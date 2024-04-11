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ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны

ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны - 11.04.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили по энергетике Украины и сорвали переброску резервистов - Минобороны

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ

2024-04-11T14:39

2024-04-11T14:39

2024-04-11T14:39

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Удар был нанесён в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. ВС РФ использовали для удара высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.В результате удара нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.ПАО "Центрэнерго" сообщило, что уничтожено 100 процентов генерации.В частности, российские войска полностью разрушили Трипольскую тепловую электрическую станцию в Киевской области. Никто из сотрудников предприятия, которые находились на смене, не пострадал.Трипольская тепловая электрическая станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.

https://ukraina.ru/20240411/1054443981.html

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