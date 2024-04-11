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"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации

"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации - 11.04.2024 Украина.ру

"Чёрный день в истории "Центрэнерго": на Украине заявили о потере 100% генерации

ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсети Facebook*

2024-04-11T12:57

2024-04-11T12:57

2024-04-11T12:57

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Российские войска полностью разрушили Трипольскую тепловую электрическую станцию в Киевской области. Никто из сотрудников предприятия, которые находились на смене, не пострадал.В турбинном цехе начался масштабный пожар, продолжаются работы по локализации огня.Трипольская тепловая электрическая станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины."Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - заявил председатель наблюдательного совета предприятия Андрей Гота.На сегодняшний день ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240411/1054441340.html

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новости, украина, киевская область, житомирская область, энергетический кризис, энергосистема украины, обстрелы, ракетный удар