Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова - 10.04.2024 Украина.ру
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Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова - 10.04.2024 Украина.ру
Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
Под предлогом строительства подземных школ киевский режим восстанавливает в Харькове заглубленные военные объекты еще с советских времен. В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T03:50
2024-04-10T03:50
новости
харьков
украина
белгород
геннадий алехин
метро
командование
всу
оборона
мирные жители
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Из-за перебоев с электричеством возникают перебои в работе харьковского метро. Но она используется не только как средство перемещения людей и не только как укрытие для мирных жителей, рассказал обозреватель.В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник планирует использовать метро как один из оборонительных узлов Харькова, отметил эксперт.Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. ВС РФ должны здесь использовать какие-то нестандартные ходы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, украина, белгород, геннадий алехин, метро, командование, всу, оборона, мирные жители, школа
Новости, Харьков, Украина, Белгород, Геннадий Алехин, метро, командование, ВСУ, оборона, мирные жители, Школа

Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова

03:50 10.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Maximiljan
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© commons.wikimedia.org / Maximiljan
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Под предлогом строительства подземных школ киевский режим восстанавливает в Харькове заглубленные военные объекты еще с советских времен. В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Из-за перебоев с электричеством возникают перебои в работе харьковского метро. Но она используется не только как средство перемещения людей и не только как укрытие для мирных жителей, рассказал обозреватель.
В метрополитене ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник планирует использовать метро как один из оборонительных узлов Харькова, отметил эксперт.
"Мэр [Харькова Игорь] Терехов постоянно твердит о создании подземных школ. На самом деле под этим предлогом киевский режим восстанавливает подземные военные объекты еще с советских времен (бывшие заглубленные командные пункты на случай ядерной войны) по лекалам НАТО 1960-1970х годов", - отметил Алёхин.
Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. ВС РФ должны здесь использовать какие-то нестандартные ходы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:00
Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в ГрозномПосле 2022 года в Москве стала преобладать концепция сильной России, в рамках которой постсоветские государства или должны войти в состав РФ, или уйти под российский протекторат
 
НовостиХарьковУкраинаБелгородГеннадий АлехинметрокомандованиеВСУоборонамирные жителиШкола
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
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