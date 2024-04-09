https://ukraina.ru/20240409/1054404305.html
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада - 09.04.2024 Украина.ру
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
Когда Россия и Запад будут на равных в финансовом плане, появятся условия для возможных переговоров. Об этом он заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире "Царьград. Главное"
2024-04-09T17:20
2024-04-09T17:20
2024-04-09T17:20
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андрей гурулев
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госдума
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Гурулев предположил, что эскалация будет продолжаться не только на Украине, но и на всей территории земного шара. При этом, подчеркнул депутат, эскалация идёт не только в военном плане, а также в экономическом и финансовом. Он намекнул, что очень ждёт предстоящего саммита БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани."Основная тема Запада – финансовая сила, а не военная. Когда мы будем почти на равных в финансах, а к этому делу идёт, тогда совершенно иначе пойдет противостояние во всех сферах, тогда появятся условия, которые позволят всем сесть за стол переговоров", - заявил Гурулёв.Депутат Госдумы подчеркнул, что для Запада финансовый крах намного страшнее, чем военный. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.
https://ukraina.ru/20240408/1054369540.html
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новости, россия, запад, андрей гурулев, брикс, госдума, переговоры
"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
Когда Россия и Запад будут на равных в финансовом плане, появятся условия для возможных переговоров. Об этом он заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире "Царьград. Главное"
Гурулев предположил, что эскалация будет продолжаться не только на Украине, но и на всей территории земного шара. При этом, подчеркнул депутат, эскалация идёт не только в военном плане, а также в экономическом и финансовом. Он намекнул, что очень ждёт предстоящего саммита БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани.
"Основная тема Запада – финансовая сила, а не военная. Когда мы будем почти на равных в финансах, а к этому делу идёт, тогда совершенно иначе пойдет противостояние во всех сферах, тогда появятся условия, которые позволят всем сесть за стол переговоров", - заявил
Гурулёв.
Депутат Госдумы подчеркнул, что для Запада финансовый крах намного страшнее, чем военный.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.