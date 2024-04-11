https://ukraina.ru/20240411/1054443981.html
"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации
"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации - 11.04.2024 Украина.ру
"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации
ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсети Facebook*
2024-04-11T12:57
2024-04-11T12:57
2024-04-11T12:57
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Российские войска полностью разрушили Трипольскую тепловую электрическую станцию в Киевской области. Никто из сотрудников предприятия, которые находились на смене, не пострадал.В турбинном цехе начался масштабный пожар, продолжаются работы по локализации огня.Трипольская тепловая электрическая станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины."Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - заявил председатель наблюдательного совета предприятия Андрей Гота.На сегодняшний день ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20240411/1054441340.html
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новости, украина, киевская область, житомирская область, энергетический кризис, энергосистема украины, обстрелы, ракетный удар
Новости, Украина, Киевская область, Житомирская область, энергетический кризис, Энергосистема Украины, обстрелы, ракетный удар
"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации
ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсети Facebook*
"Чёрный день в истории "Центренерго". В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся наша генерация", - сообщила пресс-служба предприятия.
Российские войска полностью разрушили Трипольскую тепловую электрическую станцию в Киевской области. Никто из сотрудников предприятия, которые находились на смене, не пострадал.
В турбинном цехе начался масштабный пожар, продолжаются работы по локализации огня.
Трипольская тепловая электрическая станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.
"Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - заявил председатель наблюдательного совета предприятия Андрей Гота.
На сегодняшний день ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.