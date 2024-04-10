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Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе

Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе - 10.04.2024 Украина.ру

Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе

Если ВС РФ возьмут Купянск, это откроет пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея). При этом Харьков и Сумы – это звенья одной цепи, и вопрос санитарной зоны будет решаться в комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-04-10T04:50

2024-04-10T04:50

2024-04-10T04:50

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Российские военные пока не будут выдавливать за Оскол ВСУ. Противник пока удерживает левобережный плацдарм, но работа там ведется. Для этого используются не только ударные вертолеты, но и артиллерийские группы, рассказал обозреватель.Если ВС РФ возьмут Купянск, это откроет пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея), откуда киевский режим уже массово эвакуирует население. Он прекрасно понимает, что там будут вестись активные боевые действия, отметил специалист.Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. При этом Харьков и Сумы – это звенья одной цепи, и вопрос о создании санитарной зоны будет решаться в комплексе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054397305.html

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новости, харьков, изюм, балаклея, геннадий алехин, всу, плацдарм, эвакуация, сво, купянск, сумы