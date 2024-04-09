"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054404305.html
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада - 09.04.2024 Украина.ру
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
Когда Россия и Запад будут на равных в финансовом плане, появятся условия для возможных переговоров. Об этом он заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире "Царьград. Главное"
2024-04-09T17:20
2024-04-09T17:20
новости
россия
запад
андрей гурулев
брикс
госдума
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
Гурулев предположил, что эскалация будет продолжаться не только на Украине, но и на всей территории земного шара. При этом, подчеркнул депутат, эскалация идёт не только в военном плане, а также в экономическом и финансовом. Он намекнул, что очень ждёт предстоящего саммита БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани."Основная тема Запада – финансовая сила, а не военная. Когда мы будем почти на равных в финансах, а к этому делу идёт, тогда совершенно иначе пойдет противостояние во всех сферах, тогда появятся условия, которые позволят всем сесть за стол переговоров", - заявил Гурулёв.Депутат Госдумы подчеркнул, что для Запада финансовый крах намного страшнее, чем военный. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.
https://ukraina.ru/20240408/1054369540.html
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, андрей гурулев, брикс, госдума, переговоры
Новости, Россия, Запад, Андрей Гурулев, БРИКС, Госдума, переговоры

"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада

17:20 09.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда Россия и Запад будут на равных в финансовом плане, появятся условия для возможных переговоров. Об этом он заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире "Царьград. Главное"
Гурулев предположил, что эскалация будет продолжаться не только на Украине, но и на всей территории земного шара. При этом, подчеркнул депутат, эскалация идёт не только в военном плане, а также в экономическом и финансовом. Он намекнул, что очень ждёт предстоящего саммита БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани.
"Основная тема Запада – финансовая сила, а не военная. Когда мы будем почти на равных в финансах, а к этому делу идёт, тогда совершенно иначе пойдет противостояние во всех сферах, тогда появятся условия, которые позволят всем сесть за стол переговоров", - заявил Гурулёв.
Депутат Госдумы подчеркнул, что для Запада финансовый крах намного страшнее, чем военный.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.
Карты России с новыми регионами появились в продаже - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Вчера, 12:07
"Мир в обмен на землю" и хитрый план ТрампаНа прошедшей неделе целый ряд авторитетных западных изданий опубликовал статьи, посвящённые возможностям урегулирования конфликта на Украине по использовавшейся с 1967 года на Ближнем Востоке схеме "мир в обмен на землю". Суть её в обмене территории Украины на прекращение войны
 
НовостиРоссияЗападАндрей ГурулевБРИКСГосдумапереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?
18:46В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае
18:28Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля
18:27Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт
18:04"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации
17:57Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдавать
17:47Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг
17:36Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР
17:20"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
17:16Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
17:15Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами
17:10Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
16:57Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
16:37Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
16:27Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
16:18СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
16:14Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
15:56США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
15:56Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
15:10Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
Лента новостейМолния