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Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова - 10.04.2024 Украина.ру
Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
Под предлогом строительства подземных школ киевский режим восстанавливает в Харькове заглубленные военные объекты еще с советских времен. В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T03:50
2024-04-10T03:50
2024-04-10T03:50
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украина
белгород
геннадий алехин
метро
командование
всу
оборона
мирные жители
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Из-за перебоев с электричеством возникают перебои в работе харьковского метро. Но она используется не только как средство перемещения людей и не только как укрытие для мирных жителей, рассказал обозреватель.В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник планирует использовать метро как один из оборонительных узлов Харькова, отметил эксперт.Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. ВС РФ должны здесь использовать какие-то нестандартные ходы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240409/1054381010.html
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новости, харьков, украина, белгород, геннадий алехин, метро, командование, всу, оборона, мирные жители, школа
Новости, Харьков, Украина, Белгород, Геннадий Алехин, метро, командование, ВСУ, оборона, мирные жители, Школа
Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
Под предлогом строительства подземных школ киевский режим восстанавливает в Харькове заглубленные военные объекты еще с советских времен. В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин