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ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны
ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны - 11.04.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ
2024-04-11T14:39
2024-04-11T14:39
2024-04-11T14:39
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Удар был нанесён в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. ВС РФ использовали для удара высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.В результате удара нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.ПАО "Центрэнерго" сообщило, что уничтожено 100 процентов генерации.В частности, российские войска полностью разрушили Трипольскую тепловую электрическую станцию в Киевской области. Никто из сотрудников предприятия, которые находились на смене, не пострадал.Трипольская тепловая электрическая станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.
https://ukraina.ru/20240411/1054443981.html
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новости, россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф, вс рф
Новости, Россия, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ
Удар был нанесён в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. ВС РФ использовали для удара высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - подчеркнули
в МО РФ.
В результате удара нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.
ПАО "Центрэнерго" сообщило, что уничтожено 100 процентов генерации.
В частности, российские войска полностью разрушили Трипольскую тепловую электрическую станцию в Киевской области. Никто из сотрудников предприятия, которые находились на смене, не пострадал.
Трипольская тепловая электрическая станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.