https://ukraina.ru/20240411/1054441599.html

Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик

Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик - 11.04.2024 Украина.ру

Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик

Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру предложил разделить территории Украины со странами НАТО и назвал регионы, которые России "не нужны". Также он высказал предположения относительно новых точек напряжённости в конфликте на Украине и назвал города, взятие которых деморализует войска киевского режима

2024-04-11T11:52

2024-04-11T11:52

2024-04-11T11:52

видео

юрий баранчик

россия

одесса

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

пво

ракеты

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00:22 – будет ли ПВО НАТО сбивать российские ракеты?02:21 – о том, как Зеленский заманивает войска стран НАТО на Украину;04:40 – придётся ли России воевать с новой Антантой?07:14 – готов ли Запад открыто воевать с Россией за Одессу?09:13 – рискнёт ли Румыния напасть на Приднестровье?11:06 – когда начнутся серьёзные бои за Харьков?13:51 – политическое значение боёв за Часов Яр.

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