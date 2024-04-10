"Часов Яр будет взят!" Военный историк рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ и бьются за высоты
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Город Часов Яр находится на высоте. Атакуя позиции ВСУ, российские войска поднимаются вверх. Военные с высот контролируют ситуацию артиллерией, но выбивают противника именно в уличных боях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские войска в боях за Часов Яр пытаются захватить высоты, которые позволяют просматривать всю агломерацию. ВС РФ пытаются там уничтожить ВСУ не за счет охватов, рассказал историк.
Российские военные с высот контролируют ситуацию артиллерией, но выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, мины и беспилотники, подчеркнул специалист.
"Это очень тяжелая местность. Часов Яр находится на высоте. Атакуя его, наши войска поднимаются вверх. Но захват этой позиции позволит нам контролировать большую территорию, потому что она будет просматриваться", - отметил Полищук.
Эксперт отметил, что восхищен подвигом, который совершают на этом направлении ивановские десантники и 200-я бригада Северного флота. Бойцам тяжело, потому ВСУ активно огрызаются, добавил он.
Но занятие высот позволит военным идти вперед за счет того, что они видят больше, чем видит враг. Поэтому бойцы смогут еще лучше наносить противнику огневое поражение. "Часов Яр будет взят. Я в этом уверен", резюмировал собеседник издания.
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