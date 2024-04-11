Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик - 11.04.2024 Украина.ру
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Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик
Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик - 11.04.2024 Украина.ру
Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру предложил разделить территории Украины со странами НАТО и назвал регионы, которые России "не нужны". Также он высказал предположения относительно новых точек напряжённости в конфликте на Украине и назвал города, взятие которых деморализует войска киевского режима
2024-04-11T11:52
2024-04-11T11:52
видео
юрий баранчик
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одесса
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
пво
ракеты
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00:22 – будет ли ПВО НАТО сбивать российские ракеты?02:21 – о том, как Зеленский заманивает войска стран НАТО на Украину;04:40 – придётся ли России воевать с новой Антантой?07:14 – готов ли Запад открыто воевать с Россией за Одессу?09:13 – рискнёт ли Румыния напасть на Приднестровье?11:06 – когда начнутся серьёзные бои за Харьков?13:51 – политическое значение боёв за Часов Яр.
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видео, юрий баранчик, россия, одесса, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, пво, ракеты, всу, запад, румыния, польша, франция, чехия, прибалтика, молдавия, оккупация, протекционизм, теракт, приднестровье, харьков, сша, германия, венгрия, фрг, словакия, иностранные наемники, великобритания, стамбул, переговоры, белгород, логистика, промышленность, чернигов, сумы, полтава, донецк, часов яр, александр сырский, валерий залужный, война, славянск, турция, видео
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Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик

11:52 11.04.2024
 
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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру предложил разделить территории Украины со странами НАТО и назвал регионы, которые России "не нужны". Также он высказал предположения относительно новых точек напряжённости в конфликте на Украине и назвал города, взятие которых деморализует войска киевского режима
00:22 – будет ли ПВО НАТО сбивать российские ракеты?
02:21 – о том, как Зеленский заманивает войска стран НАТО на Украину;
04:40 – придётся ли России воевать с новой Антантой?
07:14 – готов ли Запад открыто воевать с Россией за Одессу?
09:13 – рискнёт ли Румыния напасть на Приднестровье?
11:06 – когда начнутся серьёзные бои за Харьков?
13:51 – политическое значение боёв за Часов Яр.
 
ВидеоЮрий БаранчикРоссияОдессаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОПВОракетыВСУЗападРумынияПольшаФранцияЧехияПрибалтикаМолдавияоккупацияпротекционизмтерактПриднестровьеХарьковСШАГерманияВенгрияФРГСловакияиностранные наемникиВеликобританияСтамбулпереговорыБелгородлогистикапромышленностьЧерниговСумыПолтаваДонецкЧасов ЯрАлександр СырскийВалерий ЗалужныйвойнаСлавянскТурция
 
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