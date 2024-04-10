Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе - 10.04.2024 Украина.ру
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Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе
Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе - 10.04.2024 Украина.ру
Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе
Если ВС РФ возьмут Купянск, это откроет пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея). При этом Харьков и Сумы – это звенья одной цепи, и вопрос санитарной зоны будет решаться в комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T04:50
2024-04-10T04:50
новости
харьков
изюм
балаклея
геннадий алехин
всу
плацдарм
эвакуация
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Российские военные пока не будут выдавливать за Оскол ВСУ. Противник пока удерживает левобережный плацдарм, но работа там ведется. Для этого используются не только ударные вертолеты, но и артиллерийские группы, рассказал обозреватель.Если ВС РФ возьмут Купянск, это откроет пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея), откуда киевский режим уже массово эвакуирует население. Он прекрасно понимает, что там будут вестись активные боевые действия, отметил специалист.Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. При этом Харьков и Сумы – это звенья одной цепи, и вопрос о создании санитарной зоны будет решаться в комплексе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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новости, харьков, изюм, балаклея, геннадий алехин, всу, плацдарм, эвакуация, сво, купянск, сумы
Новости, Харьков, Изюм, Балаклея, Геннадий Алехин, ВСУ, плацдарм, эвакуация, СВО, Купянск, Сумы

Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе

04:50 10.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineукраинский артиллерист
украинский артиллерист - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Если ВС РФ возьмут Купянск, это откроет пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея). При этом Харьков и Сумы – это звенья одной цепи, и вопрос санитарной зоны будет решаться в комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские военные пока не будут выдавливать за Оскол ВСУ. Противник пока удерживает левобережный плацдарм, но работа там ведется. Для этого используются не только ударные вертолеты, но и артиллерийские группы, рассказал обозреватель.
"Если раньше для принятия решения открыть огонь у нас уходило 15-20 минут, то сейчас это происходит за 5-7 секунд. Это стало возможным в том числе потому, что у командиров наконец-то появились планшеты для управления огнём "Командор", - отметил Алехин.
Если ВС РФ возьмут Купянск, это откроет пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея), откуда киевский режим уже массово эвакуирует население. Он прекрасно понимает, что там будут вестись активные боевые действия, отметил специалист.
Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. При этом Харьков и Сумы – это звенья одной цепи, и вопрос о создании санитарной зоны будет решаться в комплексе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 13:13
Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
 
НовостиХарьковИзюмБалаклеяГеннадий АлехинВСУплацдармэвакуацияСВОКупянскСумы
 
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