротивления Украины. Если нет гражданской промышленности, городов, то страна не может жить.То есть это удары по будущему Украины, вынос долгосрочного экономического будущего Украины. Краткосрочный эффект не значителен. Долгосрочный же эффект огромен.Без Трипольской ТЭС нормальное энергоснабжение Киева и близлежащих регионов невозможно. Можно по временным линиям подать объем электроэнергии. Но если кто-то займется восстановлением Украины, выяснится, что нужна электроэнергия, которой нет, потому что нужно заново построить сгоревшую электростанцию. А для этого нужны миллиарды долларов. Кто даст эти деньги?То есть экономического будущего у Украины нет. У Украины нет демографического будущего, коэффициент рождаемости уже меньше единицы. Даже если завтра как-то удастся остановить конфликт, и Россия на какие-то условия согласится, Украина не выживет.Вкладывать сотни миллиардов долларов в восстановление Украины никто не будет, их просто нет. Во-вторых, а зачем? Создавать конкурентов для своих предприятий Европа не будет. Так что совершенно очевидно, что у Украины нет ни экономического, ни социально-демографического будущего, чем бы ни кончился конфликт.Удар по будущему это то, что сейчас делает Россия, то есть показывая Западу, за что бороться-то? Это территория, у которой нет будущего, и его не будет. Одно из последствий этих ударов - это объяснение Западу, что он проиграет при любых обстоятельствах, потому что Украина попросту исчезает с карты мира.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20240410/1054412429.html

https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, вкс, ес, всу, электроэнергия, евросоюз